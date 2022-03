Usmanov creó una empresa en la Isla de Man para el amarre de su superyate en el puerto de Barcelona

Radar de Activos Rusos, la investigación periodística internacional que coordina el consorcio OCCRP y en la que participa infoLibre como único medio español, ha investigado en una primera fase las propiedades de las 35 personas incluidas en la conocida como “lista Navalny” y de sus familiares más cercanos. En España se encontraron bienes o derechos vinculados a dos de las personas de la lista: el oligarca Alisher Usmanov y el fiscal jefe de Moscú, Denis Popov. El primero disfruta, a través de una empresa que constituyó en la Isla de Man, de un derecho de uso preferente de un amarre de 160 metros en el puerto deportivo de Barcelona. En cuanto a Popov, su entonces esposa adquirió una vivienda de 225 metros, dos garajes y dos trasteros en una urbanización de Marbella en 2010.

El proyecto Radar de Activos Rusos se lanzó públicamente el lunes 21 de marzo, después de que periodistas de 25 medios de comunicación trabajasen conjuntamente durante tres semanas para localizar propiedades de jerarcas rusos fuera de su país. El punto de partida del proyecto es una lista de personas a las que el líder opositor Alexéi Navalny acusó el año pasado de “participar activamente en la opresión y corrupción que caracteriza al régimen de Putin” [en esta información te explicamos en detalle qué es la llamada “lista Navalny” y quiénes la integran]. En posteriores fases está previsto actualizar la lista con nuevos bienes e incluir a más personas, que hayan sido sancionadas por la Unión Europea, el Reino Unido o Estados Unidos.

De momento, los periodistas han identificado 145 activos vinculados a las personas nombradas por Navalny. En conjunto, su valor supera los 15.800 millones de euros. Sólo se han incluido las posesiones cuya propiedad puede establecerse mediante pruebas documentales y otras fuentes fiables. Por tipo de bienes hay, entre otros, 35 mansiones, 43 viviendas, 11 aviones, 7 barcos y 12 empresas. La mayoría de los bienes más valiosos se encuentran en Reino Unido, Francia e Italia.

De la Isla de Man a Chipre

En España, el activo más valioso localizado pertenece a Alisheir Usmanov, que figura desde el pasado 28 de febrero en la lista de personas sancionadas por la UE en relación con la invasión rusa de Ucrania. “Es un oligarca pro-Kremlin que tiene lazos especialmente estrechos con el presidente ruso. Se considera que es uno de los funcionarios-empresarios de Rusia a los que se les ha encomendado la gestión de los flujos financieros, aunque sus puestos dependen de la voluntad del presidente. Usmanov, presuntamente, ha sido testaferro de Putin y ha resuelto sus problemas empresariales. De acuerdo con expedientes de FinCEN, pagó 6 millones de dólares a Valentin Yamshev, influyente asesor de Putin”, se argumenta en la Decisión de la UE que acordó sancionarle.

Alisheir Usmanov disfruta de un amarre en el puerto deportivo de Barcelona, tal y como adelantó Crónica Global en una información el pasado 3 de marzo, en la que indicaba que el presidente de la Autoridad Portuaria –Damià Calvet– había “avisado a la UE” de la existencia de dicho bien. Los periodistas del proyecto Radar de Activos Rusos han localizado la empresa utilizada por Usmanov en la operación y otros datos sobre dicho activo.

La Autoridad Portuaria de Barcelona realizó en su día una concesión administrativa a la sociedad Marina Port Vell para que explotase comercialmente los espacios del puerto deportivo de Barcelona. Marina Port Vell los arrienda a través de diferentes tipologías: algunos se alquilan por días y otros lo están hasta el final del periodo de concesión. Esa fecha era inicialmente 2036, pero se ha alargado hasta 2048.

El producto estrella en la marina barcelonesa era un amarre de lujo de 160 metros. A principios de 2017, Usmanov adquirió el “derecho de uso preferente” a través de la sociedad Klaret ME1 Limited, registrada en la Isla de Man el 20 de diciembre de 2016. El nombre de la compañía es inequívoco: ME1 es precisamente como se denomina el amarre del puerto de Barcelona, mientras que Klaret es un nombre que Usmanov ha utilizado en otras muchas compañías suyas.

