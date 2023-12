Casi tres de cada cinco pacientes esperan más de una semana una cita con el médico de familia

El 58,1% de los usuarios de Atención Primaria tiene que aguardar una semana o más para lograr una cita en Atención Primaria, cuatro puntos más que en verano, y para el 27,2 % la espera se prolonga durante 11 días, según el Barómetro Sanitario publicado este jueves por el CIS que recoge Europa Press.

La tercera oleada de la encuesta, realizada en octubre con 2.617 entrevistas, refleja así una bajada de tres puntos de la valoración ciudadana del sistema sanitario: si en la anterior de julio un 60,1 % tenía una opinión positiva, en la actual desciende al 57,5 %. Más de un cuarto, el 27,1 %, piensa que el sistema funciona bien pero necesita cambios fundamentales y suben hasta el 15 % (frente al 11,4 % de la oleada precedente) los que creen que deben ser profundos. De una escala del 0 al 10, el grado de satisfacción con la sanidad pública se sitúa en 6,24 sobre 10 de media.

De entre todos los servicios públicos, los más apreciados siguen siendo las urgencias ‘061’ y el ‘112’ (7,44), por delante de la asistencia a pacientes ingresados (7,27) y las consultas de atención primaria (6,41), que superan a las de los especialistas (6).

9,47 días de media para el médico de familia

De acuerdo con el CIS, tres cuartas partes de los ciudadanos, el 75,8 %, ha ido a un centro de salud público en el último año y un 18 % recibió asistencia sanitaria. Pero solo el 20,7 % de los que pidieron cita la tuvo el mismo día: el tiempo medio de espera para la consulta ha vuelto así a superar los 9 días (9,48), cuando en verano era de 8,57.

No obstante, las consultas de cabecera y pediatría del sistema público siguen siendo las preferidas por el 71 %, frente al 26,2 % que se decanta por las privadas. Un 21,1 contrató seguro particular por la rapidez.

El servicio más valorado es el personal de enfermería y la confianza que transmite (7,89), seguido del personal médico y la confianza y seguridad que dan (7,77) y la información que reciben sobre sus problemas de salud (7,42) y el conocimiento y seguimiento que se les hace desde los centros (7,20).

Un 80,9 % califica de buena o muy buena la asistencia recibida (tres puntos menos que en la oleada anterior) y la mayoría (61,7 %) de los que han tenido un problema de salud en el último año y han necesitado hablar con su médico lo han podido hacer. Por el contrario, fue imposible para el 10,7 %; de ellos, un 31,9 % porque la cita le llegó "para muchos días después y acabó yendo a urgencias", y un 22,2 % porque cuando la obtuvo ya no le resultaba necesaria; otro 10 % acabó yéndose a la privada porque le daban cita para muchos días después.

También se les ha preguntado si la situación que dibujan los medios les ha afectado en algo, pero más de la mitad (53,2 %) contestaron que no, mientras que el 21,5 % respondió sentirse algo afectada y un 21,6 % bastante.

Más de tres meses para el especialista

El 45 % de la población ha ido al especialista en los últimos doce meses, en el 56,1 % de los casos citado por el mismo en una consulta anterior y un 47,1 % por derivación del médico de familia; de ellos, solo el 22,2 % esperó menos de un mes, frente al 42,1 % lo hicieron entre uno y tres y el 34,7 % que aguardaron más de tres meses.

Con todo, un 82,8 % define la atención recibida como buena o muy buena, siendo lo más valorado la confianza y seguridad del personal médico (7,7) y la información recibida sobre su problema de salud (7,6). Aquí se iguala más la preferencia por centros públicos o privados, y mientras un 39,7 % opta por los segundos, el 56,8 % se queda con los primeros.

En el último año, el 8,6 % de los ciudadanos ha estado ingresado (el 41,2 % de manera programada para una cirugía y el 54,7 % por enfermedad o problema urgente; el 75,4 % escoge los hospitales públicos y un 20,5 % los privados. Igualmente, la inmensa mayoría, el 88,8 %, valora la atención que le han dado en el hospital, sobre todo los cuidados de enfermería (8,4) y los médicos (8,5).

Solo el 54 % usa la receta electrónica

El 48,3 % de los entrevistados tiene algún certificado electrónico para la realización de trámites con la administración Pública y el 6,1 % no sabe lo que es. Un 56,1 % saben que pueden acceder a su historia clínica electrónica a través de Internet, pero sólo ha utilizado esta vía el 35,1 %. El 28,5 % ignora que existe y un 13,8 % no sabe o no puede utilizar la red. La mayor parte está de acuerdo o muy de acuerdo en que los datos de su historia clínica puedan ser utilizados con fines de investigación sanitaria por instituciones públicas, pero solo el 45,1% si son privadas.

El 54,2% conoce la posibilidad de utilizar la receta electrónica para retirar medicamentos sin llevar la receta en papel fuera de su comunidad, pero solo lo ha hecho un 43,5 %. Por último, el 57,7 % de las personas atendidas en atención primaria ha hecho alguna consulta telefónica en los últimos 12 meses, que ha sido satisfactoria en el 80 % de los casos.