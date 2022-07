Los socios del Gobierno celebran el “golpe de timón” de Sánchez pero le piden que las medidas sean permanentes

En el segunda jornada del debate sobre el estado de la nación el protagonismo no ha recaído sobre Pedro Sánchez, sino sobre sus socios parlamentarios, indispensables para sacar adelante medidas como los impuestos para las grandes empresas energéticas que se están lucrando con la crisis y para las entidades financieras que están empezando a verse beneficiadas por la subida de los tipos de interés. Unas tasas que el Ejecutivo planea incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), que deberán ser ratificados por mayoría en la Cámara Baja.

El martes el debate acabó con la intervención de Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana, que se ha convertido en esta legislatura en uno de los aliados clave del Gobierno gracias a sus 13 diputados. Rufián protagonizó una dura intervención en tribuna, si bien admitió que las medidas estaban bien siempre que fueran “estructurales, valientes y permanentes” y no "temporales, extraordinarias y coyunturales": "El Gobierno tiene que hacer cosas permanentes porque la justicia real o es permanente o no es", advirtió.

Un mensaje que han transmitido también otras de las formaciones que forman parte del llamado bloque de investidura, como Íñigo Errejón, el portavoz de Mas País. Este se ha mostrado satisfecho con el "golpe de timón" progresista con las medidas anunciadas ayer, pero ha instado a Sánchez a "llegar hasta el final" con "fortaleza" porque la ciudadanía "no aguanta una decepción más". Errejón es uno de los aliados habituales del Gobierno y ha ensalzado que era necesario ese giro "firme" de Sánchez a la izquierda.

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha celebrado los nuevos impuestos a la banca y las empresas energéticas, aunque ha hecho hincapié que solo se los creerá "cuando los vea en el Boletín Oficial del Estado": "Celebramos de verdad estas medidas anunciadas, pero eres aquello que haces, no lo que dices que harás", ha advertido. El valenciano también ha instado a Sánchez a aprovechar el tiempo: "Se han hecho cosas y se pueden seguir haciendo con una mayoría progresista, que es la única que hace avanzar el país. Aprueben sus asignaturas pendientes en septiembre, nos queda un año, aprovechémoslo".

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, ya valoró el martes que estas medidas van "en la buena dirección” y “en consonancia” con lo que pedía la formación independentista y los partidos del “bloque plurinacional”. “Valoramos positivamente que el Gobierno se abra por primera vez a poner en marcha un impuesto a la banca y a aplicar un impuesto a los beneficios extraordinarios de las eléctricas", se felicitó. En ese sentido y, al igual que Rufián, insistió en que "deben ser permanentes y estructurales”, y “no temporales como ha anunciado Sánchez”.

Para la portavoz de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, las medidas anunciadas por Sánchez son "positivas", pero cree que al dirigente socialista "le falta la mitad", apremiándole a controlar los precios o a subir los salarios más allá de la bonificación al transporte o los dos nuevos impuestos.

La derecha catalana y vasca no comparten la euforia por las medidas

Por su parte el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha lamentado que algunas de las medidas anunciadas "exceden" las competencias autonómicas, un reclamo que se ha extendido a lo largo de su intervención. El dirigente vasco ha demandado a Sánchez que afronte "con valentía" el conflicto político con Catalunya y la negociación del nuevo Estatuto de Autonomía para el País Vasco "atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia".

El portavoz nacionalista ha admitido que el PNV podría apoyar algunas leyes, pero le ha echado en cara a Sánchez sus "improvisaciones": "El anuncio de alguna de las medidas supuso un revolcón en la bolsa. Es cierto que hay empresas que obtienen un margen de beneficio extraordinario, mi grupo no está en contra de gravarlas pero no de cualquier forma”, ha afirmado. Esteban también le ha advertido de que debe cambiar su actitud respecto a sus socios parlamentarios y no "ocultarlos" cada vez que hay una elecciones.

El líder del PDeCAT, Ferran Bel, también ha apreciado "cierto grado de improvisación y poca coherencia" en algunas de ellas, poniendo como ejemplo la gratuidad en los trenes de cercanías, y censurando que "hace dos semanas se anunció una reducción del 50%". Bel se ha preguntado también "por qué no se ha extendido a los usuarios del autobús o del metro".

La portavoz de Junts Per Catalunya, Míriam Nogueras, ha asegurado que "Cataluña pierde", con Sánchez en el Gobierno porque los catalanes "no quieren depender de sus políticas subsidiarias": "Es muy fácil anunciar el abono de tren gratuito en un lugar como Madrid, pero en Cataluña, donde acumulan una deuda en infraestructuras vergonzante, su medida solo va a servir para que la gente que viaja siga llegando tarde a sus trabajos, pero ahora de manera gratuita de septiembre a diciembre", ha apuntado.