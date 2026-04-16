Los seis de Zaragoza cumplen dos años en prisión y la plataforma anuncia una nueva movilización

La Plataforma ‘Libertad 6 de Zaragoza’ ha realizado una rueda de prensa en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) en el momento en que se cumplen dos años de las entradas de prisión. Si bien dos de ellos salieron en libertad el pasado mes de septiembre tras el indulto parcial aprobado por el Gobierno, otros dos continúan encarcelados.

Javitxu Aijón, uno de los indultados, ha indicado que “desde septiembre nos encontramos en libertad Adrián y yo, gracias a la gran movilización de varios años”. “Es también debido a esta presión popular por la que se ha logrado liberar a las 6 de la Suiza, en Gijón”, ha continuado. “Sin embargo, todavía quedan en prisión otros dos compañeros, Imad y Daniel, por lo que no podemos hablar de que la situación esté resuelta”. Asimismo, celebra que la gran movilización social haya conseguido que Imad esté en tercer grado penitenciario y sea tratado de su diagnóstico psiquiátrico.

Aijón ha recordado: “Adrián y yo estuvimos casi un año y medio encerrados por unas detenciones aleatorias y unas sentencias injustas sin más pruebas que la opinión policial, algo que nunca debería haber ocurrido”.

También ha lanzado una pregunta al tratarse del mismo caso para todos, las mismas detenciones y las mismas injustas sentencias: "¿Por qué a los otros dos jóvenes no se les ha liberado?”. “Consideramos que el objetivo del Gobierno es acallar la gran movilización y la oleada de protestas que este caso de represión política está generando como respuesta”, ha zanjado.

Por último, Javitxu Aijón ha señalado que el caso de los 6 de Zaragoza es fruto de un entramado político, judicial y policial pensado para el disciplinamiento de las clases populares. “No es un caso aislado, tenemos más ejemplos como los 7 de Somosaguas, las 6 sindicalistas de La Suiza, los 3 de Navalcarnero, Adri en Badalona, procesos judiciales contra activistas por Palestina, activistas de la vivienda, trabajadores de la huelga del Metal en Cádiz o Pablo Hasél”.

Por su parte, Pablo Rochela, portavoz de la plataforma ha recordado que la condena a los 6 de Zaragoza no se basa en ninguna prueba. “Se sostiene únicamente sobre la testimonio policial, con contradicciones durante el juicio y errores en la identificación de los acusados, por lo que los 6 de Zaragoza son presos políticos, ya que los únicos hechos probados son la participación en una manifestación”, ha aseverado.

El portavoz ha señalado al Gobierno como responsable directo de que dos de los 6 de Zaragoza sigan presos: “Tiene la capacidad y la obligación de liberarlos, además de que mantiene las leyes que permiten que se produzcan más casos como éste”.

También ha recordado que Amnistía Internacional es partícipe de esta alerta ante el aumento de criminalización de la protesta y la vulneración de derechos en el caso de los 6 de Zaragoza. Por su parte, el colectivo Defender a quien Defiende ha presentado un informe en el que asegura que las vulneraciones del derecho a la protesta aumentaron un 67% en el año 2025. Rochela ha mencionado también casos de racismo institucional, como la reciente muerte de Haitam en Torremolinos durante una actuación policial con pistolas táser, que ha generado gran indignación social y la judicatura ha archivado.

Ante toda esta situación, la plataforma hace un llamamiento a toda la ciudadanía para salir a la calle el sábado 18 de abril y participar en la cadena humana que comenzará al mediodía en la Audiencia Provincial de Zaragoza, y que concluirá con una concentración en la plaza del Portillo. Pablo Rochela ha informado de que en esta movilización exigirán “la inmediata puesta en libertad de los 6 de Zaragoza, la derogación de la Ley Mordaza, una reforma no punitiva del Código penal y el fin a las infiltraciones policiales en colectivos sociales”.

La condena que se impuso a los cuatro jóvenes en prisión de los 6 de Zaragoza asciende a cuatro años y nueve meses de cárcel por manifestarse en enero de 2019 ante los discursos de odio lanzados durante un mitin de Vox. Una condena que llegó tras cinco años de proceso judicial culminado con la condena del Tribunal Supremo y que ha generado miles de muestras de solidaridad en forma de firmas en apoyo al indulto, aportaciones económicas, mensajes en redes sociales y participación en manifestaciones y concentraciones en todo el Estado.