El ex fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix el día antes de presentar su renuncia al cargo. EFE

Manuel Rico

No aclara si Duchesse Financial Overseas presentó el IRNR desde que él es copropietario, no desvela si el 12,5% de las acciones las heredó en realidad en 2008 cuando Panamá era oficialmente un paraíso fiscal, y tampoco informa de quién y cómo paga la tasa anual societaria en Panamá y los gastos del chalé que la compañía tiene en España.