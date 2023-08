Héctor Lacosta (Tu Otra Bonita) presume de placeres: "Un amigo se pone tacones para ver 'Sex on the City'"

Tu Otra Bonita es una banda ecléctica, que fusiona el indie con lo más flamenco, formada por Héctor Lacosta, Félix Vígara y Alberto Vallecillo. Este agosto ha sorprendido a los festivaleros del Sonorama Ribera, con una aparición sorpresa en la que han podido tocar algunos de sus últimos temas.

Hace poco que salió a la luz su single Me’enamorao, una canción que han rodado en pleno Malasaña, en el local BDSM La Nueva Pastelería. Su nuevo tema habla del amor no oficial, la vida sin preocupaciones y, podríamos decir, que del placer en todas sus formas. Ellos mismos la describen como “un ofrecimiento al sexo o al amor”. Precisamente sobre “placeres culpables” hemos preguntado en infoLibre al compositor y cantante de la banda Héctor Lacosta.

Como demuestra en sus letras, Lacosta no se esconde de nada, tampoco de lo que ve o escucha en sus ratos libres. Asegura que a los tres componentes del grupo les gusta la lectura y que son unos auténticos 'seriéfilos', aunque suelen recurrir a filmes de gran calidad: “En algunas cosas soy muy correcto, quizá confesaría que soy aburrido”.

Si tiene que pensar en lo último que ha vuelto a ver, le viene a la cabeza la primera temporada de True Detective: “En su momento me encantó y quería recordarla”. Los primeros capítulos, estrenados en 2014, han sido los más aclamados por la crítica. Esta serie de HBO cuenta una historia diferente en cada una de sus cuatro temporadas. En la primera viajaron hasta mediados de los noventa para relatar los 17 años de búsqueda ininterrumpida de un asesino en serie por una pareja de detectives de Luisiana.

Lo que más le gusta de True Detective es la trama y “la relación entre el poder y la oscuridad”, además del “ocultismo que ha existido siempre alrededor de la religión”. Como la mayoría, Lacosta ya no ve prácticamente la televisión en vivo, es más de plataformas y le gusta ver las series de “una tacada”. Prefiere este formato porque le ayuda a “desconectar” y considera que “las series muchas veces son la vanguardia o el anticipo de lo que va a venir”.

Lacosta no cree que sorprenda mucho a sus fans y amigos este pequeño ‘placer culpable’, del que para nada se arrepiente. Asegura que “rara vez” ha consumido algo que estaba bajo su elección y que no quisiera ver: “Me estoy haciendo mayor por lo que intento aprovechar mi tiempo en lo que realmente quiero ver, leer o hacer”.

Nos explica que en los últimos años ha tratado de abrir su “abanico musical”, para escuchar canciones que no forman parte de su “playlist habitual”. “Sí que he de reconocer que ahora escucho, por ejemplo, a algunos cantantes de reggaeton, a los que antes jamás hubiera dado una oportunidad, pero no lo escondo e, incluso, lo comparto en mis redes sociales”, asegura.

Soy de la opinión de que la vida hay que disfrutarla y considero que la libertad de no ocultarlo y poder compartirlo hace que los momentos sean muchos más enriquecedores

Sobre la distinción entre ‘buena’ cultura y cultura de consumo, asume que “este es un dilema universal”, de difícil solución: “¿Quién decide lo que es bueno o malo?, ¿Quién tiene ese poder?. Yo te puedo hablar de lo que me gusta más o menos, pero ese criterio es exclusivamente mío”, explica el artista citando a otro de los grandes, René Pérez Joglar, el cantante de Residente. “Él explica muy bien la diferencia entre comer un ‘hot dog’ e ir a un restaurante estrella Michelín. El ‘hot dog’ le gusta a casi todo el mundo y puede ser algo rico, pero, si lo que quieres es comer con verdadera calidad, tendrás que ir al de las estrellas Michelín”.

Además de todo esto, Lacosta insiste en que lo que es ‘bueno’ o ‘malo’, igual que lo que gusta y lo que se aborrece, cambia con el paso del tiempo. Pone un ejemplo muy concreto: su amigo y director creativo Pablo Barrionuevo le recomendó hace ya un tiempo escuchar la canción Antes de Morirme de Rosalía y C. Tangana (antes de que fueran lo que son ahora): “En ese momento la escuché y ni siquiera le di la oportunidad de llegar hasta el final. Ahora es una de las canciones que presento en Briefing para explicar cómo me gustaría que sonarán algunos temas”.

Ya es habitual en esta sección que preguntemos a los entrevistamos por los ‘placeres culpables’ de algunos de sus allegados o compañeros de trabajo. Lacosta se tira a la piscina y nos revela que un amigo suyo, que es pintor, le ha contado el placer que le produce subirse encima de unos tacones mientras ve Sex on the City: “Qué maravilla, me estoy partiendo de risa mientras os cuento esto”. Y para porque ¿quién no ha fantaseado con ponerse, aunque sea unos segundos, en la piel de Carrie o Samantha Jones?.

El cantante y compositor cree que muchas veces ocultamos lo que más nos gusta por el miedo “al qué dirán” o por el temor a ser juzgados, especialmente en un momento social en el que "todos siguen un mismo patrón". “Estamos en un momento social en el que cuando te sales de lo considerado ‘normal’ la gente te critica de manera gratuita. Soy de la opinión de que la vida hay que disfrutarla y considero que la libertad de no ocultarlo y poder compartirlo hace que los momentos sean muchos más enriquecedores”, sentencia.