Pablo Simón: "La derecha quiere hablar de terrorismo, independentismo y lío"

Pablo Simón (Arnedo, La Rioja, 1985) pertenece a la generación que ha popularizado en los últimos años la labor de los politólogos como comentaristas de la actualidad. El riojano ejerce como profesor titular en la Universidad Carlos III de Madrid, aunque se doctoró en la Pompeu Fabra. Colaborador en diversos medios de comunicación, forma parte del equipo editor de Politikon. Ha participado en diferentes publicaciones como La urna rota o El muro invisible y es autor de ensayos como El príncipe moderno. Democracia, política y poder o Corona. Política en tiempos de pandemia (editados por Debate).

Clima político

“El clima político de esta campaña electoral está básicamente crispado y polarizado, algo que no es sorprendente por la enorme cantidad de poder institucional y político que hay en juego. Vamos a ver un cambio muy relevante en términos de la oferta política, sobre todo en la derecha. La descomposición de Ciudadanos va a propulsar los apoyos electorales del PP. Pero estamos en un contexto multipartidista y, a la hora de la verdad, lo relevante es cuántos gobiernos se ganan y cuántos se pierden. La derecha tiene un contexto más favorable para crecer, sobre todo el PP y con Vox mejorando en algunos lugares. Pero también es cierto que esto puede que no sea suficiente para que gane poder institucional. Por esto, todo el mundo está muy nervioso y juega, no sólo al resultado que tendrá en la elección, sino también a la expectativa que se ha construido: si tendrá un buen o mal resultado, si ganará o perderá poder institucional”.

Medidas del Gobierno

“Las medidas del Consejo de Ministros tienen vocación de marcar la agenda. Cuando estamos tratando en la agenda nacional temas divisivos dentro de la izquierda, que pueden generar polémica entre los socios, eso termina de desmovilizar al electorado. Por ejemplo, con la ley del sí es sí hay un cierto desánimo entre el electorado progresista. Lo que ha intentado Pedro Sánchez, y creo que lo está logrando desde el Consejo de Ministros, es girar la agenda hacia temas sociales que son el punto fuerte de los partidos de la izquierda. Hay una parte del segmento electoral menos ideologizado o más conservador que puede comprar algunas de estas medidas, así que es un marco mucho más conveniente. Centra más la agenda en el ámbito nacional que en el de cada territorio concreto, pero eso claramente tiene una intencionalidad política que Sánchez está sabiendo explotar”.

La foto con Biden

“Desde la perspectiva de la política interna, la reunión de Joe Biden con Sánchez no tiene un impacto relevante. Aunque la política exterior en ocasiones ha podido marcar algunas elecciones, lo ha hecho en contextos muy concretos, como por ejemplo el de la guerra de Irak. Más bien, esta foto la enmarcaría dentro de un hito que será muy importante este año, que es que España, el último semestre del año, presidirá el Consejo de la Unión Europea. Nuestro país va a jugar un papel internacional muy relevante. Y esta visita la tenemos que enmarcar en la normalidad para preparar los trabajos de dicha presidencia, como la reunión entre Xi Jinping y Sánchez”.

Bildu e independentismo vs temas sociales

“Vamos a jugar sobre dos ejes. Primero, de qué nivel de gobierno hablamos. Esto es una primera vuelta de las generales. ¿Evaluamos a Sánchez o a mi alcalde y a mi presidente autonómico? La izquierda que gobierna quiere que se hable de su gestión respecto a la gestión de Sánchez. En la mayoría de los casos, la gestión municipal y autonómica está mejor valorada que la del Gobierno a nivel nacional. A la vez, hay una pelea sobre los temas: la derecha quiere hablar de todo lo que tenga que ver con nacionalismo español, terrorismo, lío, mala gestión... Son elementos que les son útiles porque permiten desmovilizar a sus rivales y activar a los propios. ¿Qué quiere la izquierda? Justamente hablar de los temas inversos: de los sociales, porque en ellos son percibidos como mejores gestores y, una parte del electorado no muy ideologizado o que está más a la derecha, puede estar dispuesto a votar a la izquierda cuando hablamos de estos temas”.

Liderazgo de Núñez Feijóo

“Cuando llegó al PP tras la conspiración que acabó con Pablo Casado y sobre todo tras el resultado de mayoría absoluta que tuvo el PP en Andalucía, la figura de Feijóo se propulsó en los sondeos. Sin embargo, desde el verano pasado hacia aquí ha habido un progresivo deterioro de su figura. Estaba antes en tasas de aprobación en torno al 50%. Ahora se encuentra por debajo del propio Sánchez. Por lo tanto, sus rivales en la izquierda están teniendo capacidad de horadar un elemento que era fundamental en su liderazgo: la percepción de que es buen gestor y de que es alguien solvente y profesional. Estamos viendo que el deterioro de su figura sí que tiene mucho que ver con ese salto de la arena autonómica a la nacional, y sus rivales saben cómo desgastarle en el cuerpo a cuerpo”.

