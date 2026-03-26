Trece detenidos ligados a un sindicato falangista por daños en la Complutense antes del 8M

La Policía Nacional ha detenido a 13 jóvenes de entre 18 y 27 años ligados al Sindicato Español Universitario (SEU) asociado a Falange Española por los actos vandálicos y daños causados en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, en el Campus de Somosaguas, de la Universidad Complutense de Madrid, con motivo de los actos reivindicativos del 8M.

Los altercados ocurrieron el pasado día 6 cuando alrededor de las 17:30 horas un grupo de personas irrumpió de forma coordinada a esta facultad vistiendo ropas oscuras y ocultando su rostro con máscaras y prendas de vestir.

Tras destrozar cartelería y el mobiliario que encontraban a su paso, alterando el normal funcionamiento del centro educativo, desplegaron una pancarta en el hall en la que podía leerse 'Rechaza el feminismo y abraza la feminidad' junto con el símbolo falangista del yugo y el haz de cinco flechas.

Entre los destrozos causados, el grupo de vándalos se ensañó especialmente con la sala que usan habitualmente las asociaciones estudiantiles para planificar sus actividades en esta facultad.

La investigación iniciada entonces por la Brigada Provincial de Información de Madrid derivó el pasado lunes, según ha dado cuenta este jueves el inspector jefe Fernando Martín en rueda de prensa en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en la operación Jauría y en la detención de 13 jóvenes e identificación de otros seis menores, uno de ellos en calidad de investigado por los hechos.

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A los arrestados, dos de ellos con antecedente, se les acusa de delitos de desórdenes públicos, daños y delito contra los derechos fundamentales.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha querido dejar claro que este relevante golpe a la ultraderecha lanza un mensaje de que "van a fracasar" siempre si pretenden romper con la convivencia de la ciudadanía.

"Ni el odio ni la violencia quedan impunes en las calles de Madrid, les pido que reflexionen y cambien el rumbo porque la sociedad madrileña se opone al odio", ha zanjado.