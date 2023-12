Los socios de Gobierno tachan de "decepcionante" el discurso del rey, aplaudido por el PP

La portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Marta Lois, ha calificado de "decepcionante" el discurso tradicional de Navidad del rey Felipe VI, ha recogido Europa Press.

"No es polarización, es la extrema derecha contra la democracia. Nada sobre los derechos sociales y la vida cotidiana. La plurinacionalidad, ausente", ha criticado Lois en una publicación en la red social X.

La portavoz de Sumar también ha lamentado que Felipe VI haya elegido "no hablar de derechos sociales y las preocupaciones de la ciudadanía" para exponer este domingo "la interpretación más restrictiva de la Constitución. "En definitiva, en el pasado. Un discurso alejado del país real", ha asegurado.

También ha advertido de que, tras meses de "movilizaciones ultras" contra el Gobierno, "no se puede hablar de polarización como una riña entre dos iguales".

"El problema son los intentos de desestabilización de una derecha que no reconoce un gobierno legítimo", ha subrayado la portavoz de Sumar.

"Fuera del respeto a la Constitución no hay ley"

Muy distinta ha sido la reacción de la derecha. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado, tras escuchar a Felipe VI, que "fuera del respeto a la Constitución y a las instituciones no hay ley sino arbitrariedad".

En su mensaje de Navidad, el Rey Felipe VI ha defendido la vigencia de la Constitución como único garante de la convivencia y de un futuro con certidumbre para todos.



"En su mensaje de Navidad, el rey Felipe VI ha defendido la vigencia de la Constitución como único garante de la convivencia y de un futuro con certidumbre para todos. Fuera del respeto a la Constitución y a las instituciones no hay ley sino arbitrariedad", ha zanjado el presidente del PP.

En la misma línea, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha celebrado que el rey haya "sido rotundo en la defensa de la unidad de la sociedad española".

"España y Constitución. En el momento en el que existe un claro objetivo de desbordamiento de nuestra reglas comunes, S.M. el rey ha sido rotundo en la defensa de la unidad de la sociedad española. Fuera de la Constitución no hay ley. ¡Viva el rey!", ha publicado Gamarra. En declaraciones hechas este lunes, la conservadora ha defendido la "gran altura y alcance" del discurso, del que ha destacado su llamamiento "a todos los poderes e instituciones de respetar la Constitución y mantener vivo su espíritu".

Gamarra ha abogado también por "cuidar los consensos básicos que nos han permitido los logros colectivos de estas más de cuatro décadas" y ha agradecido al rey su "compromiso" como Jefe del Estado al tener "plena conciencia de los problemas de los españoles".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha remarcado varias frases del discurso, recalcando que el rey ha advertido de que "fuera del respeto a la Carta Magna no hay democracia ni convivencia posibles".

'Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad'; 'Evitar que nunca el germen de la discordia se instale entre nosotros es un deber moral que tenemos todos'; 'Deberíamos tomar conciencia del gran país que tenemos. Y garantizar a las nuevas generaciones el legado de una España unida, respetada y querida... De nuestra verdad como cación', han sido algunas de las frases del monarca recopiladas por Ayuso.

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha aplaudido la "valiente e imprescindible defensa de la separación de poderes" de Felipe VI.

"El valor de la concordia. La vigencia de la Constitución. La verdad de la nación. Y una valiente e imprescindible defensa de la separación de poderes. Viva el rey", ha apostillado Álvarez de Toledo.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también se ha mostrado "orgulloso" del rey Felipe y ha compartido la reivindicación de la Constitución que ha hecho en su décimo Mensaje de Navidad. "Siempre se podrá contar con Andalucía para que la discordia no se instale entre nosotros. A España la hacemos todos", ha indicado Moreno.

El PNV critica que centre su discurso para PP, PSOE e incluso Vox

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha criticado que en su discurso de Nochebuena el rey Felipe VI haya obviado las "discrepancias constitucionales" y haya centrado su discurso para PP, PSOE e incluso Vox. "Es como si las discrepancias constitucionales, que donde las hay, sobre todo, es precisamente en Euskadi y en Cataluña, los movimientos políticos, las razones que pudiera haber para esas discrepancias constitucionales, sobre eso no hay nada que decir, cuando se va a hablar durante todo el discurso de la Constitución", ha destacado.

