Sánchez insta al reconocimiento de Palestina como Estado como solución al conflicto entre Israel y Hamás

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado, en un mitin del PSOE en Mérida (Extremadura) que la solución al conflicto entre Israel y Hamás pasa por reconocer como Estado a Palestina, "para que puedan coexistir en paz y con seguridad", informa Europa Press.

A su juicio, el conflicto "solamente va a ser resuelto cuando, como dicen Naciones Unidas y también las Cortes Generales, se reconozcan los dos Estados, Israel y Palestina, para que puedan coexistir en paz y con seguridad".

Durante un mitin del PSOE en Mérida, Sánchez ha lamentado que el conflicto esté causando "tanto sufrimiento, zozobra e inestabilidad" tanto en la región como en todo el mundo.

España es amante de la paz y por eso condenamos con rotundidad el atentado terrorista de Hamás en Israel y exigimos la liberación de todos los rehenes.



Este conflicto sólo va a ser resuelto cuando se reconozcan los dos Estados para que puedan coexistir en paz.@sanchezcastejon… pic.twitter.com/X6CQAJySZ4 — PSOE (@PSOE) 14 de octubre de 2023

Derecho de Israel a defenderse

Sánchez ha respaldado el "derecho" de Israel a "defenderse" frente al ataque de Hamás, si bien ha precisado que tiene que ser "dentro del Derecho Internacional humanitario", lo que "no avala" el ultimátum de evacuación a la Franja de Gaza dado por las autoridades israelíes.

Ha condenado "con rotundidad y sin ningún tipo de ambages" el "atentado terrorista" de Hamás, a la vez que ha exigido la "urgente" puesta en libertad de los "rehenes y cautivos israelíes" que mantiene el movimiento islamista, cuando se cumple una semana del ataque.

Tras subrayar que España es un país "amante de la paz", ha expresado que Israel "tiene por supuesto el derecho de defenderse, pero siempre dentro del Derecho Internacional humanitario, que no avala materialmente la evacuación de palestinos de Gaza, tal y como dice Naciones Unidas".

España es amante de la paz. Por eso condenamos, con rotundidad y sin ningún tipo de ambages, el atentado terrorista de Hamás en Israel y las muertes de israelíes.



Exigimos la urgente liberación de los rehenes y con la misma contundencia defendemos que Israel tiene derecho a… pic.twitter.com/0KJ2TFrUeC — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 14 de octubre de 2023

Reconocimiento de Palestina como Estado

Fuentes del PSOE han recordado tras la intervención de Sánchez que el Congreso de los Diputados aprobó en noviembre de 2014, con el apoyo de todos los grupos, una proposición no de ley que insta al Gobierno a reconocer a Palestina como Estado.

Ese texto salió adelante con 319 votos a favor, dos abstenciones y un voto en contra, y destacan los socialistas que fue fruto de una "larga negociación" en la que el PP "aceptó" cambiar el comienzo del texto, que pasó de "instar al Gobierno a impulsar el reconocimiento de Palestina como Estado" a "instar al Gobierno a reconocer a Palestina como Estado".

Las mismas fuentes señalan que el PSOE aceptó el resto de la enmienda transaccional de los conservadores que instaba al Gobierno, entonces de Mariano Rajoy, a "buscar en cualquier actuación en este sentido una acción coordinada en concierto con la comunidad internacional, y en concreto con la Unión Europea, teniendo plenamente en cuenta las legítimas preocupaciones, interés y aspiraciones del Estado de Israel".

Sánchez acusa al PP de estar "perdido" y de "no asumir" el resultado de las urnas

Por otra parte, Sánchez ha afeado al PP que presuma de haber ganado las elecciones generales y ahora quiera repetirlas al no tener mayoría para gobernar. "Perdieron y lo saben, pero peor que perder es estar perdido", ha recalcado, informa Europa Press.

Sánchez ha sostenido en el mitin que los de Alberto Núñez Feijóo están "perdidos" y "no asumen" el resultado de las urnas: "No deja de ser curioso que han proclamado desde el pasado 23 de julio que ganaron las elecciones y quieren repetirlas. Bueno, no hay más que ver la cara que se les quedó".

En su opinión, es contradictorio sacar pecho de victoria electoral y convocar a la vez manifestaciones. Así, ha recordado que en la reunión que mantuvo con Feijóo este lunes en el marco de la ronda de contactos para su investidura afeó al líder del PP que estaba "calentando la calle" para el desfile de la Fiesta Nacional, "como así sucedió", según ha lamentado.

Tras los pitos y gritos que escuchó durante el 12 de octubre, Sánchez ha señalado que deja "el insulto, el ruido y las descalificaciones" a la derecha, porque "cuanto más insultan más pequeños se hacen".

Reclama calma, sensatez y respeto

Con respecto a las negociaciones para la investidura, el líder socialista ha demandado a la oposición "calma, sensatez y respeto", afeando que alerten de que con el PSOE en el Gobierno vaya a romperse España, puesto que lo que al final ha pasado —ha dicho— es que "se ha roto la derecha en dos, en PP y Vox".

La derecha siempre anuncia que España se rompe y lo que se ha roto es la derecha en 2: PP y Vox.



Frente a su ruido 👉 apostaremos por el progreso, la convivencia y la Constitución.@sanchezcastejon #SiempreAdelante pic.twitter.com/FMcyd75VdN — PSOE (@PSOE) 14 de octubre de 2023

"Y desde entonces, lo que ha ocurrido es que han entrado en una competición de a ver quién grita más y más fuerte, a ver quién le dice más gorda, a ver quién pinta de un futuro mucho más negro", ha criticado.

Para Sánchez, el "drama" de la política española es que la aparición de Vox ha "parasitado" a la derecha, dando pie a gobiernos de coalición en comunidades y ayuntamientos con el beneplácito del PP que representan una "involución", porque ponen en "peligro" la igualdad entre hombres y mujeres o "amenazan" el diálogo social que ha permitido revalorizar las pensiones conforme al IPC, subir el salario mínimo interprofesional y aprobar una reforma laboral.

Convivencia dentro de la Constitución

Frente a eso, el jefe del Ejecutivo en funciones se ha comprometido a seguir trabajando para que haya un gobierno que haga políticas progresistas y apueste por "la convivencia siempre dentro del marco de la Constitución Española".

Ha destacado que tiene muchas ganas de revalidar el Ejecutivo progresista y ha confiado en lograrlo, si bien ha vuelto a admitir la "complejidad" de las negociaciones con los demás partidos, defendiendo que el resultado del 23 de julio evidencia que el país "solamente" lo puede gobernar el PSOE como partido que reconoce la pluralidad política y la diversidad territorial.

"Por tanto, hasta que vuelvan las elecciones, que será dentro, espero, de cuatro años porque tengamos un Gobierno progresista, al PP le tocará estar en la oposición. Tendrá que resolver su elefante en la habitación, que se llama la ultraderecha, Vox", ha concluido.