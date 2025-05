infoLibre sortea entradas para ver ‘Ballet to Broadway’ en 16 ciudades de España con Cine Yelmo

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas dobles* para ver el ballet ‘Ballet to Broadway’ el próximo jueves 22 de mayo de 2025 en cine Yelmo. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail y ciudad a la que quieras asistir). La fecha tope para participar es el 21 de mayo de 2025. El pase será a las 20:00 horas en los cines Yelmo de tu ciudad. Las personas ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

Se proyectará en 16 ciudades de España: Álava (Boulevard), Albacete (Vialia), Alicante (Puerta de Alicante), Almería (Roquetas), Barcelona (Westfield La Maquinista), Cádiz (Área Sur), Gijón (Ocimax), Jaén (Premium Plaza Jaén), Madrid (Ideal, Plaza Norte 2), Málaga (Rincón de la Victoria, Vialia), Oviedo (Los Prados), Valencia (Mercado de Campanar), Vigo (Travesía Vigo), Santa Cruz de Tenerife (Meridiano), Tarragona (Parc Central), Las Palmas (Las Arenas).

'Ballet to Broadway' se proyectará en directo desde la Royal Opera House de Londres. Se trata de una producción muy especial donde la sensualidad del ballet contemporáneo y la energía del teatro musical se encuentran en cuatro representaciones cortas a cargo de Christopher Wheeldon.

Estas cuatro piezas son ‘Fool 's Paradise’, ‘The Two of Us’, ‘Us’ y ‘Un americano en París’.’Fool 's Paradise’ fue creada en 2007, la primera de las numerosas colaboraciones de Wheeldon con el compositor Joby Talbot. En ‘The Two of Us’ las melancólicas canciones de Joni Mitchell construyen un dueto de profunda intimidad sobre el sentimiento de anhelo. Creada en 2020 para el Festival Fall for Dance de Nueva York. ‘Us’ es un dueto lleno de ternura bailado por dos hombres acompañado por la música de Keaton Henson y el vestuario ideado por la famosa diseñadora Katherine Watt. La adaptación al ballet de una de las escenas de ‘Un americano en París’, el musical que consiguió varios premios Tony. El musical inspirado en la película homónima de 1951 retrata, con melodías de jazz de Gershwin, el floreciente romance entre el soldado estadounidense Jerry Mulligan y la bailarina francesa Lise Dassin.

Se emitirá a través de +Que Cine, que es la ventana de Cine Yelmo dedicada a concentrar los eventos, planes culturales y todos los contenidos alternativos a la cartelera convencional.

Entradas ya a la venta en la web de Cine Yelmo.

Si todavía no eres socia o socio de infoLibre, puedes apoyar un periodismo libre, sin miedo e independiente. Además, disfrutarás de ventajas exclusivas, navegar sin publicidad, promociones, descuentos y... ¡mucho más!

*Sujetas a disponibilidad del cine

**Los ganadores serán escogidos a través de una herramienta de selección aleatoria entre todos los participantes del sorteo. No se podrá requerir el valor del premio en efectivo