En una rueda de prensa en Bilbao, Esteban ha subrayado el "quiebro sorprendente" al principio del discurso del monarca, porque ha empezado a hablar "de los problemas que preocupan a la ciudadanía", pero ha querido hablar de la Constitución y de la unidad de España, "España como única nación". "Es un discurso que no se hace pensando en los nacionalistas vascos o los nacionalistas catalanes, incluso los gallegos. Desde luego, es un discurso que va más centrado a PP, PSOE, Vox, incluso", ha manifestado.

Tras recordar que en Euskadi la Constitución no logró, como en el resto del Estado, una masiva aprobación, dado que en esta comunidad autónoma únicamente votó favorablemente el 30% del censo, ha apuntado que "cuando se dice 'un lugar mutuo de aceptación, encuentro, aprobado por todos y que aprobamos además una visión compartida de España', yo creo que en Euskadi no". "En Euskadi se vino a decir que había fallas y que había determinadas cosas que había que corregir, si es que entrábamos en ese consenso", ha precisado.

Asimismo, se ha referido a las alusiones del discurso sobre "España, proyecto común y compartido, con la Constitución de nuevo, a través de la Constitución, unidad del país, etcétera, etcétera". "Yo ante eso quisiera decir que la unidad, sobre todo en un país democrático, se basa en la voluntariedad, y cada vez que esta voluntariedad se ha querido poner a prueba, o se ha querido preguntar cuál es la voluntad real de la gente, pues desde luego no se ha facilitado que esto fuera así", ha reprochado.

En cuanto a las palabras del rey de que la Constitución "ha asegurado nuestra convivencia, nos ha permitido superar diversas y graves crisis en los últimos años", el diputado nacionalista ha afirmado desconocer a qué grave crisis se referiría, "pero si hay una que tiene que solucionar es una interna y, desde luego, en el procés catalán y en todas las circunstancias que han rodeado a la situación en Cataluña, la Constitución no ha mostrado ni flexibilidad ni saber dar los instrumentos necesarios para resolverlo de manera política".

Por ello, ha aventurado que el rey no estaba pensando "precisamente en Cataluña". "Insisto, la unidad se basa en la voluntariedad y aquí parece que muchas veces la Constitución por parte de los grandes grupos políticos se interpreta más como una llave de cierre y de impedir algunas cosas, que como facilitadora, porque en realidad parte del texto es bastante flexible, como facilitadora para poder llegar a consensos", ha manifestado.

En este punto, ha insistido en que el rey "sigue hablando de una única nación" y no hace un "guiño" a quienes ponen en cuestión muchas veces la Constitución. "Bueno, pues nosotros tenemos que decir que aquí hay una nación que es la vasca, diferente. Ni mejor ni peor, diferente. Que no hay una única nación en el estado español", ha destacado.

Por otro lado, ha señalado que hay una parte del mensaje de Felipe VI que está "en neblina" y se ha preguntado "¿qué se quiere decir cuando se afirma que las instituciones deben cumplir con sus deberes?, ¿quién está incumpliendo?".

También cuando el rey dice que "no deben impedir unas instituciones el respeto o no deben perder el respeto a las competencias de otras, no deben impedir el desarrollo de la labor institucional de otras", le ha hecho a Esteban cuestionarse "¿a qué se está refiriendo exactamente? ¿a que no hay manera de elegir el Consejo General del Poder Judicial por el empecinamiento de un determinado partido político?, ¿a que el Parlamento no se debería ni plantear convocar en su caso a jueces?, ¿a que los jueces están entrando en sus manifestaciones en política e intentan decidir en lo que correspondiera más bien a los acuerdos ámbito parlamentario?, ¿se está refiriendo al lawfaire? o ¿se está refiriendo a que el Parlamento estaba a punto de aprobar una amnistía y no debería hacerlo?".

