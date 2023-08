Jota Linares: "Destruyendo la cultura la ultraderecha cree que puede adueñarse de un pensamiento único"

"No es raro que la ultraderecha y el fascismo hayan querido quedarse con las concejalías o consejerías de cultura en muchos de los municipios y comunidades donde han entrado", apunta Jota Linares, quien como director de cine sabe de la importancia de ser libres y tener perspectiva crítica, cuestión clave, que según señala, es lo que buscan arrebatar algunos de los nuevos gobiernos formados por PP y Vox. "Destruyendo la cultura creen que pueden adueñarse de un pensamiento único", apostilla.

El director de la película de Netflix ¿A quién te llevarías a una isla desierta? reflexiona en esta entrevista con infoLibre sobre las amenazas de los discursos de odio y pone sobre la mesa algunas propuestas culturales para hacerles frente. Primero, otro discurso, el de Natalia de Molina al recibir el Goya a mejor actriz protagonista por Techo y comida: "Lanzó un mensaje potentísimo sobre la importancia de la cultura" cuando dijo que “todos los seres humanos provenimos del mismo lugar: el vientre de una mujer”. Estas palabras fueron para el director "un canto de esperanza a la importancia de la cultura y la empatía en nuestra sociedad".

Linares señala que "vivimos en tiempos de libertad", pero el odio nos rodea alarmantemente hasta el punto de que la amenaza puede acabar desequilibrándose hacia el lado "incorrecto". Los derechos conseguidos pueden perderse si se dan por hechos y si no se mantiene la atención suficiente, advierte. El odio se da "en el momento en que tu pensamiento y tu acción dinamitan y pisotean los derechos fundamentales de otra persona", continua Linares, recalcando además que ser tolerantes con la intolerancia es inadmisible. El cineasta piensa en Twitter (ahora X) y tilda esta red social de "vertedero de frustración y rabia", porque se ha convertido en uno de los principales tablones anónimos de ensañamiento: "Yo lo dejé hace años y fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. No puede salir nada bueno de ahí".

En el momento en el que tu pensamiento y tu acción dinamita y pisotea los derechos fundamentales de otra persona, es odio

La antigua aplicación del pájaro azul es, para Linares, uno de los centros neurálgicos de la cultura de la cancelación, un tema "complicado que se está yendo de las manos". Así, el director afirma que ciertos discursos no son tolerables, pero evalúa que los hechos del pasado no pueden valorarse desde la mirada actual. "No podemos prohibir Lo que el viento se llevó por tratar desde una mirada del siglo XIX la esclavitud", sino fomentar un pensamiento crítico que permita al espectador desarrollar las herramientas suficientes para saber qué está viendo y en qué momento se hizo. Otro tema diferente, continúa, es "cancelar al fascismo", un hecho de sentido común en base a la evidencia histórica.

La lista de Schindler, de Steven Spielberg, "a riesgo de sonar a cliché", es la última de sus recomendaciones. Una historia que define como prodigiosa, sobre "lo peor y lo mejor del ser humano". Linares apunta que la película "debería hacernos pensar sobre los errores de nuestro pasado para no volver a cometerlos". Tres horas y cuarto de cinta que son para el director un himno de esperanza y amor a los hombres y mujeres que hacen de este mundo un lugar un poco mejor, a pesar de la barbarie y el odio.