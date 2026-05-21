El TS rechaza una querella de Manos Limpias contra Sánchez hecha con recortes de prensa

Madrid, 21 mar (EFE).- El Tribunal Supremo ha rechazado una querella de Manos Limpias contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su esposa y miembros del Ejecutivo y reprocha al autodenominado sindicato su "manifiesto fraude de ley" por actuar en base a "la mera remisión de recortes o enlaces de prensa".

La Sala de lo Penal ha dictado un auto en el que no admite a trámite la querella por un presunto delito de prevaricación, tráfico de influencias, malversación, blanqueo de capitales, fraude fiscal, traición a la patria y violación del principio de igualdad.

Se da la circunstancia de que Manos Limpias presentó una denuncia contra Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, hecha con noticias de prensa, que sí fue admitida por el juez Juan Carlos Peinado.

En esta querella, la Sala dice que "la mera remisión de recortes o enlaces de prensa, ni integran denuncia, ni con el carácter general que se aportan, ni constituyen indicios cualificados suficientes para aperturar diligencias contra personas aforadas ante esta Sala".

"Ni tampoco nos incumbe bucear dentro de la noticia para averiguar qué apartado o qué conducta concreta resulta reprochable a la concreta sensibilidad del querellante", añaden la Sala.

La querella, continúa, informa de diversos procedimientos judiciales y se pretende que, "con claro quebranto de la normativa establecida para su cuidada remisión a esta Sala" cuando a algún aforado afecte, el Supremo recabe la competencia de los mismos, "algunos notoriamente ya instruyéndose" en el alto tribunal.

Por eso, reprocha que "no es dable acudir en la forma y circunstancias en que se efectúa", directamente ante esta Sala, "para lograr ser parte en la investigación de esos diversos hechos, o para evitar el criterio de juez que conoce el asunto". EFE