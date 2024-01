Sanidad pide a las comunidades que la imposición de mascarilla se aplique "con normalidad"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido este martes a las comunidades que se sumen a la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios "con un poquito de normalidad" porque es de sentido común "y la gente ya la está aplicando en los centros sanitarios pese a que no hay obligación", según informa EFE.

En una entrevista en Antena 3 y a la pregunta de por qué Sanidad impone el uso de la mascarilla a los comunidades cuando les dio 48 horas de margen para que presentasen sus propuestas, García ha dicho que el Ministerio "va a esperar esas 48 horas (finalizan este miércoles), y lo que quiere es dar cobertura legal a las comunidades que ya la han implantado en centros sanitarios".

"El Ministerio no va a intervenir y no va a decir a las comunidades qué tienen que hacer, ya que está dentro de sus competencias", ha subrayado la ministra. No obstante pese a ese reconocimiento a las competencias autonómicas, García ha argumentado que con esta decisión Sanidad quiere "arrimar el hombro" y "ofrecer ayuda a las comunidades que lo necesitan" dándoles soporte jurídico a aquellas que ya la han implantado.

Hasta este lunes, solo seis se habían decantado por hacer las mascarillas obligatorias en los centros de salud y en los hospitales: el viernes lo anunciaron Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón, a las que ayer se sumaron Asturias y Canarias tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

La ministra ha subrayado que se trata de una "medida muy básica" para proteger a pacientes y profesionales y ha afirmado que es "la mejor forma de contener el pico de gripe, que se ha disparado en la última semana de diciembre y que ha tensionado el sistema de salud".

Respecto a las "autobajas" por enfermedad leves en los tres primeros días, la ministra ha insistido en que es una medida que se está estudiando, ha asegurado que no dispara el absentismo "sino al revés mejora el sistema sanitario y la atención al paciente".

Ha reconocido que la iniciativa está en sus inicios, "y obviamente tendrá en el centro el diálogo social" por lo queda por "convencer a sindicatos y patronal", y ha precisado que en el marco de la epidemia de gripe les gustaría que tuviera algún tipo de "trámite coyuntural".

Madrid no se opone pero pide "rigor científico"

Por su parte, desde la Comunidad de Madrid, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha asegurado este martes que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no se opone al uso de mascarillas pero ha reclamado "rigor científico" y que se establezca un procedimiento para que las comunidades autónomas adopten medidas concretas en caso de transmisiones víricas.

En una entrevista con Antena 3, Matute ha afirmado que Madrid cumplirá "con lo que diga el Gobierno", al tiempo que ha remarcado que no están en contra del uso de las mascarillas, sino que recriminan la gestión de la ministra de Sanidad.