El PP ante el 28M

“El 28M puede tener muchas implicaciones, tanto electorales como orgánicas, para todos los partidos. El PP se la juega por una razón evidente: de las doce comunidades que hay en juego, en nueve hay presidencias socialistas y en dos populares. El PP juega a atacar. Al mismo tiempo, aunque pueda no haber alternancia en la Comunidad de Madrid o en la Región de Murcia, no es lo mismo una Ayuso con mayoría absoluta que una que dependa de Vox. Esto hace que sea más débil que Moreno Bonilla, que tiene mayoría absoluta en Andalucía. También Feijóo se juega mucho, tanto hacia el interior como hacia el exterior de su propio partido”.

Acuerdo de Sumar y Podemos

“Aquellos partidos que no están en una media nacional en torno al 15% se ven perjudicados para conseguir diputados en circunscripciones pequeñas y medianas, las de menos de nueve escaños. La tercera plaza en el Congreso va a ser fundamental y es un objetivo imposible matemáticamente si las dos formaciones van por separado. Pero tan importante como saber si van a ir juntos es cómo se forma dicho acuerdo. Si se hace a regañadientes y mediante peleas o si, como en Andalucía, el acuerdo se cierra en el último minuto va a generar más rechazos cruzados entre los electorados y militantes y, por tanto, el efecto de ir juntos en una coalición va a ser mucho más tenue, mucho peor y menos ventajoso que si el pacto se cierra de una manera rápida en la que todo el mundo se pueda sentir cómodo”.

Expectativas de Vox

“La mayoría de los sondeos mejora los resultados de Vox en torno a dos o tres puntos. Esto le permitiría conseguir representación en muchos lugares en los que todavía no la tiene o mejorar, por ejemplo, en la Comunitat Valenciana y en Aragón, entrar en el Parlamento de La Rioja, donde no tiene representación, o en Castilla-La Mancha, donde podría ser decisivo para después trenzar alianzas con el PP. Tiene unas perspectivas en las cuales la mejora es clara. No tienen candidatos muy conocidos ni visibles, pero sí aspiran a conseguir lo mismo que en Castilla y León, que es hacerse decisivos en la conformación de gobierno y, sobre todo, entrar en coalición. Para ellos es muy importante porque les señaliza como partido de gobierno y, sobre todo, les permite anticipar lo que van a intentar después a el nivel nacional: conformar una coalición con Feijóo”.

Convocatoria municipal

“Hay muchísimos municipios que están abiertos y que pueden tener resultados en una dirección o en otra. El Ayuntamiento de Barcelona tiene un triple empate entre Colau, Trías y Collboni. En el de València, por muy pocos votos, puede ser que Joan Ribó revalide como alcalde o haya un giro a la derecha. Sevilla es una plaza fundamental para el PSOE y está a los puntos que pueda formarse un gobierno de izquierdas o no. O Granada o Cádiz, por ejemplo, donde Kichi no se vuelve a presentar, o Valladolid... Tenemos una enorme cantidad de escenarios electorales que van a depender de cómo se configure la campaña electoral. Los españoles cada vez deciden más tarde el voto y esto es muy importante de cara a ver si finalmente se inclina la balanza hacia la izquierda o hacia la derecha. Muchísimos municipios están abiertos, así que este 28 M mucha gente va a estar nerviosa hasta el último momento del recuento”.

Convocatoria autonómica

“Ahora mismo, en la mayoría de las comunidades en las que vamos a votar hay un gobierno de izquierdas. Por lo tanto, el PP juega al ataque y la izquierda juega a defender. En Canarias, Navarra o Asturias es muy probable que la izquierda revalide con comodidad. Las que están más abiertas se pueden sintetizar hablando del Valle del Ebro y la Corona de Aragón, es decir, La Rioja, Aragón, Comunitat Valenciana y Baleares son las cuatro de las nueve en las que gobierna la izquierda en las que el resultado es más imprevisible. Lo que ocurra en estas autonomías en disputa, sobre toda la valenciana, puede ser muy relevante porque es la comunidad en la que gobierna una coalición de izquierdas con más población y PIB. Si cayera del lado de los populares, con el control que ya tienen en la Comunidad de Madrid, en Galicia y en Andalucía, podría cerrar el cepo para que hubiera una alternancia en el Gobierno nacional”.