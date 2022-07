Los 67.000 sanitarios que pasan a ser fijos suponen un tercio de los necesarios para "solucionar el déficit"

El anuncio lo hizo este domingo el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en El País. Este martes, el Consejo de Ministros aprobará hacer fijos a 67.300 sanitarios para acabar con la "precarización en la sanidad". "Vamos a aprobar la mayor estabilización de los profesionales sanitarios de la historia del Sistema Nacional de Salud desde su creación", aseguró. Se hará a "todos los niveles" y en "todo el conjunto de la Administración" y se trata de una medida cuyos "criterios comunes" han sido pactados "con las comunidades autónomas", precisó.

La medida, como recuerda Humberto Muñoz, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, responde a un "mandato" de la Ley 20/2021 de medidas urgentes contra la temporalidad en el empleo público. Esta norma, a su vez, se aprobó en respuesta a un tirón de orejas que la Unión Europea había dado a España precisamente por este asunto. "Lo que anunciaba el presidente del Gobierno el domingo no es nada nuevo; se trata de una fase más en el camino de la estabilización de la bolsa de temporalidad en las administraciones públicas, que España se ha comprometido a tener resuelta para finales del año 2024", recuerda Muñoz.

Por eso la medida en realidad no ha generado ningún optimismo. Y porque tampoco resuelve nada. "Estabilizar estas plazas, que son reales y que vienen funcionando desde hace muchísimos años, no significa en absoluto reforzar las plantillas, pues no se incrementa el número de trabajadores y trabajadoras en distintas categorías", señala. Y hace falta. Según las cifras de su sindicato, en España se necesitarían en torno a 60.000 médicos y enfermeras, más aproximadamente otros 40.000 técnicos, administrativos, celadores, etc.

Desde el CSIF expresaron la misma idea. Su responsable de Sanidad, Fernando Hontangas, reaccionó este mismo domingo al anuncio recordando que, a pesar de la estabilización de tantas plazas, "el déficit estructural sigue existiendo y a corto y medio plazo esto no lo soluciona". Según estima su organización, nuestro Sistema Nacional de Salud necesitaría al menos 200.000 profesionales más —entre médicos y enfermeros— para equipararse a las medias europeas. Como señala Hontangas a infoLibre, 144.000 serían solo de enfermería.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), por su parte, es más dura. Su presidente, Tomás Toranzo, tacha directamente el anuncio de Sánchez de "mentira". "No se va a estabilizar a nadie porque lo que se aprueba es una modificación del Estatuto Marco —la norma máxima por la que se rige específicamente el personal estatutario del SNS— para que a partir de ahora los contratos temporales sean solo los imprescindibles. Los contratos en vigor se mantienen en vigor como están, no cambian a partir de este martes", critica.

Interinos por un máximo de tres años

La nueva ley establece, concretamente, que transcurridos tres años desde el nombramiento de un sanitario interino, esta vacante "solo podrá ser ocupada por personal fijo", aunque habrá excepciones como que "en el proceso selectivo correspondiente no se haya cubierto la plaza en cuestión, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal estatutario interino", según el Real Decreto al que ha accedido Europa Press. Además, excepcionalmente, el sanitario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente, "siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento del interino". "En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación económica", detalla el Ejecutivo.

La Ley intenta fijar límites a la contratación de interinos solo para "razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia". Entre ellas, se encuentra que se podrá contratar a un interino para cubrir plazas vacantes "durante un plazo máximo de tres años" siempre y cuando "no sea posible" ubicar un empleado fijo. La Ley también abre la puerta a contratar a sustitutos que realicen "funciones propias" de funcionarios "durante los periodos de vacaciones, permisos, dispensas y demás ausencias de carácter temporal que comporten la reserva de plaza".

Madrid, la primera (y por ahora única) comunidad crítica con el Gobierno

Como ya es habitual, la Comunidad de Madrid fue la primera en criticar la medida anunciada por Sánchez. Este mismo domingo, poco después de conocerse la noticia, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, censuró que el Ejecutivo "se meta en las gestiones" de las autonomías con el objetivo de "dar titulares". "¿Aquí qué tenemos, Sanidad transferida o intransferida? Porque si va a decirnos cómo hacer las cosas, a qué hora tenemos que abrir y cómo tienen que funcionar, pues oye, para eso que se ocupe el Estado", lanzó.

