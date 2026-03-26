El Supremo rebaja a dos años y un mes la condena al Pequeño Nicolás por el 'caso mafia policial'

El Tribunal Supremo ha rebajado a dos años y un mes de prisión la condena a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el Pequeño Nicolás, en el caso de la denominada "mafia policial", en el que conseguía datos reservados de agentes, como matrículas, que luego usaba para hacerse pasar por miembro del Gobierno, informa EFE.

El Alto Tribunal ha estimado parcialmente el recurso presentado por el conocido como Pequeño Nicolás y rebaja la condena inicial, de 4 años y tres meses de cárcel, como inductor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público y como autor de un delito de cohecho activo, al aplicarle una atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada.

El Supremo rebaja la condena al Pequeño Nicolás al absolverle de usurpación de funciones Ver más

Además, el Supremo absuelve a Gómez Iglesias como inductor de un delito de violación de secretos oficiales, puesto que también ha absuelto al que fue condenado como autor de dicho ilícito, el que entonces era coordinador de seguridad municipal, Emilio García Grande.

En este caso, el de la causa principal abierta a Gómez Iglesias tras ser detenido en octubre de 2014 por hacerse pasar por miembro del Gobierno y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), también fueron condenados los dos policías municipales que le facilitaron los datos, a quienes también se les rebaja a la mitad, a dos años, un mes y 15 días, la pena como autores de delitos de revelación de secretos y cohecho activo.

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