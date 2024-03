Estrella Galán contra Irene Montero: pros y contras de las apuestas de Sumar y Podemos para el 9J

Sumar ya ha desvelado a la que será su cabeza de cartel en las europeas. Se trata de Estrella Galán, un perfil técnico y desconocido para la política española, aunque con predicamento en el tercer sector ya que, hasta ahora, ha sido la directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Sumar se ha decantado por Galán, según explican fuentes de la organización, después de que las otras opciones que barajaban, Elizabeth Duval y Eduardo Rubiño, no generaran "consenso" ni en el propio partido ni tampoco en el resto de organizaciones con las que quieren acudir a la cita.

Unos comicios en los que Galán se medirá con la exministra de Igualdad, Irene Montero, que busca su hueco tras la ruptura de Podemos con Sumar el pasado mes de diciembre. Desde la formación morada lo han apostado todo a las elecciones del próximo 9 de junio con el que reconocen que es su "mayor activo electoral" pese a que en algunos sectores se ve penalizada ante la opinión pública por las polémicas que han generado normas como la del sólo sí es sí o la ley trans, pero que para los suyos, y precisamente por esas normas, es un referente, también fuera del país.

Se trata de dos apuestas muy distintas. Mientras que Montero cuenta con una amplia trayectoria en política en todos los niveles —ha sido ministra, portavoz parlamentaria y actualmente es 'número dos' de su partido— y, por ese motivo, cuenta con un amplio reconocimiento en el grueso de la sociedad, Galán nunca ha tenido ningún tipo de responsabilidad, ni orgánica ni política y es una práctica desconocida fuera de su sector. En infoLibre analizamos los pros y los contras de cada una de ellas.

Pros de Estrella Galán

Perfil sin pasado político frente a la "desafección". Una de las desventajas de Galán, su escaso conocimiento público, puede jugar también a su favor. Con su elección, la vicepresidenta Yolanda Díaz busca potenciar a un perfil que no tiene un pasado político a sus espaldas. Esto, según fuentes de Sumar, puede ayudarles de cara a la "desafección" que hay, de manera generalizada, hacia los políticos profesionales.

Experta en migraciones y asilo. Galán está especializada en la migración, una cuestión que está muy presente en Bruselas tras la aprobación del Pacto sobre Migración y Asilo, criticado duramente por parte de las organizaciones como CEAR y por la izquierda europea. Desde Sumar consideran que ante el auge de la extrema derecha que enarbola la bandera antimigratoria, la candidatura de Galán emerge como punta de lanza contra ese discurso ya que ella también ha batallado por las condiciones en las que se hacinó a los solicitantes de asilo en Barajas y le ha plantado cara a las mafias de tráfico de personas.

Procede de los movimientos sociales y conoce Bruselas. Galán, licenciada en Antropología y en Trabajo Social, procede de los movimientos sociales. Ha sido coordinadora Estatal de ONG para el Desarrollo, del Foro de Integración Social de Inmigrantes o de la Plataforma de Organizaciones de Acción Social entre otras, por lo que está bregada en este ámbito. Además, desde Sumar destacan que ha participado en varias ocasiones como ponente en la Comisión LIBE del Parlamento Europeo y en diversos congresos y encuentros de instituciones europeas.

Lidera una candidatura amplia y diversa. Sumar busca reeditar la alianza que ya fraguó el 23J con otros partidos dentro del espacio a la izquierda del PSOE. La lista de Galán, por tanto, la compondrán no solo perfiles que provienen del entorno de Díaz, sino también de formaciones como Izquierda Unida, comunes, Compromís o Más Madrid, que trabajarán en campaña para garantizar un buen resultado en cada uno de sus territorios.

Contras de Estrella Galán

Candidata desconocida en elecciones muy politizadas. Si hay un aspecto en el que coinciden todos los partidos, sin importar el color político, es que las elecciones europeas serán "muy políticas", en un contexto de avance de fuerzas de extrema derecha. El PP las quiere convertir en un plebiscito contra Sánchez, mientras los socialistas buscan ser, de nuevo, uno de los partidos 'líderes' de la socialdemocracia europea. También Vox necesita hacer un buen papel, condicionado por la pujanza de sus socios en otros países, al igual que Podemos, que se juega su supervivencia. Sin embargo, desde Sumar no tienen un 'leiv motiv' claro y el perfil desconocido de su candidata no ayuda en esa competición.

Perfil bajo de Sumar en Galicia, Euskadi y Cataluña. Las elecciones europeas llegarán tras las elecciones gallegas —que se celebraron el pasado mes de febrero—, las vascas —que se celebran en abril— y las catalanas —que tendrán lugar en mayo—. Si Sumar no consigue un buen resultado en esos comicios, como ya sucedió en la tierra natal de Díaz, desde la organización reconocen que las expectativas de la formación bajarán de manera drástica de cara a las europeas, con varios competidores en el campo de la izquierda.