Contradijo, además, que la medida se hubiera pactado con todos los Ejecutivos autonómicos. "Ahora nos dice el presidente del Gobierno que él quiere hacer no sé qué pero no lo ha hablado con ninguna comunidad autónoma. Qué hace el presidente decidiendo sobre materias de personal de las comunidades autónomas sin ni siquiera haber hablado con ellas", subrayó, asegurando que Sánchez "no respeta en nada a los demás".

Más duro fue Elías Bendodo, número tres de Alberto Núñez Feijóo, que, tras conocer la noticia, aseguró que "hemos empezado la campaña electoral". "El Gobierno no va a contratar a 67.000 médicos ni va a hacer fijos a 67.000 médicos porque el Gobierno no contrata a ningún profesional sanitario", subrayó, añadiendo que "son las comunidades autónomas las que pagan y contratan".

Bendodo, no obstante, reconoció que hay que esperar a conocer en detalle lo que va a aprobar el Consejo de Ministros. Y señaló que el PP lleva "meses pidiendo que el Gobierno habilite los mecanismos para formar a más médicos de familia". Según los datos de Hontangas, nuestro Sistema Nacional de Salud tendría que contar con al menos 9.500 médicos de atención primaria más y otros 28.217 profesionales de enfermería de familia.

Por su parte, el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, calificó este lunes la medida de "apropiación indebida" por tratarse de un "mandato de Europa".

Precisamente fue en Madrid donde los médicos especialistas de los hospitales convocaron una huelga indefinida el pasado mes de mayo para luchar contra la temporalidad. Según los datos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), de los 11.974 facultativos del área hospitalaria de la Comunidad, el 52,2% son temporales. Solo 5.726 son personal fijo.

Pero consiguieron, a los diez días de paro, que la Consejería de Sanidad les hiciera una propuesta para estabilizar el empleo que, aunque no fue "ideal", supuso "un punto de entendimiento". Consistió, concretamente, en que el Ejecutivo autonómico incrementó un 46% el número de plazas a estabilizar por concurso de méritos, de modo que estas se elevarían a 9.577 —que se sumarán, según ha informado el departamento de Lasquetty a infoLibre, a otras 23.049 plazas de oposiciones. Antes de la protesta, según contaron distintos facultativos a infoLibre, la oferta de plazas convocadas por la Comunidad consistía en un test genérico que beneficiaría a los recién titulados —con todos los conocimientos más recientes— y perjudicaría a los más veteranos que, durante años, habían trabajado con contratos temporales en un mismo servicio.

La temporalidad afecta a más del 36% de los médicos

La medida viene, en origen, de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, precisamente, resolvía el caso de dos trabajadores de la sanidad pública madrileña. Según el fallo, el sistema sanitario español tiene un "problema estructural" que "se traduce en un elevado porcentaje de empleados públicos temporales" y, a su vez, en el incumplimiento de la obligación legal de proveer de manera permanente las plazas ocupadas temporalmente por dicho personal". Un año más tarde, la Unión Europea empezó a presionar a España para acabar con esta situación. El objetivo del Gobierno ahora es que la temporalidad no supere el 8% en todas las Administraciones.

Según una encuesta de la Organización Médica Colegial realizada antes de la pandemia y recogida por UGT en un informe sobre empleo en el Sistema Nacional de Salud, la tasa de temporalidad en el sistema sanitario público español afecta a más del 36% de las médicas y médicos encuestados. De ellos, el 55,4% lleva más de seis años sin conseguir plaza mediante una oposición. La misma encuesta realizada un año antes mostraba que el 27,1% de quienes no disponían de una plaza fija llevaban entre 11 y 20 años en la misma situación, y un 11,9% llevaba más de 20 años, lo que "representa una temporalidad ya cronificada", señaló el sindicato.

"No solamente existe un volumen de interinos de larga duración en el Sistema Nacional de Salud demasiado grande, sino que además las bolsas de empleo son un plantilla en la sombra que permite a los Servicios de Salud hacer numerosos contratos de muy corta duración para 'tapar agujeros'. Los profesionales trabajan dos días aquí, uno allá", sentenció.