Jesús Maraña: "Sumar y Podemos están obligados a llegar a un acuerdo por responsabilidad"

Esta semana, la aventura de infoLibre ha celebrado sus diez primeros años. El director editorial del periódico, Jesús Maraña, ha permanecido durante esta década al frente del equipo directivo de un medio que siempre ha hecho bandera de su independencia y de la participación y complicidad de sus socias y socios en unos principios transparentes. Pasados estos diez años, Maraña valora especialmente la numerosa y diversa presencia de figuras representativas de las ideas progresistas [desde Pedro Sánchez a Yolanda Díaz, Irene Montero o Gabriel Rufián] en el acto de celebración que tuvo lugar en Madrid el pasado martes: "No somos un gran grupo de comunicación, pero creemos que esta cabecera sí tiene una significación, un eco y un respeto muy importante, y hay que ser conscientes y estar orgullosos de que un medio modesto sea un referente fiable para un espectro tan amplio y tan importante en un año clave como este".

La credibilidad de los medios

"Un medio no vive del aire, un trabajo periodístico serio necesita unos recursos, necesita tiempo, necesita profesionales formados y que trabajen con absoluta libertad y responsabilidad. Todo eso, si no contribuyen los lectores a hacerlo, lo pagarán otros. Las publicidades y los patrocinadores tendrían que pagarlo todo. Son un tipo de fuentes que pueden ser absolutamente respetables, pero que en ese sentido su prioridad son sus intereses, no los de los lectores, los de la ciudadanía. A mí me parece que el principal motivo por el que entró en crisis la industria de los medios de comunicación del periodismo en España, como en otros países, también fue perder el principal patrimonio, que es la credibilidad. La credibilidad se pierde en dos patadas o en dos tuits y recuperarla cuesta muchísimo. Creo que estamos todavía en ese proceso y que no podemos cometer muchos errores".

La apuesta de infoLibre

"En infoLibre, aparte de la investigación y del análisis crítico, creemos que en este clima que estamos respirando desde hace tiempo de polarización, de ruido, de crispación, de bulos, de desinformación, tenemos que dar un paso más para recuperar a esa gente, que es mucha, que se está alejando de la información por hartazgo, por saturación. Nunca han circulado en la historia de la humanidad tantos datos, tanta información. Nunca jamás ha habido esa capacidad de recibir datos. Pero claro, el problema es cómo se diferencia lo que es cierto de lo que no lo es. Si no somos capaces de diferenciar una cosa y otra, el precio puede ser muy alto, porque esto tiene mucho que ver con el triunfo de populismos, de extremismos, con la articulación de hasta intentos de golpes de Estado. La intoxicación masiva tiene efectos en la sociedad, en la política y en la convivencia. Creemos que debemos apostar por un periodismo constructivo, que relate con datos contrastados soluciones a los problemas, y no limitarnos a la denuncia y la indignación".

El 28 de mayo

"En mes y medio pueden pasar muchas cosas. Creo que, tanto en esta cita como en la siguiente, en la de las generales, tendrá mucho ganado quien consiga establecer los temas de conversación. Es decir, de qué se va a hablar en los debates, en los medios, en las tertulias, en la calle o en las cocinas. ¿De qué se va a hablar en este mes y medio? Por ejemplo, ¿vamos a seguir hablando de la ley del sí es sí y sus efectos? ¿Vamos a hablar de los problemas de vivienda y cómo se solucionan y quién tiene mejores alternativas? ¿Vamos a hablar de las pensiones? ¿Vamos a hablar del empleo, de cómo va la economía? Depende de la conversación que se instale es probable que influya en cómo se redibuja el mapa electoral".

Sumar y Podemos

"Examinando los números, hay no menos de 19 circunscripciones de cara a las generales donde yendo divididos Sumar y Podemos pueden facilitar escaños a Vox, que sumen la derecha y la ultraderecha clarísimamente y que se pierdan bastantes escaños en el espacio de la izquierda. Creo que esto es obvio. Por lo tanto, Sumar y Podemos, por una cuestión de responsabilidad, simplemente, creo que tienen la obligación de hacer todos los esfuerzos para llegar con un acuerdo a las elecciones generales. Me parece que no se mide, o es muy difícil además medir, cuánta gente se quedaría en la abstención, en casa, cuánta gente simplemente por decepción, por frustración, por enfado, por irritación con quienes creen que deberían actuar de otra manera, daría la espalda a la política. Eso siempre, históricamente, ha perjudicado a la izquierda".

Puntos de encuentro

"Podemos tiene que aceptar que el movimiento que ha puesto en marcha Yolanda Díaz es algo muy diferente a lo que era Podemos. Yolanda Díaz tiene que aceptar que Podemos no es cualquier otra formación. Podemos tendrá que asumir que ese movimiento está conformado por muchas otras formaciones que tienen que tener a su vez un protagonismo y un peso especial, o si no también fracasará. Y si fracasa, fracasará Podemos también. Desde Podemos se acusa a Yolanda Díaz de ponerse de perfil el 28 de mayo. Yolanda Díaz tiene la oportunidad de darle una coherencia ya inmediata y práctica al mensaje que hizo en la presentación de su proyecto en el Magariños, que llevaba el eslogan de 'la política útil'. Tiene abierta la posibilidad de apoyar en un lugar una candidatura de Podemos, en otro de Izquierda Unida, en otro de una formación territorial, en otro de Más País, etc. O acuerdos de distintas fuerzas. Lo coherente es que se implique donde pueda contribuir a inclinar la balanza para evitar gobiernos de derechas."

