Marta Jaenes: "Hay medios en España que han hecho de las 'fake news' su bandera"

La periodista Marta Jaenes (Madrid, 1983) acaba de incorporarse al equipo de infoLibre como subdirectora. Antes, ha sido reportera en laSexta, especializada en igualdad y políticas sociales. También es coautora del documental de Netflix ¿Qué coño está pasando? sobre el movimiento feminista en España y del ensayo ¿Cerró usted las piernas? que aborda la cultura de la violación. Sobre el estado del periodismo, está convencida de que al haber "tantas fake news" hace "más necesarios los medios independientes, que buscan la verdad y se convierten en una especie de linterna que alumbra los rincones oscuros que muchas veces los poderosos no quieren que veamos".

Visita de Juan Carlos de Borbón a España

"La visita del rey emérito es inoportuna porque estamos en plena precampaña electoral y en la campaña de declaración de la renta. Juan Carlos I ya no tiene que hacer la declaración de la renta aquí porque cambió su residencia fiscal a Abu Dabi. Y también es inoportuna por las formas, por esa ostentación con la que siempre llega a España: ha llegado en un jet privado, se aloja en casa de un amigo y va a participar en una regata en un barco que, como todos sabemos, se llama Bribón. Me parece que es una situación que roza lo obsceno. Además, esta visita no ayuda para nada a la Casa Real, ni al actual rey, a su hijo. La ciudadanía lo que espera es que, si el emérito viene de visita a España, sea para explicar todo lo que hizo durante su reinado".

Ley de vivienda

"La primera ley de vivienda que hay en la historia de la democracia en España no sólo tiene relevancia a nivel político, sino también porque este problema se haya puesto en el foco mediático y social. Muchísimos jóvenes no se pueden plantear irse de alquiler ni se les pasa por la cabeza comprarse una casa por los precios que tienen las viviendas. Las ciudades se están convirtiendo en lugares hostiles que expulsan a sus vecinos y a sus vecinas. El Gobierno tiene que concretar cómo va a llevar a cabo esa ley ya que es muy importante cómo se va a implantar. No podemos olvidar que las competencias en vivienda las tienen las comunidades, así que hay que estar muy vigilante para ver cómo van a cumplir las autonomías con esa ley que propone el Ejecutivo".

Los jóvenes ante la política

"Los jóvenes actualmente tienen muchas preocupaciones que tienen que ver con la política, el feminismo, la diversidad, el cambio climático. Es decir, a los jóvenes sí que les interesa la política. Lo que hay es mucha desafección con los partidos políticos y eso es algo que las formaciones deberían revisarse. No están llegando a los jóvenes para convencerles y para atraerles, y eso es un gran reto. Pero, por ejemplo, cuando en los premios Feroz una actriz denunció que había sufrido una agresión sexual en la fiesta posterior se actuó de forma muy rápida porque había un protocolo. Ese protocolo existe porque hay políticas detrás, porque el tema de la violencia sexual se puso sobre la mesa después de la violación de Sanfermines y se han creado políticas para luchar contra la violencia sexual".

Relación entre Sumar y Podemos

"La tensión entre Sumar y Podemos se ha acrecentado y ha subido el volumen de la bronca política después de la entrevista de Jordi Évole a Yolanda Díaz. Solo hay que ver la entrevista y las reacciones de miembros de los dos partidos después. Pero, más allá de esa bronca política, que quizá pilla muy alejada a muchas personas, la gente progresista lo que espera de los partidos progresistas y de izquierdas es que se unan, porque si no lo que tenemos delante puede ser la ultraderecha. Y las mujeres, el colectivo LGTBI y las personas migrantes pueden ver recortados sus derechos. Así que es una responsabilidad política que los partidos progresistas se unan para para luchar contra la ultraderecha".