El coste por el derecho de uso preferente del amarre se acerca a los 20 millones, según fuentes conocedoras de los precios que cobra Marina Port Vell por las concesiones que comercializa. Pero hay que tener en cuenta que ese sería el precio pactado por el uso del espacio en el puerto catalán durante todo el periodo de la concesión, que en el caso de Usmanov era inicialmente de 20 años (entre 2017 y 2036). No está claro si el oligarca, una vez incluido entre los sancionados por la UE, podrá seguir utilizando el amarre. infoLibre preguntó al respecto al Gobierno el pasado 14 de marzo, pero aún no ha obtenido respuesta.

El oligarca ruso necesitaba un amarre de esas características para su superyate Dilbar, que con 156 metros de eslora es uno de los más grandes del mundo. Construido en los astilleros alemanes Lurssen, le fue entregado a Usmanov en mayo de 2016. Con un precio de más de 700 millones de euros, su coste de funcionamiento supera los 45 millones de euros al año, incluida una tripulación de 80 personas. Puede acoger a 36 invitados.

Klaret ME1 Limited ya no está en la Isla de Man. El 26 de enero de 2022, apenas un mes antes de la invasión de Ucrania, Usmanov decidió mover la compañía a Chipre. Un país de la UE con un régimen fiscal muy beneficioso para las grandes fortunas y donde el oligarca ruso tiene registradas otras sociedades.

El Dilbar, mientras tanto, se encuentra desde hace semanas parado en Hamburgo. Aunque inicialmente se informó de que las autoridades alemanas habían intervenido la embarcación, no era cierto. En el astillero Blohm+Voss estaban realizando trabajos de mantenimiento y reforma del superyate, que fueron suspendidos cuando Usmanov fue sancionado por la UE. No está claro que pueda navegar hasta que concluyan esas tareas, aún en el caso de que Alemania le permitiese abandonar sus aguas.

La embarcación tiene bandera de las Islas Caimán y formalmente ha cambiado tres veces de compañía propietaria, aunque todas ellas están controladas por Usmanov. La primera se llamaba Klaret Ocean Ltd., la segunda Klaret Continental Leasing Ltd. y la última Navis Marine Ltd. Esta última es dueña del Dilbar desde el 19 de marzo de 2018.

Los periodistas que participan en el proyecto Radar de Activos Rusos localizaron 20 bienes de Usmanov, valorados en total en 3.000 millones de euros. El oligarca es propietario de un Airbus A340-300, registrado en la Isla de Man, y operado por Klaret Aviation Limited, cuyo precio supera los 270 millones de euros. A través de la empresa chipriota Klaret Development Limited, Usmanov es dueño de la compañía Castellum Aquae. Esta tiene dos mansiones y una importante extensión de tierra en la península de Pelješac, en el extremo sur de Croacia, sobre el mar Adriático. La propiedad está valorada en más de cinco millones de euros. También es propietario de mansiones en Baviera (Alemania), en Londres y en la costa italiana de Cerdeña.

Las propiedades de la mujer del fiscal

La segunda persona vinculada a la lista Navalny con propiedades en España es Irina Popova, exesposa del fiscal de Moscú, Denis Popov. El opositor ruso incluyó a Popov entre los 35 al entender que desde su cargo juega un papel fundamental en la represión de las libertades, incluyendo “la persecución” que han sufrido el propio Navalny y su Fundación Anti-Corrupción. Popov no está de momento entre los sancionados por la UE.

En noviembre de 2019, Navalny publicó un amplio informe sobre Denis Popov en el que le atribuía diversos bienes fuera de Rusia, entre ellos un hotel en Montenegro y un apartamento en Marbella. Todos ellos figuraban oficialmente a nombre de su exmujer, Irina Popova, pero habían sido adquiridos cuando estaban casados: la propiedad montenegrina en 2009 y la española en 2010. Ninguno de esos bienes fueron incorporados en las declaraciones oficiales presentadas por Popov en su calidad de fiscal, en las que constaba que su mujer no trabajaba y él tenía un sueldo de funcionario que malamente daba para que una familia de cuatro miembros realizase algún ahorro.

Irina Popova sigue figurando a día de hoy como única propietaria del inmueble, que en realidad más que un apartamento son dos viviendas unidas, con una superficie total de 225 metros. Está situado en la urbanización Bahialcántara y Popova también es dueña de dos garajes y de dos trasteros. Todos los bienes fueron adquiridos en 2010 y su valor de mercado entonces superaba los 650.000 euros. Ahora puede acercarse al millón.