El Gobierno de coalición

"Si hubiera que poner una nota a este Gobierno de coalición, yo creo que no podría bajar del notable alto, porque hay que tener en cuenta el contexto. Es un Gobierno de coalición estatal que no existía desde los tiempos de la República. Segundo, ha tenido que luchar contra una estrategia de oposición que consistía en: ‘usted ni siquiera tiene derecho a estar en el gobierno’, en una coyuntura tan sumamente compleja. Si vemos con cierta perspectiva cómo se ha gestionado la pandemia o los efectos de la guerra en Ucrania, podemos ver todas las medidas que se fueron tomando y cómo se ha intentado, y cómo creo que en parte se ha conseguido, una distribución de las herramientas públicas para que el daño fuera mínimo para las capas más débiles de la sociedad, a la inversa de como suele ocurrir y como ocurrió en la crisis anterior, en la que pagaron el pato de todos los males".

Pedro Sánchez

"Pedro Sánchez inició la legislatura después de haber ganado aquella moción de censura contra Rajoy con una imagen de cierta debilidad. Fue ganando peso y fue ganando credibilidad en el sentido de que no había susto, por decirlo así, en el que él no mantuviera una tranquilidad, una frialdad a la hora de afrontar los problemas y de dar soluciones y tomar decisiones. Ha entrado en contradicciones. Hay decisiones políticas que, como mínimo, no ha conseguido explicar a electorados que no terminan de entenderlas. Por ejemplo, el cambio de políticas hacia Marruecos y sobre todo sobre el Sáhara. Pero, en conjunto, Pedro Sánchez hace lo que en cada momento cree mejor para el país. Este último año, sin Presupuestos podría estar gobernando sin haber llegado a ningún acuerdo. Sin embargo, consiguió pactar los terceros Presupuestos con esa coalición de Gobierno. Eso creo que es un mérito que no se le puede negar a Pedro Sánchez”.

Alberto Núñez Feijóo

"Alberto Núñez Feijóo llegó con una oleada de efecto positivo que venía dada por la situación en la que estaba su partido y los anteriores dirigentes. Le acompañaba un efecto de luna de miel. Las debilidades, que creo que son muchas, ya se han demostrado con el tiempo. En materia económica, fiscal, etc., tiene mucho que estudiar, sobre todo cuando empiezas a hablar y demuestras que confundes la deuda con la prima de riesgo o que no tienes claro cómo funcionan los fondos europeos y te empeñas en decir que se está manipulando la gestión de esos fondos sin tener ni idea de que a quien estás acusando es a Bruselas, no al Gobierno. Hay que procurar no hablar de más. La derecha siempre ha hablado de esa presunción de que son mejores gestionando la economía, que son más eficaces. Si hubiera que destacar una fortaleza, llega con un perfil de moderado. Se habría asentado esa fortaleza si inmediatamente hubiera hecho acuerdos de Estado, sobre todo lo relativo a la renovación del poder judicial y de los órganos constitucionales. Pero frustró esa expectativa y cedió a las presiones del ala mediática y política más dura de su partido".

Expectativas de Vox

"Tras el resultado de la moción de censura de Tamames y de todo ese espectáculo, se podría deducir que se acababa con buena parte de Vox y que esos votos iban para Feijóo y el PP en riada. Por lo que se percibe, esa transferencia no es tanta y el suelo sigue siendo fuerte. No me atrevo a dar un porcentaje de qué espacio ocupa Vox y va a ocupar. Pero sí está claro que Vox va a seguir actuando con la fortaleza que le da saber que es el único posible aliado del PP para gobernar este país y que, además, no es ya una coalición de dos partidos muy diferentes. Vox salió de dentro del PP, es el hijo pródigo y hay muchos ámbitos en los que compiten porque es el mismo electorado. Hay ámbitos en los que el PP tiene un problema y es que su diferenciación con Vox es escasa o nula".

La España periférica

"El regreso a la España del bipartidismo hace tiempo que feneció y no me parece que sea una mala noticia. Creo que hay una desproporción grande entre la burbuja centralista, la burbuja madrileña, la que provoca la mayor parte de las conversaciones públicas, de los debates públicos en los grandes medios, y lo que es la España real. No digo ya la periferia, sino también la España interior, la llamada España vaciada. No se ha deshecho Dinamarca por tener que gobernar casi siempre con cinco o seis partidos que tienen que llegar a acuerdos. No pasa nada grave si las cosas se gestionan bien. Creo que, a veces, en todo el resto del Estado se escucha y se mira la conversación pública que surge de Madrid con una sensación de, ¿pero de qué habla esta gente? ¿Por qué están tan nerviosos? ¿Por qué gritan? Eso sí, conviene identificar a quienes provocan permanentemente esa crispación y quienes sacan provecho de ella".

Doñana

"Lo que ha ocurrido esta semana con la decisión del PP sobre Doñana me parece que es muy simbólico porque refleja una mentalidad y una concepción de lo que es una crisis climática absolutamente desnortada, casi negacionista. Nos han puesto por delante intereses electoralistas para tener de su lado, del lado de PP y Vox, a los regantes de la zona, por delante de la realidad científica, de la realidad incontestable de que se está destrozando, se está deteriorando, se está secando Doñana. Me parece que la crisis climática y la necesidad de poner alternativas sobre la mesa para frenar ese cambio climático es tan importante y tan trascendente que deberíamos intentar, pero no sólo desde la política, desde los medios, desde la ciudadanía, poner en su relevancia correspondiente ese tema. Creo que esta semana se le han visto las costuras al PP y a Vox. Por supuesto que tampoco es que lo disimularan mucho".