Por todo ello, Aitor Esteban ha indicado que a él le ha creado "más dudas" que dejarle claro cuáles son las opiniones del monarca y cómo entiende él lo que pueda estar sucediendo y la Constitución, y "si cree él que está en riesgo, porque también esta defensa, más allá del 45 aniversario, parece como si estuviera algo en peligro, que yo sinceramente no lo veo".

Por último, ha recordado al monarca la estadística habitual que el PNV suele dar sobre su mensaje de Nochebuena: 1.469 palabras, dos en euskera.

Podemos cree que el rey hizo un discurso político

Podemos ha lamentado que el rey Felipe VI hiciera un discurso de Navidad de carácter político, en el que solamente buscaba "el perdón de los ultras" que hace poco estaban "cabreados" con él, al mismo tiempo que ha tildado al monarca de hipócrita por intentar dar lecciones de democracia.

Así lo ha asegurado la secretaria de Acción Institucional de Podemos, María Teresa Pérez, quien ha sido la encargada de hacer una valoración del discurso este lunes, criticando la defensa que hizo de la Constitución España como una herramienta "intocable" pero que, a juicio del partido morado, no está sirviendo para proteger los derechos y libertades de la ciudadanía.

Además, a Podemos le ha resultado "decepcionante" comprobar que el jefe del Estado no aboga por la paz porque no dedicó ni una sola palabra "al genocidio que Israel está cometiendo en Palestina". "Ni una mención a los niños y niñas que están siendo asesinados por un Estado criminal que está ejecutando un auténtico exterminio", ha sentenciado.

Pérez ha explicado que el discurso se ha enmarcado en un españolismo que no reconoce la plurinacionalidad de España y ha visto como "un error de un calado tremendo" la imagen que tiene el Rey de que la Constitución es el fundamento de la democracia.

"Nosotros pensamos que es justamente al revés, que la democracia es el fundamento de la Constitución. Son los principios democráticos los que tienen que regir y, a partir de ahí, se pueden articular textos legislativos que, si no sirven para dar respuesta a las necesidades de la gente, tienen que poder cambiarse", ha sostenido Pérez.

Así, la Carta Magna solo podrá unir a los españoles cuando se cumpla "íntegramente", para lo que ha mencionado varios artículos que configuran el Estado del bienestar y que no están siendo desarrollados, como los relativos a la sanidad y la educación públicas, la vivienda o la progresividad fiscal.

Igualmente, ha hecho un llamamiento a que la Constitución se erija como garante de la igualdad entre españoles, para lo que ven necesario un cambio de forma de Estado. Su deseo es que España sea una República y no esté representada por una monarquía que está personificada en un rey inviolable, "sin legitimidad democrática pero con todos los privilegios", y que resulta discriminatoria hacia la mujer.

En cuanto a este último asunto, Podemos también ha lamentado que el rey haya mencionado la violencia hacia la mujer de una forma anacrónica, cuando se trata de uno de los principales problemas que tiene España y que se debe llamar por su nombre.

Recado al PSOE

Entre los asuntos que no se cumplen de la Constitución, desde Podemos han recordado que el mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se encuentra caducado desde hace cinco años.

En este sentido, si bien ha responsabilizado al Partido Popular por este "secuestro", Podemos ha mandado un mensaje al PSOE, por ser cómplice de la acción del PP y equivocarse al seguirle el juego a una derecha que solamente pretende "marear la perdiz" y seguir controlando el órgano de gobierno de los jueces, ignorando las mayorías parlamentarias diversas que hay en el Congreso.

Del mismo modo, en el ámbito social, Podemos ha recordado al PSOE que, si quiere el voto de sus cinco diputados en el Real Decreto-Ley que el Gobierno plantea llevar al Congreso con las medidas anticrisis, este tiene que ser "mucho más ambicioso".

Para Podemos, la emergencia habitacional debería de centrar este decreto, ya que consideran que se trata de una preocupación social para mucha gente y se debería de incluir la prórroga de medidas de protección frente a los desahucios y también la congelación del precio de los alquileres.