Antonio Maestre: "El PSOE no cree en la amnistía, simplemente considera que la necesita"

Antonio Maestre (Getafe, 1979) es un habitual de las tertulias televisivas, en las que siempre intenta presentar datos frente a las especulaciones y contrastar con realidades las figuraciones hiperbólicas. Además, en estos últimos años, ha profundizado en la investigación sobre la evolución de la extrema derecha en España.

Amnistía

“Yo sobre la amnistía ya he escrito que, desde un punto de vista intelectual, moral y cultural, estoy en contra, pero desde un ángulo diferente al que está manejando casi toda la gente que está en contra. Si se produce una amnistía tiene que darse desde abajo, no desde arriba. Es decir, no para los dirigentes responsables de llevar a muchísima gente a creerse que su plan era posible y que incumplieron las leyes, con delitos de malversación incluidos. Además, siempre he dicho que la desobediencia civil es un derecho de la ciudadanía, no de los dirigentes. Al final, llevaron al electorado independentista a creerse que la independencia era posible y por el camino dejaron a muchos que, creyendo en esa ilusión, fueron juzgados y acabaron con penas importantes”.

“La amnistía va a dejar fuera a un grupo importante de ciudadanos humildes, de base, por no enmarcarse dentro del procés. Se va a declarar una amnistía para gente como Jordi Turull, que llegó a ir al Tribunal Supremo a hacer pinza con Manuel Marchena para que condenaran a varios activistas a años de cárcel, diciéndole que habían dado un golpe de Estado cuando hicieron las protestas del 15M en las que rodearon el Parlament. Yo no puedo defender que a alguien como él se le amnistíe y a esa gente que no tiene un padrino que le proteja no".

"Dicho esto, entiendo que la alternativa que existe es bastante tenebrosa, un gobierno del Partido Popular con Vox y lo que estamos viendo estos días en la calle. Esta amnistía es un peaje para un gobierno progresista y la correlación de fuerzas hace que tengas que negociar con partidos que no piensan igual que tú”.

Manifestaciones ante sedes del PSOE

“No solo la ultraderecha se manifiesta frente a la sede del Partido Socialista, también está la derecha. No han aceptado perder el poder. Consideran que ni el PSOE ni los acuerdos a los que pueda llegar con otros partidos son legítimos y por tanto hay que hacer cualquier cosa para evitar ese gobierno. Las manifestaciones son una excrecencia extrema de violencia, pero hay otras estrategias de deslegitimación, como el auto de García-Castellón, que intenta imputar por terrorismo a Marta Rovira y a Carles Puigdemont y hacer más complicada la amnistía para que puedan ir a instancias europeas".

El PP ante Vox

“El discurso de condenas del Partido Popular a la violencia callejera deja claro el difícil equilibrio que tiene que vivir. Obviamente, es difícil defender a la policía y a la vez a los manifestantes que están atacando con adoquines a los agentes. Cuando Feijóo fue laxo en la interpretación de la violencia, apareció Ayuso para hacer lo que suele hacer, llevarle la contraria. Si Feijóo hubiese condenado de manera rotunda lo que hubiese hecho Ayuso es limitar su condena a la violencia y centrarse en la responsabilidad que pudiera tener el Partido Socialista en ese malestar social. El problema que tiene el PP es que no sabe qué quiere ser: tiene que competir con Vox y luego intentar parecer un partido de Estado".

Límites de la protesta

“Estoy convencido de que, si la extrema derecha y la derecha española tuviesen oportunidad, harían un intento de asalto al Congreso. Pero creo que no tienen una cultura de participación política, manifestación y confrontación con la Policía lo suficientemente consolidada. En España los antidisturbios son bastante duros y para intentar algo así tienes que tener prácticamente una estrategia militar. La única posibilidad de que eso pudiera ocurrir es que los antidisturbios no hiciesen su trabajo y creo que no hemos llegado a ese punto. Actúan con mayor ligereza con las manifestaciones de extrema derecha, pero una cosa es eso y otra cosa es jugarse su puesto, su sustento, no haciendo bien su trabajo en algo tan importante como mantener el orden de una alta institución del Estado como el Congreso".

El PSOE ante la amnistía

“Yo creo que Pedro Sánchez y el PSOE tendrían que haber sido más claros al principio. Es decir, ellos no creían en la amnistía y como tal tenían que haberlo dicho. Es decir, nosotros no creemos en la amnistía, pero la correlación de fuerzas que ha emanado del resultado electoral del 23 de julio nos lleva a tener que llegar a acuerdos con partidos que la están pidiendo. Por lo tanto, estamos concediendo a los partidos que nos tienen que dar su apoyo algo que no hubiésemos aprobado de no ser porque lo necesitamos. Nadie cree que el Partido Socialista ha cambiado su manera de ver el mundo y ahora cree que la amnistía es la solución. El Partido Socialista no cree en la amnistía, simplemente considera que la necesita para llegar a llevar a cabo un gobierno progresista".

Hacia una dictadura

“Si alguien dice que estamos en un estado dictatorial no hay que prestarle mucha atención. El relato político crea monstruos y hay gente que muchas veces, por intentar mantener un relato de deslegitimación del adversario, llega a decir barbaridades. Hay una minoría que puede creer que estamos en un Estado autoritario y dictatorial por la aprobación de una ley de amnistía en el Congreso y con todas las garantías que luego el Tribunal Constitucional validará y que todo el mundo puede recurrir si quiere. Siempre habrá quien lo crea, pero la mayoría no le presta atención".