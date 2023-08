Beatriz Gimeno y su éxodo rural para resetear en verano: “No soporto las ciudades”

Con la llegada de la época estival comienzan, generalmente, las vacaciones, en las que desconectamos de la rutina y cambiamos de aires. Las ciudades se vacían de gente que hace lo posible por aprovechar sus días libres para conocer otros lugares y alejarse de su intenso ritmo de vida.

Este es el caso de Beatriz Gimeno (Madrid, 1962), política, activista por los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI, y directora entre 2020 y 2021 del Instituto de la Mujer. En los meses de verano, Gimeno vive “en una casa con jardín en un pueblo de La Alcarria”. La madrileña asegura que ese es su "lugar preferido para desconectar y vivir”, y añade tajante una afirmación que casi suena a proclama: "No soporto las ciudades".

Eso sí, la desconexión no es completa. Las nuevas tecnologías son un pilar esencial en nuestro día a día, incluso en vacaciones. Gimeno explica a infoLibre que está “igual de pendiente” del móvil en sus vacaciones, aunque confiesa que desde que dejó la vida política activa, no le "angustia nada” consultar el teléfono continuamente.

Gimeno hace un uso corriente de su móvil. “Leo, busco información e incluso juego”, explica. Y en redes sociales, apunta que utiliza Twitter e Instagram, aunque les da usos diferentes. “Uso Twitter para cosas políticas e Instagram para poner cosas más personales”, cuenta.

Mucha gente utiliza sus redes para publicar todo lo que hace durante sus vacaciones, pero este no es el caso de Gimeno, quien explica que suele tener cuidado con este tipo de contenido: “Siempre tengo una barrera con mi privacidad”.

Asimismo, la activista deja claro que, además de no publicar información demasiado personal, nunca presume de sus vacaciones: "No lo hago porque no hago grandes viajes ni tengo un yate". Confiesa que le gusta "viajar sola, por ejemplo, si es para algún curso de verano". Aunque si es por placer, confiesa que prefiere hacerlo con su pareja.

Es indudable que con el desarrollo de la tecnología nuestra forma de desconectar y pasar el tiempo libre ha cambiado. Su uso ha crecido mucho, pero ella, tal y como asegura, no lo vive con "dramatismo”. “La tecnología no es sólo trabajo, también es ocio y relax”, remarca.

Pero aunque sea esencial en la vida moderna, la tecnología no es la única vía de escape de la rutina. La cultura siempre ha estado y siempre va a estar. En este ámbito, Gimeno intenta desconectar a través de la lectura: “Leyendo cosas que no leo el resto del año, sobre todo los clásicos”. En cuanto a sus lecturas de sus vacaciones, detalla que este verano está con Guerra y Paz y, para después tiene preparada La Montaña Mágica.

La desconexión del trabajo es necesaria en nuestras vidas. Sería complicado vivir sin estos momentos en los que reseteamos el cerebro y nos preparamos para llenarlo de información de nuevo. Gimeno no se limita a la vida laboral y añade a esta afirmación que también es esencial desconectar “de la vida cotidiana que hacemos el resto del año”. “Hay que hacer algo distinto alguna vez”, concluye.