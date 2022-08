Sanidad notifica las dos primeras muertes por hepatitis de origen desconocido

El Ministerio de Sanidad ha notificado este jueves las dos primeras muertes en España por hepatitis de origen desconocido en niños, tras no poder superar el trasplante de hígado. Según recoge el informe de Sanidad publicado este jueves, entre los 46 casos detectados en España se han tenido que realizar tres trasplantes de hígado. Se trata de una niña de 3 años residente en Aragón con buena evolución clínica, un niño de 6 años de Murcia y un bebé de 15 meses en Andalucía, según informa Europa Press.

El niño de 6 años inició síntomas el 2 de julio y el 18 fue trasladado a un hospital de Madrid para trasplante en situación grave con un edema cerebral. El trasplante se realizó el 29 de julio y falleció a las 24 horas de ser trasplantado. El otro fallecido es un bebé de 15 meses residente en Andalucía que ingresó a finales de junio con cuadro de gastroenteritis aguda con cultivo positivo para Adenovirus en situación crítica (encefalopatía y coagulopatía grave). El caso requirió trasplante hepático urgente y también falleció en las siguientes 24 horas.

España ya ha notificado 46 casos de esta hepatitis de origen desconocido, con edades comprendidas entre los 0 y 16 años con más del 60 por ciento de niñas, según los datos a 3 de agosto de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica que lidera el Ministerio de Sanidad. Cinco casos son menores de 1 año, y 3 de ellos, con inicio de síntomas a finales de junio, son dos neonatos de 3 y 5 días (ingresados en UCI) y un niño de 48 días en los que se ha detectado enterovirus, en uno de ellos además adenovirus y en otro SARS-CoV-2.

Los casos se han detectado en 10 comunidades autónomas, sin relación epidemiológica entre ellos e iniciaron síntomas entre el 2 de enero y el 2 de julio, estando la mayor parte de las detecciones entre el 7 de marzo y el 1 de mayo. Así se distribuyen los casos por CCAA: Andalucía (3), Aragón (1), Baleares (4), Canarias (1), Castilla y León (2), Castilla-La Mancha (3), Cataluña (9), Galicia (5), Madrid (15) y Murcia (3).

La edad media de los casos en investigación ha sido de 5,3 años y la mediana de edad fue de 4 años. Por sexos, 29 casos fueron niñas (64,4%) y 16 niños (35,6%), observándose una mayor proporción de niñas sobre todo en el grupo de 0 a 5 años. Entre los casos de los que se dispone de información sobre los síntomas, los notificados con mayor frecuencia han sido malestar (26 casos; 65%), vómitos (26 casos; 59%), fiebre (23 casos; 58%) y dolor abdominal (21 casos; 50%). Se notificó ictericia en 20 casos (50%), diarrea en 12 casos (29%), síntomas respiratorios en 10 casos (25%) y rash en 9 casos (23%).

En el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III se han realizados las investigaciones microbiológicas y de metagenómica. Se han detectado 7 casos positivos para virus herpes y 10 de los 21 analizados (47,6%) han sido positivos para adenovirus, por lo que sigue siendo el principal sospechoso de estar detrás de estos casos. En cualquier caso, Sanidad asegura que "hasta el momento, el número de casos de hepatitis de causa desconocida en niños y trasplantes observados en esta alerta se encuentran dentro de los esperados según las estimaciones realizadas con datos de los años previos".

De hecho, Sanidad explica que un análisis comparativo entre CCAA no ha observado "un aumento de los casos de hepatitis grave de origen no conocido en niños de 0 a 16 años en el periodo de enero a mayo de 2022 comparado con el mismo periodo de los cinco años anteriores, ni tampoco en la desagregación de códigos y edades". "No se detectó tampoco entre enero y julio de 2022 a nivel nacional mayor incidencia de hepatitis fulminantes en la edad pediátrica que requieran trasplante hepático, respecto al promedio estimado para el mismo periodo entre 2012 y 2021", resume el Ministerio.

A nivel internacional, hasta el 28 de julio se han notificado en Europa 507 casos en 21 países, 273 en Reino Unido, Austria (6), Bélgica (14), Bulgaria (1), Chipre (2), Dinamarca (8), Francia (9), Grecia (12), Irlanda (24), Israel (5), Italia (36), Letonia (1), Luxemburgo (1), Países Bajos (15), Noruega (6), Polonia (15), Portugal (20), Moldavia (1), Serbia (1) y Suecia (12).

Fuera de Europa se han detectado casos especialmente en las Américas (487 casos), siendo la mayoría de casos en Estados Unidos (354 casos), seguido de la región de Pacífico Occidental (77 casos), Sudeste asiático (23 casos) y este Mediterráneo (2 casos).