Sumar no podrá vender leyes por la parálisis del Congreso y sin PGE. Otra derivada de las múltiples elecciones autonómicas que se van a celebrar en las próximas semanas es la parálisis del Congreso a la hora de presentar y aprobar leyes, ya que según explican fuentes de Sumar en el mes de mayo no se va a celebrar ningún pleno en las tres primeras semanas. Así, desde la coalición de Díaz confiaban en dejar huella a través de banderas propias como la reducción de jornada, la vivienda o los permisos y no podrán hacerlo tampoco con la probación de los Presupuestos, prorrogados finalmente.

Pros de Irene Montero

Perfil político y reconocido. El nombre de Irene Montero es —prácticamente— conocido por toda España. La exministra de Igualdad lleva en política desde el año 2015, al calor de Podemos, y cuenta con una larga trayectoria a sus espaldas pese a su juventud. Ha desempeñado diferentes roles dentro de su organización y desde el partido han diseñado una campaña que gira en torno a ella, comenzando desde el anuncio de su candidatura —celebrado en un céntrico teatro de la capital rodeada de la plana mayor de Podemos, a diferencia del anuncio de Galán, que se ha producido a través de los medios— a la precampaña, que comenzó ya el pasado mes de diciembre. Hay toda una planificación.

Experta en feminismo. Curtida tras casi cuatro años al frente del ministerio de Igualdad, Montero aprovechará para presentarse como la garante de los derechos feministas. Desde la izquierda tienen claro que el feminismo es una de sus banderas y que, cada vez, influye más a la hora de votar. Así, desde Podemos analizan que se ha producido una importante brecha de género en los electores más jóvenes: mientras que ellas cada vez más se sitúan a la izquierda, ellos adoptan posiciones más reaccionarias. Montero se lanza a por ese voto joven y femenino, además de los 'fieles' de la formación morada, que el pasado 23J votaron por Sumar solo porque Podemos formaba parte de la coalición.

La bandera antimilitarista. Uno de los mensajes en los que más están incidiendo desde la formación es en el rechazo a la escalada militarista, con el contexto de las guerras de Ucrania y Palestina. La dicotomía que plantea Podemos es que Europa debe decidir "si va a la guerra o defiende la paz", tal y como lo ha expresado en más de una ocasión la propia Montero. Un mensaje de paz que desde Podemos contraponen con las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en las que pedía a los europeos "ponerse en guardia" y rearmarse ante las "múltiples" amenazas que enfrenta.

Diferencia más marcada con el PSOE. Otra de las bazas que juega a favor de Montero es su capacidad para diferenciarse más marcadamente del PSOE. Al no formar parte ya de la coalición de Gobierno, a diferencia de Sumar, la candidata de los morados puede subir el tono y remarcar las "incoherencias" del Gobierno de Sánchez. De hecho, otro de los ejes sobre el que está pivotando su campaña es el del "recorte" en derechos que promueve el actual Ejecutivo central.

Contras de Irene Montero

Polémicas como la del sí es sí. Una de las mayores crisis que afrontó el Gobierno de coalición la legislatura pasada fue, precisamente, por una de las leyes impulsadas por el departamento de Montero, la conocida como ley del solo sí es sí. Esta norma, que el PSOE acabó modificando sin Unidas Podemos y con el apoyo del PP en el Congreso, provocó un goteo de bajada de penas a agresores sexuales con Montero como principal responsable.

Campaña centrada solo en Montero (sin alianzas). Podemos ha convertido a Irene Montero en el centro de la campaña y ha descargado sobre sus hombros el destino del partido, lo que corre el riesgo de que la campaña sea demasiado personalista, teniendo en cuenta además que las europeas no suelen tener una participación abrumadora y que Podemos no cuenta con otros aliados como sí lo hizo en las anteriores convocatorias electorales que le puedan dar un impulso desde sus territorios. Así, podría poner en evidencia su soledad frente a otros partidos que van a hacer un frente común.

Un Podemos en descomposición. La candidatura de Montero busca revivir a un Podemos que se encuentra en su peor momento desde su nacimiento hace una década, tras la debacle de las autonómicas y municipales, lo que implicó tener menos fuerza para negociar puestos con Sumar en las generales. El resultado del 23J tampoco les dio lo que más anhelaban: la continuidad de Montero frente al ministerio de Igualdad. Finalmente se quedaron fuera del reparto ministerial, lo que precipitó su marcha del grupo parlamentario. La elección de Montero como cabeza de cartel busca dar aire a un partido que llegó a tener cinco millones de votos y que ahora está en el Grupo Mixto y es minoritario.