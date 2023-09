Trias acusa al PSOE de estar "detrás" del golpe de estado del 23F

El exalcalde de Barcelona y líder de TriasxBCN en el Ayuntamiento, Xavier Trias (Junts), ha dicho este lunes que el PSOE estuvo "detrás" del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 para frenar el desarrollo autonómico.

"Yo creo que los socialistas estaban detrás" del 23F, ha respondido en una entrevista de Ser Cataluña recogida por Europa Press, al preguntársele si considera que el Rey estaba detrás del golpe de Estado.

Sobre si cree que los socialistas lo hicieron para frenar el desarrollo autonómico, ha dicho: "¿Que pasó? Se acabó el 23F, se cambió el gobierno y ¿qué es lo primero que hizo el PSOE? La Loapa", en referencia a la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico.

"Hubo un golpe de Estado el 23F. Nadie se puede creer que esto fue un golpe de Estado del señor Tejero. A lo mejor aún hay algunos inocentes que se creen esto", ha dicho.

Respecto a si lo sabía el entonces líder del PSOE y después presidente del Gobierno, Felipe González, ha contestado que lo desconoce.

Sin embargo ha dicho que, en un almuerzo que compartieron González y Trias con el entonces presidente de la Generalitat Jordi Pujol y el empresario Pere Duran Farell, González mostró una buena actitud en relación a la normalización lingüística: "Siempre, en todas las cosas, hay claroscuros".

Xavier Trias ha dado por hecho que criticarán sus declaraciones y las achacarán al hecho de ser mayor.

González y Jáuregui

"El no reconocimiento de los territorios que hay a nivel de Península Ibérica es un error. Es triste escuchar algunas declaraciones. Me da pena Felipe González, Ramón Jáuregui y gente que ha sido importante", ha subrayado Trias, que cree que no se encontró una solución satisfactoria durante la Transición en lo relativo al encaje territorial.

Es partidario de apoyar la investidura de Pedro Sánchez "pero no a cualquier precio" y le ha emplazado a aclarar qué quiere hacer con Cataluña, destacando que la pelota está en el tejado de los socialistas y que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont dejó clara su posición.

"El problema de fondo es que no hay un reconocimiento de Cataluña como nación, y deben decidir si se hace este reconocimiento o no", ha opinado Trias, minimizando que la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz (Sumar), defendiera que una posible ley de amnistía debe conllevar la renuncia a la unilateralidad.

Catalán

También ha celebrado la inclusión de las lenguas cooficiales en el Congreso y ha defendido que, a partir de ahora, deben hacer las intervenciones en catalán en la Cámara Baja.

"Si las puedes hacer en catalán, las tenemos que hacer en catalán", ha sostenido Trias, que cree que deben luchar para que también puedan usar la lengua en Europa.