La manifestación convocada por las derechas para el próximo día 21 de enero en Cibeles constituye el primer acto de las elecciones de 2023 y el primer ensayo de su capacidad de movilización actual. Al tratarse de un ensayo, los convocantes y los partidos políticos que los apoyan tienen que ir con cautela, que es máxima en el PP, por las razones que se explicarán.

No convocan los partidos sino las autodenominadas asociaciones civiles. “Fue un error la convocatoria de Colón “ ha señalado Mariano Gomá, presidente de Foro España Cívica, coordinadora de la convocatoria actual, quien se declara apartidista, pero colaborador de Vidal- Quadras y Mayor Oreja, presidentes de Foro Libertad y Alternativas y de Noos, las otras dos organizaciones convocantes más importantes.

Alrededor de estas tres asociaciones orbitan otras muchas en un entramado muy relacionado entre sí. Por ejemplo, tanto Mariano Gomá como Mayor Oreja son miembros de Foro Libertad y Alternativas. ¿Son auténtica sociedad civil las asociaciones convocantes? Creo que Libertad Digital las definió mejor al presentar a Unión 78, la plataforma de Rosa Diez: “son plataformas de activismo político no institucional sin pretensiones electorales” . La mayoría de ellas han sido creadas por políticos, como las antes citadas o Libres e Iguales por Cayetana Álvarez de Toledo, o La España que Reúne por Nicolás Redondo Terreros. Se trata de políticos en activo puesto que no se han retirado de la política activa, aunque algunos de momento sin partido, y que tienen actualmente los mismos objetivos que los partidos políticos de la derecha, es decir derribar como sea a Pedro Sánchez.

Se puede decir que la mayoría de ellos están en una órbita ideológica más de extrema derecha que del PP, aunque han demostrado suficientemente su versatilidad. Por ello, y dado que los partidos sólo irán como invitados y no estarán en la tribuna, el PP quiere negociar los contenidos, los símbolos y los manifiestos, que serán presentados, según Gomá, por “neutrales”. La capacidad de movilización no está en esas plataformas sino en el apoyo que les presten los partidos, pero como es un ensayo, si la convocatoria es un éxito los partidos dirán que también la sociedad civil quiere echar a Sánchez, y si fracasan, los partidos no habrán tenido ninguna responsabilidad.

El entramado de las plataformas

Una de las organizaciones convocantes más importantes es Foro Libertad y Alternativas fundado por Alejo Vidal-Quadras, y en cuyo cuadro fundacional también figura Ignacio Trillo, que a su vez fundó Resiste España, autodefinida como Milicia Cívica, pero que de momento se dedica a organizar carreras por las ciudades presididas por la bandera de España. Como miembros figuran también Ignacio Camuñas, Fernando Savater, María San Gil, que figura también en otras asociaciones, y Francisco Vázquez, exembajador de España ante la Santa Sede, entre los más conocidos.

Como amigos del Foro figuran la Fundación Villacisneros, presidida por María San Gil; Libres e Iguales de Álvarez de Toledo; la ya citada Resiste España; Neos e Impulso Ciudadano, fundada por profesionales y políticos catalanes y cuyo ideario, en principio, no parece encajar con las ideas del Foro, entre otros. Neos, fundada por Mayor Oreja, se proclama defensora de los fundamentos cristianos en contra del relativismo y la destrucción del orden social. En su órbita figuran Enraizados, autodefinida como una voz católica en la vida pública que organiza manifestaciones frente a clínicas abortistas y cursos de historia de España desde una perspectiva católica; Profesionales por la Ética, que tuvo su origen en las juventudes católicas y ha conseguido estatus de ONG ante el Parlamento Europeo. Otra asociación que preside Mayor Oreja es Fundación Valores y Sociedad, de cuyo patronato forman parte Ignacio Camuñas y María San Gil y relacionada a su vez con la Asociación Católica de Propagandistas.

El conglomerado de estas asociaciones, o grupos de poder, que no asociaciones de la sociedad civil, es muy complejo y abrumador para un ciudadano de a pie, por el inmenso poder que acumulan en nuestra sociedad. Son esas organizaciones del poder de la derecha las que convocan la manifestación del próximo sábado 21 de enero. El lenguaje y argumentos empleados nos indican cómo va a ser la campaña electoral de 2023 por parte de la derecha.

Basada en lo que llaman la guerra cultural, sobre todo la defensa del nacionalismo español, de lo que ellos entienden que es el nacionalismo y la historia de España, será una campaña durísima en la que todas las derechas, la política, la asociativa, la mediática... sacarán todas sus armas. Usarán asimismo un arma que suele dar resultados: la demonización del adversario, en este caso Pedro Sánchez, el felón, el golpista, el mentiroso, el que quiere romper España, el maléfico en definitiva, y si el maléfico gana: ¿Cómo puede ganar el maléfico sino engañando? El argumento está servido.

Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.