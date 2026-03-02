Las borrascas ultras del agro
- La ley de la dispersión forzosa, por Jordi Gracia.
- Perderse en el campo, por Andrea Genovart.
- La venganza del agro, por Oriol Bartomeus.
- Neorrurales y neomajos, por Pablo Batalla Cueto.
- Violencia de género. Relatos incompletos y falseados, por Irene Yúfera.
- Violencia de género. Testimonio de Flor de Torres, fiscal delegada en Andalucía contra la mujer y la discriminación de género.
- Violencia de género. Testimonio de Anna Choy, responsable del Grupo de Atención a la Víctima de los Mossos d’Esquadra de Barcelona.
- Violencia de género. Para contra lo incontable, por Isabel Valdés.
- Crónica. Gaza: plan contra el olvido, por Marc Campdelacreu.
- Tl Vivienda. Van ganando, por Clara Blanchar.
- Educación. Puertas abiertas en las aulas, por Ana Hernández Revuelta.
- Series. Anticapitalismo estético, por Bernat Garñi Barceló.
- Obra en marcha. Contra el tecnofascismo o fascismo de nueva generación, por Jordi Gracia.
- Springsteen: de ‘Nebraska’ a Minneapolis pasando por el dolor, por Jordi Amat.
- Historia privada de una fotografía. Bruce, el camino del compromiso, por Jordi Amat.
MEMORIAS DE LA EDAD DEL PLÁSTICO. Un suplemento de 16 páginas especial de TintaLibre con textos de Carlos Risco, Paloma Leyra, Jordi Gracia, José Ángel Mañas, Ramón Reboiras, Joaquín Jesús Sánchez y Leila Méndez.