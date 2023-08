Care Santos: "Unamuno o Machado habrían dejado el ruido de las redes sociales para otros menos sensatos"

Care Santos (Mataró, 1970) estudió Derecho y Filología Hispánica en la Universidad de Barcelona, pero desde pequeña sabía que su hueco se encontraba en el periodismo y en la literatura. Ha trabajado en medios como 'ABC' o 'El Mundo' y con tan solo 14 años ganó su primer concurso literario. Es autora de abundantes obras para jóvenes, adultos y niños, algunas tan reconocidas como El aire que respiras, Deseo de chocolate, e incluso novelas que han sido adaptadas a la televisión como Habitaciones cerradas. Ha sido galardonada con numerosos premios como el Gran Angular, el Premio Ramon Llull de las Letras Catalanas o el Premio Nadal por su obra Media vida. Además, su destacable función como crítica literaria le llevó a fundar la web Tormenta en un vaso, y es socia de honor de Nocte, la Asociación Española de Escritores de Terror.

Desde su visión siempre crítica de la sociedad, la ensayista y crítica literaria considera que el debate público es actualmente confuso. Un espacio lleno de voces "confundidas y revueltas" que son el reflejo del "signo de los tiempos". No en vano, hay tantos personajes que entran en el debate público que se solapan, que se encuentran en cualquier sitio y que hagan sus valoraciones constantemente "por todos los lados". Según explica a infoLibre, eso hace que "opine quien no deba opinar, y que a menudo escuchemos a quien menos deberíamos escuchar". Esto provoca que el peso que tienen los intelectuales en nuestro tiempo, aún siendo importante, pueda llegar a ser algo desconcertante y difuso.

Las reglas del juego han cambiado mucho con la fiebre de las redes sociales, y han abierto un sinfín de posibilidades que antes no existían. Es más complicado separar el grano de la paja que nunca antes

Para Santos, la palabra idealizar no sería la definición correcta si estuviéramos hablando de intelectuales del pasado como Unamuno, Machado o aquellos que despuntaron durante la Transición. De algún modo, lo que hacemos es tenerlos "valorados en su justa medida". Y dice esto último porque considera que son sabios con una "intelectualidad coherente, preparada y comprometida". Sin embargo, se trata de una percepción de la propia ensayista, pues no cree que socialmente se les valore como merecen. "Echo en falta que se les recuerde y se reivindiquen sus figuras", remarca.

Si hablamos de la actualidad, incluyendo en ella las redes sociales, primero hay que definir lo que es para Care Santos un intelectual: "A mí me parece que es un término demasiado abstracto y algo pasado de moda. Creo que las redes no facilitan un debate profundo y serio". La escritora no imagina a un joven Machado o Unamuno utilizando TikTok o Instagram, y plantea que "tal vez si hubieran conocido las redes sociales habrían dejado todo este ruido para otros menos sensatos que ellos". Eso sí, señala que cada época cuenta con sus referentes, no teniendo por qué ser unos mejores que otros, si bien es cierto que las redes han cambiado su posición. "Las reglas del juego han cambiado mucho con la fiebre de las redes sociales y han abierto un sinfín de posibilidades que antes no existían. Ahora es más complicado separar el grano de la paja que nunca antes", afirma.

La polarización de nuestro país afecta a todas las opiniones, y la ensayista sospecha que puede haber un desgaste entre intelectuales. "La polarización, la facilidad con la que todo surge y todo se olvida, los insultadores profesionales, los ofendidos por naturaleza, la cantidad de opiniones sin fundamento que corren por todas las redes… todo eso no son elementos que animen al debate, precisamente", asegura, añadiendo que, para no meterse dentro de la boca del lobo, puede ser que algunos intelectuales se callen "por pura pereza a meterse en ese circo".

Por último, Care Santos habla sobre la rapidez e inmediatez que prima en la actualidad y opina que se está perdiendo "un patrimonio muy rico basado en la espera, la paciencia y la tenacidad". Y, dentro de esta polarización en la que vivimos, considera que, diga lo que diga cualquiera, siempre "va a molestar, ofender o alejar a un gran grupo de población". "Incluso quienes se creen en posesión de una verdad creo que lo piensan dos veces antes de arriesgarse", asegura. Para que no ocurra esto, la escritora cree imprescindibles "espacios de reflexión pausados, profundos, que le lleven la contraria al ritmo endiablado al que parece evolucionar el mundo".