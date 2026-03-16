La Agencia Internacional de la Energía (AIE) está dispuesta a liberar más reservas estratégicas de petróleo "si es necesario", tras la decisión anunciada el miércoles pasado de poner en el mercado 400 millones de barriles para paliar el impacto de la guerra en Irán, afirmó este lunes su director, Fatih Birol.

"Todavía tenemos muchas reservas disponibles" y "podemos hacer más si es necesario", aseguró Birol en una declaración emitida en vídeo en la página web de la agencia sobre la liberación de crudo coordinada por la treintena de sus países miembros.

En ese sentido, el director de la AIE declaró que pese a la liberación récord decidida la pasada semana las reservas siguen siendo amplias. "Incluso después de esta operación, quedarán más de 1.400 millones de barriles en reservas de emergencia, lo que significa que podemos actuar de nuevo si fuera necesario", mantuvo.

Añadió que, además de los países miembros de la AIE, varios socios han expresado su apoyo a la operación, entre ellos India, Colombia, Singapur, Tailandia y Vietnam.

Explicó que la guerra en la región está provocando la mayor interrupción de suministro en la historia del mercado global de petróleo, con un volumen de crudo fuera del mercado superior al registrado durante la crisis energética de 1973, y que el cierre del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo, está afectando también al gas natural.

Recordó que en respuesta a la crisis, los países miembros de la AIE decidieron el pasado día 11 la mayor liberación de reservas de emergencia de su historia, con unos 400 millones de barriles de petróleo puestos en el mercado para compensar la pérdida de suministro.

"Esta rápida acción ha tenido un efecto calmante en los mercados", señaló el economista turco, tras indicar que los precios del petróleo están actualmente más bajos que hace una semana, aunque advirtió de que las reservas solo pueden actuar como un amortiguador temporal. "No es una solución duradera", recalcó.

"El factor más importante para que se restablezcan flujos estables de petróleo y gas es la reanudación del tránsito por el estrecho de Ormuz", por donde pasa el 20% del comercio mundial de petróleo, insistió el director de la AIE.

Señaló también que el impacto de la crisis ya se está dejando sentir en diversas economías, especialmente en Asia, donde muchos países dependen de las importaciones energéticas.

"Los consumidores más afectados por las interrupciones y la subida de precios están en las economías emergentes y en desarrollo del sur y sudeste asiático", precisó Birol, quien indicó que en algunos de estos países ya se están aplicando medidas de emergencia.

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Y añadió que la liberación de reservas está siendo coordinada entre los países miembros de la AIE, con más de 100 millones de barriles procedentes de Asia-Pacífico, una cantidad similar desde Europa y más de 170 millones desde el continente americano, además de unos 30 millones adicionales derivados de incrementos de producción.

Birol apuntó además que, incluso si el tránsito por el estrecho de Ormuz se reanudara de inmediato, el comercio energético mundial tardará tiempo en normalizarse.

"Con la situación de seguridad en Oriente Medio aún muy incierta, la AIE continuará trabajando estrechamente con los gobiernos de todo el mundo para discutir opciones de respuesta a las interrupciones que estamos viendo", concluyó.