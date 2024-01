España se rompe... por Madrid, en tintaLibre de enero

Empezamos el año en TintaLibre por un asunto capital: Madrid. Y analizamos un fenómeno que a veces se escapa no sólo a la comprensión democrática sino a todas las reglas del juego que garantizan un correcto funcionamiento del sistema. España se rompe… y se rompe por Madrid. La desconexión económica, la desigualdad manifiesta, las soflamas políticas insolidarias con el resto del Estado y sobre todo el diseño de un paraíso fiscal para inversores socavan desde hace años la pertenencia de este extraño territorio situado en el centro de España y que es capital del Estado.

La presencia de personajes como Díaz Ayuso o Martínez-Almeida, dos recién llegados a la escena, incrementa esa sensación de que la política en Madrid consiste por una parte en navegar en contra del Ejecutivo central y, por otra, seguir alimentando la quimera de un Miami español que juega en la Liga Mundial de las ciudades, nada que ver con los recursos que consume de la comunidades vecinas.

En nuestro primer Conversatorio del año, y a tono con el tema, la exalcaldesa Manuela Carmena y la escritora Elvira Lindo, dos madrileñas de corazón, debaten sobre el estado de las cosas en la Villa y apuntan algunas causas del empobrecimiento humano y político de su capital: “Hay una involución y es un momento muy histérico y muy emocional. Eso es lo que me da miedo”, señala la escritora. Manuela Carmena indica otros factores: “Tenemos que ser capaces de profundizar de una manera completamente nueva en la democracia y no estamos haciéndolo. Me sorprende que la clase política escuche la disminución de confianza en ella, constate la lejanía que tiene, pero no está dispuesta a cambiar nada”.

Madrid y su cancionero (Sabina, Burning, Leño, Antonio Flores y C. Tangana) resisten los embates de la apropiación cultural por la derecha gobernante, como apunta Nuria Labari; el Madrid- Miami que describe Jorge Dioni “necesita hipertrofiarse para seguir consumiendo los recursos del resto del territorio”. En la misma dirección abunda el frío veredicto financiero de José Moisés Martín: “La Comunidad de Madrid se ha erigido como una verdadera región líder en fomentar desplazamientos patrimoniales en busca de regímenes fiscales más benevolentes en el conjunto del Estado. Si hay algún sitio en España donde es ventajosos ser un inversor acaudalado, es en Madrid”. Notas del nuevo régimen madrileño que coinciden en una constatación, esa abrumadora burbuja mediática que jalea los avances de la clase gobernante en la cual, según el periodista Pere Rusiñol, “es imposible conocer el destino de ni siquiera un solo céntimo de la millonaria inversión publicitaria de la Comunidad de Madrid”.

Madrid en estas páginas de enero también es vista desde lejos, desde una imposible distancia como es el caso de los retratos que le dedican el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, la autora vasca Edurne Portela o la inquietante semblanza que Antonio Muñoz Molina realiza de Jorge Semprún.

Pero si Madrid les deja con ganas de seguir leyendo, vayan unas páginas muy especiales dedicadas al gran escritor argentino Ricardo Piglia. Ahí va la historia secreta de sus 180 cuadernos conservados hoy en la Universidad de Princeton, que alumbraron uno de los hitos indiscutibles de la última literatura latinoamericana, Los diarios de Emilio Renzi.