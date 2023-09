Sánchez, sobre la negociación con ERC: "Seré coherente con la política de normalización en Cataluña"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha evitado desmentir al líder de ERC, Oriol Junqueras, y confirmar así si ya está pactada la ley de amnistía con los independentistas catalanes, al tiempo que ha asegurado que si es reelegido presidente será "coherente" con lo que ha hecho hasta ahora en Cataluña, donde la pasada legislatura concedió el indulto a los condenados del procés, además de eliminar el delito de sedición y de rebajar el de malversación. En rueda de prensa en Nueva York, donde asiste a la Asamblea General de la ONU, ha eludido responder en hasta dos ocasiones para aclarar si el líder de ERC ha mentido al decir que cuando se pactó apoyar al PSOE para que obtuviera la presidencia del Congreso también se acordó la amnistía, según recoge Europa Press.

"Las conversaciones pueden ser discretas pero los acuerdos son transparentes", se ha limitado a señalar, escudándose en que ahora es el "momento" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y por tanto él no hablará hasta que este no fracase en su investidura y Felipe VI le designe a él eventualmente como candidato. "Ahí hablaré con total franqueza, con total transparencia, sobre cuáles van a ser las líneas maestras de una hipotética administración liderada por el Partido Socialista", ha señalado, adelantando que "será coherente" con lo que se ha venido haciendo en Cataluña. En otro momento, al ser repreguntado si el líder de ERC miente, ha contestado: "No voy a entrar".

"Cuando digo que voy a ser coherente con la política de normalización y estabilización en Cataluña estoy diciendo mucho, porque creo que están ahí los datos, los hechos, y esos no son discutibles, son indiscutibles, Cataluña está mucho mejor", ha reivindicado el jefe del Ejecutivo.

Asimismo, Sánchez ha manifestado su rechazo a la "acción judicial" que se emprendió contra los dirigentes del procés en Cataluña, al ser preguntado sobre si mantiene su compromiso de traer a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para ser juzgado. Tras reiterar, el respeto por "el trabajo y la labor de la justicia", ha sostenido que él siempre ha defendido que "una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial y una judicialización" como la que se produjo en 2017.

Sánchez ha recordado que cuando el entonces fiscal general, José Manuel Maza, puso en marcha el procedimiento judicial con una querella contra dirigentes del procés, incluido Puigdemont, él trasladó su "malestar" al presidente Mariano Rajoy. En primer lugar, ha señalado, "porque no habíamos sido consultados y el PSOE apoyó al PP ante esa crisis constitucional" provocada por el independentismo y en segundo, "porque habíamos trasladado a una vía judicial un conflicto que tenía una raíz política". "Lo que hemos hecho durante todos estos años con enorme esfuerzo y absoluta incomprensión de aquellos que gobernaban España cuando se produjo esta crisis constitucional ha sido tratar de devolver a la política lo que nunca tuvo que salir de la política", ha resumido.

Al hilo de ello, y respecto al debate en torno a la unilateralidad, ha incidido en que actualmente solo en torno a un 10 u 11% de los catalanes apoyan esta vía, lo cual significa que hay un 90% que "lo que quieren es el diálogo, es el reencuentro, es la convivencia y es la concordia". "Ahí es donde va a estar el Gobierno de España", ha recalcado. Sánchez ha resaltado que la sociedad catalana "ha dicho sí a la política de reencuentro" del Gobierno y ha vuelto a enarbolar el cambio registrado en Cataluña, donde ahora el PSOE, "una fuerza constitucionalista", es la primera fuerza, y dónde el líder del PSC, Salvador Illa, podría ser el próximo president en las elecciones de 2025.

Críticas al PP

Por otra parte, ha defendido que el PSOE no da "lecciones de constitucionalismo" como sí hace el PP, a quien ha acusado una vez más de llevar 5 años incumpliendo la Constitución por no haber pactado la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En este sentido, ha dicho a los conservadores que si quieren ser "creíbles" con lo que dicen acepten la propuesta que le hizo a Feijóo para que el que fuera presidente del Gobierno recibiría el respaldo del líder de la oposición para renovar el CGPJ. "Nosotros estamos dispuestos", ha aseverado.

El PSOE, ha abundado Sánchez, no reparte "carnés de constitucionalismo". "Nosotros cumplimos la Constitución todos los días del año y todos los artículos", ha remarcado.

Asimismo, se ha referido a la investidura de Feijóo, quien instó "por tierra, mar y aire" al rey para que le designara candidato y casi un mes después "el PP continúa donde empezó, en el aislamiento".

Además también ha criticado a los miembros del Partido Popular que ahora "elevan a los altares" a algunos dirigentes del PSOE "de ayer", que en tiempos pasados eran a los mismos que "ponían en la diana", en referencia a Felipe González y Alfonso Guerra. "Yo sé que al Partido Popular de hoy no le gusta el PSOE de hoy, como al PP de ayer no le gustaba el PSOE de ayer, y el PSOE de antes de ayer pues tampoco era una organización que contara con el apoyo y la complicidad del PP de antes de ayer. Es decir, al PP nunca le gusta el PSOE", ha subrayado.

Con respecto al acto convocado por el Partido Popular para el próximo domingo 24 de septiembre en rechazo a la amnistía, Sánchez ha insistido en que "podrán armar mucho ruido pero tenemos muy claro de qué va esa concentración", ha apostillado.