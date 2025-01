Utilizar política trumpista y vender moderación: la comparación de Valencia y Gaza acorrala a Sémper

Alberto Núñez Feijóo recuperó a Borja Sémper para su nueva etapa al frente del Partido Popular con la intención de reforzar el proyecto de moderación que decía encabezar. Sin embargo, al actual portavoz de la formación conservadora le está costando proyectar esa imagen, consciente de que en la calle Génova hay una dura competencia por protagonizar la frase más polémica, aunque para ello se utilicen temas como la masacre en Gaza. Sémper, que dice que donde se siente cómodo es el debate constructivo y no en el territorio de las hipérboles, forma parte de la estrategia de agitación que antes denostaba.

El jueves durante la sesión de control en las Corts, donde el presidente valenciano, Carlos Mazón, aludió al alto el fuego ratificado entre Israel y Hamás para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez. "Le doy la enhorabuena al pueblo de Gaza que ayer nos enteramos que van a recibir más de 24 millones de euros en ayudas directas. Me alegro mucho por el pueblo de Gaza, de verdad. La Generalitat Valenciana va a recibir cero ayudas directas del Gobierno de Sánchez", dijo.

Una frase que después replicaron desde Nuevas Generaciones del PP en X bajo el título 'Gaza, municipio de la provincia de Valencia' y también desde la cuenta oficial del partido. "Si pides la ayuda en árabe llega antes", reza el texto, que sigue publicado en redes. Así el PP trata de trasladar la imagen de que el Gobierno no está destinando ayudas para la reconstrucción de la provincia de Valencia amparándose en mentiras puesto que ha aprobado tres paquetes de ayudas para la dana por un total de 16.648 millones de euros.

El propio Sémper ha tenido que reconocer su incomodidad con esas acusaciones en una entrevista este viernes en Telecinco, en la que aseguró que "no es necesario entrar en comparaciones" entre Gaza y Valencia. Aunque el portavoz del PP aseguró que compartía el "fondo" de estas manifestaciones, también admitió que la conversación en las redes sociales es "tóxica" y "se aleja de lo que debe ser el lenguaje político". En cambio, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha evitado toda crítica y únicamente se ha limitado a señalar que "no están llegando las ayudas".

Mazón, sin embargo, no se ha dado por aludido y ha asegurado que desconoce "lo que haya podido decir Borja Sémper". "Me mantengo en lo que he dicho", aseguró este viernes, insistiendo en que "esa es también la opinión del Partido Popular", en referencia al post publicado por la cuenta oficial del partido ha reivindicado. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero, también ha apoyado la misma tesis que Mazón señalando que la ayuda que el Gobierno ha anunciado que destinará a Gaza "vendría muy bien a los afectados por la dana".

El PP emula a Vox y Alvise al radicalizar su estrategia en redes

Cinco bulos de Mazón y Feijóo sobre la dana: ni Sánchez da más ayuda a Gaza ni se devuelve con intereses Ver más

Lo cierto es que la estrategia en redes de la formación de Feijóo ha cambiado desde las pasadas elecciones europeas coincidiendo con la aparición de la candidatura del agitador ultra Alvise Pérez, al que ahora emulan. El PP ha optado por radicalizar su mensaje, tanto en el contenido como en la forma. En los últimos meses además de comparar a Sánchez con un dictador y tratar de acuñar un nuevo término, la Pedrocracia, para situarlo fuera de la democracia, han utilizado 'memes' y montajes de vídeo de manera recurrente.

La estrategia en redes del PP —tanto en X como en Instragram y Tiktok— se basa en ir contra Sánchez y otros miembros del Gobierno sin aportar mayor profundidad, con mensajes cortos y efectistas, emulando el estilo del próximo presidente estadounidense, Donald Trump. Un endurecimiento del discurso que no puede entenderse sin su competencia directa con Vox y con la aparición del partido de Alvise.

Antes de que el PP lanzara sus ataques, el partido de Santiago Abascal hizo lo propio insistiendo en la misma mentira también desde sus redes. "No destinan ni un euro para La Palma, ni para Valencia, ni para la Ley ELA, ni para mejorar la vida de los españoles más necesitados, ni siquiera para la investigación contra el cáncer. Pero sí envían millones de euros para Marruecos, Líbano, Palestina, Mali, Senegal, Mauritania, Egipto, Colombia, Brasil, Turquía, Siria o para mantener a miles de ilegales... Su ‘solidaridad’ es con todos menos con los españoles y sobre todo con ellos mismos", reza el post de los ultras.