Sequía

"El de la sequía es uno de los mayores problemas que tenemos ahora, no sólo en España, sino a nivel europeo. Y a nivel mundial están saliendo muchísimos informes que lo corroboran. Más allá de anuncios electoralistas, los partidos deberían sentarse y hablar. El agua es un recurso natural, no pertenece a nadie y nos jugamos mucho si no nos tomamos en serio este problema. Esta sequía que estamos sufriendo ahora es una consecuencia directa del cambio climático, es una responsabilidad democrática. Es grave que haya formaciones que lancen sistemáticamente teorías negacionistas sobre el cambio climático porque nos estamos jugando el futuro".

Pedro Sánchez en la Casa Blanca

"El anuncio de que Joe Biden invita a Pedro Sánchez a la Casa Blanca es un espaldarazo para él y para el Gobierno. También refuerza el papel internacional que tiene el presidente ya que su relevancia internacional no le cae del cielo. El año pasado se celebró la cumbre de la OTAN en Madrid y Sánchez ha logrado méritos como la excepción ibérica. La pregunta ahora es si esto va a tener rédito electoral en las próximas elecciones en las autonómicas y más adelante en las generales. Tendremos que ver si tiene relevancia".

Ley del sólo sí es sí

"Más allá de la crispación política que hay en torno a esta ley, es importante no perder el foco de lo relevante que es esta norma que, por primera vez en España, aborda las violencias sexuales que sufrimos las mujeres. Es cierto que es una ley muy buena y muy necesaria, pero también que se había creado una alarma social con las rebajas de condenas y con las excarcelaciones. Había que lanzar un mensaje político y creo que es lo que ha hecho el PSOE. También el resto de formaciones ha intentado sacar provecho electoral. No podemos olvidar nunca que hay partidos como el PP, con el que ha votado el PSOE para sacar adelante esta reforma, que muchas veces se ha opuesto y ha puesto trabas al avance de los derechos de las mujeres. La ciudadanía debería ser muy conscientes del recorrido feminista y de las políticas sociales que tiene cada partido detrás".

Situación del feminismo

"El movimiento feminista es amplio, crítico, diverso, siempre lo ha sido y todas las feministas estamos muy orgullosas de que sea así. En el feminismo siempre ha habido debates potentes, como por ejemplo el de la prostitución, que lleva abierto muchísimo tiempo, sobre regularla o abolirla. Pero feminismo en España, y a nivel internacional, es el movimiento más potente y transformador que existe. Y no podemos perder el foco en que, gracias al feminismo en España, por ejemplo, tenemos leyes como la ley de Violencia de Género, la ley del Aborto o la de Libertad Sexual. Todos estos debates internos son necesarios y no empequeñecen al movimiento. El feminismo no es solo lo que se ve en las redes sociales, va mucho más allá y está consiguiendo logros históricos".

Las mentiras de Fox News

"Vivimos en un mundo en el que el periodismo muchas veces se hace a golpe de tuit. Las noticias ya no corren, vuelan por las redes sociales y eso hace que tengamos que estar muy vigilantes y que tengamos que adoptar mecanismos de control para detectar las mentiras que se propagan. La multa que tiene que pagar ahora Fox News, de 720 millones de euros, demuestra que mentir no sale gratis. Pero también demuestra otra cosa. Y es que en Estados Unidos tener dinero te permite atacar a la democracia de un modo tan directo como mentir a la ciudadanía, uno de los pilares básicos. Y hay que estar vigilante, porque hay medios en España que han hecho de las fake news su bandera y eso viene en gran parte copiado de Estados Unidos".

Periodismo libre e independiente

"Las fake news corren y vuelan, y por eso son tan importantes los medios comprometidos con la verdad. infoLibre es un gran medio por el que se tiene que apostar, sobre todo porque se basa en la confianza de los suscriptores. Piensa en sus suscriptores cuando está haciendo periodismo de verdad. Y eso es algo que no pasa en todos los medios en España. Es una oportunidad única y un privilegio poder incorporarme a un equipo que lucha por buscar siempre ese análisis, por darles la vuelta a las noticias para contar otro tipo de perspectiva de la información y siempre con la premisa de buscar la verdad y ser lo más objetivos que podamos".