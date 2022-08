Alicia Hernández: “Esa alegría y tanto amor que tiene Jil compensa todos los sacrificios”

La influencer y empresaria Alicia Hernández (Murcia, 1973) tiene en casa uno de los perros más instagrameables, un teckel, más conocidos como perro salchicha. Como buena amante de la moda, su perrita se llama Jil, en honor a la conocida diseñadora alemana apodada como Queen of Less, es decir, la reina del minimalismo, Jil Sander. La creativa apostaba por diseños atemporales, sencillos, elegantes y con unos tejidos lujosos. Principalmente amaba el cachemira. Por este motivo, no es de extrañar que Hernández apostara por este nombre para su mascota, ya que su feed de Instagram destaca por estos adjetivos tan característicos de la alemana.

La murciana es más de perros, debido a que “los gatos son más independientes". "Además, quería una mascota que me pudiera llevar a pasear, al trabajo, de viaje…”, señala. Finalmente, Jil llegó a su vida “cuando nos cambiamos de casa". "Antes vivíamos en el centro de Madrid y casi nunca estábamos en casa, por eso no lo tuvimos antes. Ahora tenemos una casa a las afueras de Madrid y mi pareja teletrabaja la mayor parte del tiempo, por lo que pasa más tiempo en casa y puede estar con ella”, explica la fundadora de Valyty Place.

Para la influencer, tener a Jil fue un cambio radical, debido a que "al viajar estamos más condicionados, buscando hoteles que acepten perros, restaurantes…”. Sin duda, Alicia Hernández expone una realidad que suele abordarse en las redes sociales y más en época vacacional. Se trata de la falta de espacios que acepten mascotas. Es por ello que a veces tienen que dejar sola a la perrita. “Si salimos a cenar en Madrid, vamos calculando el tiempo que lleva sola. Por lo que vamos como con prisa a los sitios, siempre deseando llegar pronto a casa para que no esté muchas horas sola”, comenta.

Y por lo que explica esta amante de la moda, los recibimientos tras algunas horas fuera de casa están cargados de emoción. “No sé si ha mejorado mi calidad de vida, lo que tengo claro es que el recibimiento que te hace cuando llegas, esa alegría y tanto amor compensa todos los sacrificios; si llego a saber esto antes no espero tanto a tener un perro”, narra Hernández.

Alicia Hernández fundó Valyty Place, agencia y showroom que presenta diversas colecciones cápsula exclusivas, además de piezas de decoración e, incluso, una línea perruna. Se trata de un espacio donde los creadores de contenido y celebridades pueden encontrar distintos productos de ediciones limitadas. Este proyecto de la diseñadora se desarrolló tras su labor en Dolores Promesas, firma de moda de la que fue fundadora y directora creativa.

Jil acompaña a Alicia en las distintas actividades a las que se enfrenta diariamente la empresaria, desde el desayuno. "Según ve que me levanto, aunque sean las seis de la mañana y esté muerta de sueño, va detrás mío para sentarse a mi lado mientras desayuno. Se le cae la cabeza de sueño pero no se separa de mí, y eso me parece maravilloso. Yo le hablo como a un bebé, reconozco que me paso, pero me sale hablarle así. Quizá porque es muy buena y vino con muchos miedos, por eso la mayor parte del tiempo intento llevarla conmigo a todos los sitios, incluido el trabajo para que se relacione con gente y le pierda el miedo”.

Alicia Hernández y Jil son compañeras de momentos, la perrita siempre está a su lado hasta cuando va en el coche conduciendo hacia cualquier lugar. “Me encanta ir con ella, porque yo le voy hablando y ella me mira como si me entendiera. En fin, hace mucha compañía y se les quiere tanto que entiendo que se les reconozca como familia, porque lo son”, comenta la empresaria.