Lalachus: “Cuando no cojo el teléfono no estoy pensando '¡ay Dios, no estoy subiendo nada, me he muerto!'”

La influencer española Laura Yustres, conocida popularmente como Lalachus, es una de las mayores celebridades de internet desde que la cuarentena le dio ese empujón para lanzarse de lleno a lo que supondría un giro total en su vida laboral. Con más de 200.000 seguidores en Instagram, pasó de recepcionista de hotel a creadora de contenido, mostrándose tal y como es y rompiendo estereotipos. Ahora, no solo se dedica a ser influencer, ya que su gran personalidad le ha hecho hueco en el mundo de la radio, donde participa como colaboradora en Estirando el chicle, además de contar con un podcast con Andrea Compton.

“Este mes me lo voy a tomar muy tranquilo porque sé que luego vendrán cositas”, comenta a infoLibre, a pesar de que el verano para los influencers suele ser un poco más movido de lo normal. No en vano, viajes, eventos y crear contenido se vuelven el pan de cada día para esta nueva profesión de casi inexistente desconexión. Sin embargo, ahora, en agosto, es cuando guarda el móvil "bajo llave”.

A nivel de campañas publicitarias, Laura ha estado trabajando hasta finales de julio, dejándose ver tal y como es, sin dar una imagen errónea o adoptando un papel estudiado. “Mi perfil en concreto, es natural, ya que yo tampoco hago un contenido que sea más diferente”, señala.

Laura no es una influencer que basa su vida en el contenido que crea. Sabe separar su vida personal y laboral, a veces mezclándola para crear contenido pero en lo que se refiere a poner límites, sabe ponerlos. Si no sube nada en cinco días, no se estresa, no le supone una “faena” ni una preocupación por si baja el algoritmo: “Pero también entiendo que es verano, y la gente no está tanto con el móvil y quiere descansar, es normal bajarlo”.

Ahora sí me gustaría parar. Me gustaría, sobre todo, no tener que estar dando explicaciones (...) cumpliendo con fechas, contratos y cosas de esas

A la vez que intercala su vida personal con la de influencer, se va de vacaciones con su pareja y familia, y sabe que si ve la oportunidad de algo que le llame la atención, es posible que sí haga contenido, pero de una forma “light” y sin buscar generar un gran número de visualizaciones, ya que busca ideas e inspiraciones, pero no de manera obsesiva. “A lo mejor me apunto o grabo algo para luego hacer un vídeo con Bertus, por ejemplo, pero no porque piense 'buah esto le va a encantar a la gente'”, cuenta.

Es difícil no estar pendiente de lo que sube Lalachus, ya que es graciosa y simpática, y siempre tanto sus historias como reels van a sacar risas. Pero que desconecte en el verano de la rutina es importante. Es por ello que hará el tradicional viaje al pueblo con parte de su familia y alguna escapada al norte con su pareja, ya que no le gusta sentir presión cuando está descansando. “Y sobre todo, ya te digo, no tener la presión de decir 'ay, no puedo quedar porque tengo que hacer esto'. Es como si voy al mercadillo del barrio, que a mí me encanta y cojo ideas de ahí”, agrega.

En lo que se refiere a una desconexión total del mundo de los influencers, admite que es complicado pero no es algo que le suponga un "quebradero de cabeza". "No pasa nada si yo subo algo y no tiene un gran alcance. Si realmente la gente me está comentando, tipo que subes stories, y hay gente que te comenta pues los leo. Y claro, me gusta estar en contacto con la peña que me escribe. Todo eso me gusta muchísimo”, destaca.

Esto le pasa sobre todo en Instagram y TikTok, donde acumula más de cuatro millones de likes. “TikTok es el mayor consumidor de tiempo que he visto en mi vida y a mí me entretiene muchísimo”, confiesa. Sin duda, Laura sabe alejarse de la toxicidad que le pueda suponer estar tan pendiente de las redes en verano. Esa es su personalidad y es así como se relaciona con sus seguidores de forma sana. “Cuando no cojo el teléfono no estoy pensando '¡ay Dios, no estoy subiendo nada, me he muerto!'”, termina entre risas.