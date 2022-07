Unidas Podemos celebra las medidas de Sánchez pero le pide que deje de "mirar a la derecha"

El anuncio de Sánchez de nuevos impuestos para las grandes empresas energéticas que se están lucrando con la crisis y para las entidades financieras que están empezando a verse beneficiadas por la subida de los tipos de interés ha gustado al socio minoritario del Gobierno. Unidas Podemos lo venía reclamando desde hace meses y sus principales líderes han aplaudido el anuncio, si bien la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha indicado que “faltan las grandes corporaciones que cotizan en bolsa y tienen beneficios muy importantes”.

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha celebrado que es su formación la que ha “reorientado" el rumbo del Ejecutivo de coalición ya que, hasta ahora, los socialistas se habían negado a aplicarlo. Belarra ha señalado que ese rumbo tiene que concretarse en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) pero se ha mostrado “muy satisfecha” con las medidas anunciadas, de las que se han enterado este mismo martes, al igual que Díaz. Según fuentes gubernamentales, este ‘celo’ era para evitar filtraciones.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, y el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, son los que han intervenido en tribuna para dar cuenta de la posición de la formación confederal. “Hoy ha recuperado la iniciativa, ha dado un golpe de timón”, ha celebrado Asens. “Hoy ha mirado a la izquierda y se lo agradecemos, pero también ha mirado a la derecha”, ha proseguido, censurando el gasto militar que Sánchez se ha comprometido a subir hasta el 2% del PIB.

Se trata de la misma crítica que ha lanzado Echenique. “Consideramos que hay que dedicar todos los recursos a la protección social y no al armamento”, ha valorado. El dirigente de Podemos ha calificado “muy positivamente” los anuncios, aunque también ha propuesto otras medidas como “fortalecer los servicios públicos y sociales”: “Usted ha anunciado que hay que acabar con la interinidad de decenas de miles de profesionales, pero también hay que aumentar esos profesionales”.

Asens ha asegurado que España necesita “al presidente de hoy que planta cara a las eléctricas pero le ha pedido avances también en la ley de vivienda y en la derogación de la ley mordaza, al igual que su compañero Echenique. “Hay que desbloquear la ley de vivienda y la ley mordaza, que lleva más tiempo vigente tras la moción de censura de 2018 de lo que lo estuvo en el gobierno de Mariano Rajoy”, ha criticado.

Echenique también ha demandado una evaluación del país “en términos democráticos: “Ahí está la cosa más negra”, ha dicho. El portavoz de Unidas Podemos se ha referido a los audios que se publicaron el domingo entre el periodista Antonio García Ferreras y el excomisario Villarejo a propósito de una información de Eduardo Inda. “Hemos escuchado a un poderoso periodista hablando con un mafioso donde reconoce haber publicado una noticia falsa sabiendo que era falsa contra Pablo Iglesias. Y hoy han salido nuevos audios de usted en los que dice que le ‘va a calzar una ostia’. Creo que hay mucha gente progresista que piensa que esto es una grave amenaza”, ha dicho.

Durante su turno de réplica, Sánchez ha lamentado que en "muchas ocasiones desde las izquierdas subrayamos más nuestras diferencias que nuestras conquistas comunes, que son muchas" y ha asegurado que el PP no apoya sus leyes porque tiene "otros intereses". Esa declaración se ha producido después de que Echenique le haya dicho que no "hace falta que le siga tendiendo la mano al PP": "Ya hemos comprobado que nunca se la va a coger. En lo que piensan cuando se la tiende es en cortársela", ha afirmado.

Rifirrafe entre Sánchez y Rufián por unas balas en la tribuna

El portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha sido el último en intervenir este martes. El catalán le ha dado la "enhorabuena" a Sánchez porque hoy "se ha levantado de izquierdas", en referencia a las medidas anunciadas, algo que el presidente del Gobierno le ha afeado. "No sabía que era usted el que otorgaba los carnes de izquierda, como un expendedor. Ojalá usted se hubiera levantado también de izquierdas y hubiera votado la reforma laboral", ha señalado.

Ambos han protagonizado el momento más tenso del debate, después de que Rufián mostrara tres balas en la tribuna "con las que se ha matado gente en la frontera con Marruecos", en palabras del portavoz de ERC, que después ha retirado. Con un Sánchez visiblemente molesto por ese gesto, Rufián ha comparado España y la frontera con Marruecos con "una urbanización de ricos a la que le entran los pobres": "¿Cuál es la diferencia con Putin matando ucranianos y con Erdogan matando kurdos? Que los primeros son rubios y con los ojos azules y los otros no", ha manifestado.

Rufián muestra a Sánchez unas balas que se "recogieron en la frontera de Melilla, con la que se mataron a 37 personas", según ha asegurado el portavoz de ERC.#DebateEstadoDeLaNacion#DebateNaciónRTVE ▶ https://t.co/OXIRLzFzBS pic.twitter.com/TbQeX3iQxM — RTVE Noticias (@rtvenoticias) 12 de julio de 2022

La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, le ha reprendido por ello: "Tenemos precedente de uso de objetos en la tribuna. La fuerza del parlamentarismo de la libertad de expresión es el uso de la palabra. Le insto a que hagan uso exclusivo de ella en esta Cámara por el decoro y el respeto de todos sus miembros", le ha dicho. Por su parte, Sánchez también se lo ha recriminado. "En este hemiciclo la mera exhibición de balas es un error imperdonable, precisamente en este hemiciclo. Ni siquiera con fines probatorios, como truco efectista", ha censurado.

Después de pedir a Rufián que "milite en la utilidad" para aprobar medidas de izquierdas y deje de lado su "obsesión" con Yolanda Díaz, éste ha vuelto a intervenir y le ha pedido al presidente del Gobierno que "no se enfade": "Yo no tengo nada en contra de nadie. Esto no es un debate sobre el estado de los políticos. Lo que he intentado es hablar de lo que preocupa a la gente", ha dicho. "He puesto el ejemplo de la reforma laboral, pero no porque tenga manía a nadie. Hubo quien decidió que había que hacerlo con la CEOE y Ciudadanos", ha manifestado.

Tras esta segunda intervención, Sánchez ha agradecido "el cambio de tono": "Se puede ser duro en las intervenciones sin faltar al respeto a los diputados y a la Cámara. Aquí lo dejamos. La sobreactuación no es buena", ha zanjado.