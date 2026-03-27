Consigue entradas dobles para el concierto de piano de Carlos Zou y Gael Chamorro en el Ateneo de Madrid

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas dobles* para el concierto clásico de piano de Carlos Zou y Gael Chamorro el próximo sábado 18 de abril de 2026 en Madrid. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail con el que te suscribiste). La fecha tope para participar es el 17 de abril de 2026. El pase será a las 19:30 h en el Ateneo de Madrid, situado en calle del Prado, 21, 28014 Madrid. Las personas que resulten ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

Carlos Zou y Gael Chamorro son dos jóvenes pianistas valencianos con trayectorias muy precoces y destacadas dentro de la música clásica.

Carlos Zou, nacido en 2013, comenzó su formación musical a una edad muy temprana, estudiando piano y violín en el Conservatorio de Catarroja. Desde sus primeros años ha recibido formación de reconocidos profesores y ha sido invitado regularmente a participar en ciclos y proyectos musicales como Amadeus y CreArte. Su carrera está marcada por un gran número de premios nacionales e internacionales de primer nivel, entre los que destacan el concurso “Jóvenes Valores Valencianos”, el Festival-Concurso Villahermosa de México o el concurso Maestro Serrano de Valencia. Además, ha participado en una gira solidaria en Indonesia y Alemania dentro del Proyecto Misión Mundial, combinando su actividad artística con fines benéficos.

Por su parte, Gael Chamorro, nacido en 2012, inició su relación con la música incluso antes de cumplir un año y comenzó sus estudios de piano a los cinco. Se ha formado en distintos conservatorios valencianos y actualmente continúa su desarrollo profesional en Catarroja. También ha recibido formación complementaria con destacados pianistas y ha ofrecido recitales en espacios relevantes, incluyendo actuaciones en solitario. Al igual que Zou, participa habitualmente en iniciativas como el Ciclo Amadeus y CreArte. En los últimos años ha obtenido importantes reconocimientos en concursos nacionales e internacionales, con varios primeros premios en certámenes como el Gonzalo Soriano, el Ciudad de Carlet o el José Porta, consolidándose como una de las jóvenes promesas del piano.

Ambos comparten una trayectoria marcada por la precocidad, la formación con referentes internacionales y un palmarés muy sólido pese a su corta edad.

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*Sujetas a la disponibilidad del centro.

**Los ganadores serán escogidos mediante una herramienta de selección aleatoria entre todos los participantes del sorteo. No se podrá requerir el valor del premio en efectivo.