Yolanda Díaz suma, ¿pero cómo sigue? Las incógnitas de su proyecto a partir de ahora

Tras dos años de espera y en plena pugna con la formación que la designó candidata, Yolanda Díaz anunció el domingo que daba "un paso adelante" para concurrir a las elecciones generales: “Quiero ser la primera presidenta de España. Es la hora de que las mujeres seamos las protagonistas de la historia", proclamó arropada por más de 3.000 personas en Madrid y una quincena de formaciones. El anuncio de Díaz ha coincidido con el final de su gira de "escucha activa" por toda la geografía española en busca de ideas y, especialmente, de alianzas. Así, Díaz resolvió la principal incógnita respecto a su futuro político, pero lo cierto es que aún quedan muchas dudas en el aire sobre sus planes a corto y largo plazo.

¿Qué va a ser Sumar?

En un primer momento tanto Díaz como su equipo desvincularon el nombre de Sumar de un futuro partido político y explicaban que se trataba de una "herramienta" para articular el proceso de escucha. Es más, en los estatutos de Sumar no se menciona el fin electoral y la propia Díaz aseguró que no sería el nombre del proyecto. Sin embargo, en su entorno ya deslizan que Sumar puede ser el "paraguas" en el que tengan cabida las diversas formaciones, respetando sus autonomías pero sin caer en la sopa de siglas. En una entrevista realizada este lunes en TVE, la vicepresidenta segunda evitó responder si Sumar será un partido político, una coalición o una agrupación de electores: "Es un movimiento ciudadano y no va a haber suma de siglas en absoluto", zanjó.

¿Qué ideología define a Díaz?

Díaz ha definido Sumar como un movimiento verde, feminista y laborista. La protección del empleo es una de las bases del proyecto de la vicepresidenta segunda, que durante su etapa en el ministerio ha dado luz verde a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la nueva reforma laboral, entre otras cuestiones.

¿Cómo se va a financiar?

Desde que inició el proceso de escucha el pasado mes de julio, Díaz abrió un crowfunding, es decir, una campaña de donaciones voluntarias, para financiar los gastos derivados de todo el proceso. Una petición que han vuelto a realizar ahora que esa gira ha concluido. Desde el equipo de Sumar piden a "colaboración" para llevar a Díaz a La Moncloa. "Te necesitamos para construir un proyecto autónomo, que no dependa de la banca, ni de intereses particulares", solicitan. Se pueden hacer donaciones de manera puntual o mensual pero, a diferencia de formaciones como Podemos, Díaz no se compromete a devolver ese dinero cuando reciba las subvenciones electorales.

¿Irá con Podemos?

Poco se sabe del encaje de los morados y del resto de formaciones a las que aspira a representar en su nuevo proyecto. Hasta la fecha, la gallega ha rehuido el debate sobre cómo se concreta el papel de estas formaciones alegando que la ciudadanía no está interesada en las "fórmulas jurídicas" ni los procesos internos de las organizaciones, pero una vez ha confirmado su intención de concurrir a las generales, ese proceso deberá tomar forma. La dirección de Podemos reclama la celebración de primarias abiertas a toda la ciudadanía, mientras que Díaz no quiere revelar el mecanismo concreto para no ahuyentar a otras formaciones como Compromís o Más Madrid.

¿Es posible un acuerdo antes del 28M?

No, el acuerdo llegará tras la celebración de los comicios municipales y autonómicos. En su equipo explican que no tendría sentido programar una hipotética fusión antes del 28M porque hay varias formaciones que se compiten entre sí. En Podemos sí querían que, al menos, se definiera el modelo de primarias antes de esa cita y por ese motivo se ausentaron del acto del domingo. Durante los últimos meses, Sumar y Podemos han mantenido una docena de conversaciones informales, pero no han conseguido llegar a un acuerdo y las conversaciones están ahora mismo paradas, tal y como constatan ambas partes.

¿Cuál será su implicación en la campaña?

La eterna pregunta en Podemos es si la titular de Trabajo hará campaña por algunos de su competidores directos como la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, o el alcalde de València, Joan Ribó. Lo que explican voces cercanas a la vicepresidenta es que ella no hará campaña en aquellos territorios en los que se presenten varias candidaturas de izquierdas, pero sí en el resto de territorios.