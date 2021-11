César Moya: “Me gusta saber qué opina la gente normal y en infoLibre los socios podemos expresarnos”

César Moya Villasante (Madrid, 1941) asegura que siempre ha tenido “afición de periodista”. Y aunque profesionalmente se dedicó durante más de 35 años al sector aeronáutico, este ingeniero de mantenimiento jubilado de Iberia prácticamente no ha dejado de cultivar ni un solo día su pasión. “Ahora me dedico a escribir y a escuchar música clásica”, cuenta. No hay duda de que el hecho de ser “muy protestón” le llevó a empezar a enviar cartas al director a los periódicos. Una práctica que con la llegada del correo electrónico sigue manteniendo. “Ahora envío los artículos a infoLibre, ya que, por cuestiones de espacio, me puedo explayar más”. La temática de sus escritos es variada, aunque la actualidad suele terminar por imponerse. Sin embargo, a este socio no sólo le gusta escribir, también le encanta leer las opiniones de otros suscriptores/suscriptoras porque, considera, es una buena forma de tomar el pulso a la sociedad en que vivimos. César Moya Villasante recibe este jueves el premio infoLibre a los librepensadores.

PREGUNTA: ¿Recuerdas cómo conociste infoLibre?

RESPUESTA: Soy muy lector de periódicos, sobre todo de diarios de izquierdas o progresistas, por lo menos. Solía comprar El País todos los días –aunque ya lo leo menos y me dedico más a hacer sudokus, que me mantienen la cabeza despierta–, el problema es que está vendido a los intereses de los dueños, mientras que infoLibre sólo lo manejamos los socios.

P: ¿Por qué te hiciste socio de infoLibre?

R: Aunque todo el mundo tenemos nuestras hipotecas, creo que es un medio de comunicación más libre y hace periodismo crítico. Creo que en él trabaja gente muy buena. La investigación que se hizo sobre las residencias fue magnífica. Por circunstancias personales, estuve un tiempo con mi mujer en una residencia y leí esos temas con mucho interés. Además, en infoLibre hay periodistas que me gustan y a los que sigo, como Jesús Maraña, porque es alguien que dice “cosas”... ya que decir a todo que “no” es absurdo y carece de sentido, pero ése es el mundo en el que vivimos. Lo que hay que hacer es ofrecer datos.

P: ¿Qué noticias o secciones son las que más te interesan en un periódico?

R: Una de las cosas que más me interesan es la política, pero me he hartado de tal manera que antes veía más programas de debate y ahora, sin embargo, prefiero disfrutar y pasar el tiempo escuchando a Mahler y Beethoven. Los debates se han convertido en un auténtico circo, los participantes parece que sólo van a pegarse. El nivel de los políticos ha bajado y me parece una auténtica vergüenza. Si bien he de decir que en la izquierda hay gente algo más decente, en cambio los representantes de la derecha son tremendos. Quizás exceptuaría a [José Manuel García] Margallo, que me parece un hombre tranquilo, pero escuchar a [Pablo] Casado es penoso, no dice nada.

P: Considera que los políticos tienen menos nivel, pero ¿qué hay de la sociedad, es más conformista?

R: A los ciudadanos nos han adormecido. La sociedad se está dividiendo en dos, entre los que más tienen y los que no tienen nada, y la gente ha tirado la toalla, se muestra muy conformista porque entiende que no hay solución y todo termina por parecerles bien. Es una pena que desaparezca la clase media. Los más ricos cada vez son más ricos –pienso que debería legislarse esto de algún modo– y nada ni nadie evita los abusos y nos rendimos al dios dinero, que ha dado paso al Dios del que una vez nos hablaron.

P: En alguno de sus artículos publicados en infoLibre ha criticado la precariedad a la que se ven abocados los jóvenes...

R: La juventud está preparada y he podido comprobar que a los españoles nos quieren fuera del país porque somos creativos, pero eso se pierde si no lo sabemos aprovechar. Esa creatividad, ese saber hacer genera riqueza, pero no lo estamos sabiendo aprovechar porque nuestros políticos no lo potencian. No se ayuda.

P: ¿Hay alguna sección o algún tipo de información que eche de menos en infoLibre?

R: En realidad es un periódico que me gusta tal y como es; ojalá todos los periódicos fuesen así. Es de lo mejorcito, está muy bien pensado. No echo de menos nada. Me gusta mucho saber qué opina la gente de la calle, la gente normal, porque conociendo su opinión se ve cómo es la sociedad y en infoLibre existe esa posibilidad, en el espacio dedicado a los librepensadores. Mis artículos ya los envío a este periódico siempre. Y eso que me han publicado muchísimas cartas al director en El País... Sin embargo, en la prensa en papel se publican tres cartas de unas pocas líneas donde no puedes explayarte, además de que son muy lights porque tienen que vender periódicos y ser comedidos en las opiniones, y eso es algo que, como lector, coarta bastante.

