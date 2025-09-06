El verano, los fines de semana y los festivos concentraron el 58% de los feminicidios en 2024

Fines de semana, festivos y vacaciones de verano son los momentos más peligrosos para las víctimas de violencia machista. Es una de las conclusiones de la Memoria de la Fiscalía, presentada este viernes. El 58% de los crímenes mortales cometidos por agresores machistas tuvieron lugar el año pasado en estos periodos temporales.

Concretamente, según los datos recopilados por el Ministerio Público, son 50 las mujeres que fueron asesinadas por hombres que eran sus parejas o exparejas el año pasado. Y del total, 29 feminicidios se perpetraron en fines de semana, festivos y verano. Lo que supone el 58% de los crímenes mortales. "La mayoría de los feminicidios se cometieron en días en los que la relación familiar y extensa es más amplia que en aquellos en los que hay actividad laboral y escolar", recalcan los fiscales.

No es la primera vez que el repunte de crímenes machistas en los meses estivales y en periodos vacacionales está en el foco de las autoridades: históricamente, la mayoría de los asesinatos se registran entre junio y agosto, siendo también diciembre otro de los meses más duros para las mujeres.

Pasar periodos largos de convivencia en el caso de las parejas, o perder el control sobre la víctima en el caso de las exparejas, son factores de riesgo que extreman la violencia que sufren las mujeres, según explican los expertos, quienes llevan tiempo exigiendo campañas y medidas de protección específicas para estos periodos temporales.

"Hay víctimas detrás de las cifras"

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, aprovechó para destacar durante la apertura del año judicial las casi tres millones de denuncias registradas desde la entrada en vigor de la ley contra la violencia de género, hace más de dos décadas. Resulta "difícil negar" esta realidad, enfatizó.

"La realidad y la crudeza de las cifras y de los hechos acalla las falacias que sobre determinadas realidades se pretende proyectar. Las casi 200.000 denuncias por violencia de género en 2024 se suman a las de años anteriores. Es difícil negar una evidencia que acumula 2.840.838 denuncias interpuestas desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004", señaló. Y de ese total de denuncias, insistió el fiscal general, "el porcentaje de denuncias falsas es ínfimo". Concretamente, han supuesto el 0,0082% del total registrado entre 2009 y 2024.

El fiscal general afirmó que la memoria "plasma realidades en ocasiones negadas o minusvaloradas por quienes anteponen otras conveniencias al interés público" y por quienes "olvidan que hay víctimas detrás de las cifras de delitos". Lo expresó en clara alusión al partido de Santiago Abascal, artífice de una jornada negacionista de la violencia de género que se celebró este jueves en el Congreso.

Otras 14 víctimas colaterales

Frente a los bulos de la extrema derecha, la memoria de los fiscales refleja realidades sangrantes. Un ejemplo son las víctimas a las que el sistema no fue capaz de proteger: de los 50 asesinatos machistas registrados el año pasado, en 14 ocasiones las víctimas habían denunciado previamente al agresor, lo que representa el 28%. En ocho casos (16%), los agresores eran persistentes: habían maltratado previamente a otras víctimas. Como consecuencia de estos crímenes, 27 niños quedaron huérfanos.

Pero además, la memoria fiscal ha detectado otros 48 intentos de feminicidios íntimos durante 2024. Y entre ellos, son 23 las víctimas que sí habían denunciado previamente (47,9%).

La Fiscalía también ha contabilizado 14 feminicidios ampliados. Se trata de personas asesinadas en contextos de violencia machista que guardaban alguna relación con la víctima directa. Nueve de estas personas eran hijos menores de edad del propio agresor, a lo que se suma un hijo mayor de edad. Otras dos víctimas eran las madres de la víctima y otra era el padre. Finalmente, también fue asesinado a consecuencia de la violencia machista un conocido de la víctima.