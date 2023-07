Hace unos días acompañé a una amiga a votar por correo. Por el camino me dijo: “creo que voy a desperdiciar mi voto”. Me dejó sorprendido; es que he oído al líder del PSOE en la región, me dijo, y votaré a Sumar sabiendo que no logrará el escaño.

En estas elecciones del 23-J, no se trata tanto de la preferencia ideológica sobre un partido en la izquierda como de la defensa del Gobierno de coalición que ha llevado a cabo políticas favorables para la mayoría de la población y que han supuesto un avance en derechos sociales, económicos y civiles.

Esto es lo que vamos a decidir el día 23 de julio: si logramos mantener un gobierno de coalición de izquierda que siga avanzando en políticas a favor de la mayoría

Esto es lo que vamos a decidir el día 23 de julio: si logramos mantener un gobierno de coalición de izquierda que siga avanzando en políticas a favor de la mayoría (S.M.I., Pensiones, condiciones laborales, control precios de la energía, igualdad, lucha contra el cambio climático, memoria democrática, sanidad y educación públicas, etc), mejorando los errores sin duda cometidos en estos años. Estos avances en derechos han sido consecuencia de las luchas ciudadanas que han costado la libertad y, en ocasiones, la vida de personas desde la dictadura franquista hasta hoy.

Si no logramos mantener el gobierno de coalición de izquierda, ya sabemos cuál será la alternativa: gobierno de extrema derecha (PP+VOX) que recortará, como ya han dicho, los derechos sociales, civiles y económicos y que validan y defienden la dictadura franquista, el periodo más negro de nuestra reciente historia, de España.

Esto es lo que nos jugamos el día 23 de julio.

La cuestión, en mi opinión, es dirigir los votos a favor del gobierno de coalición, decidiendo en cada provincia cuál es la máxima rentabilidad en escaños que se puede obtener con el voto para ese objetivo: lograr mayoría de diputados para un nuevo gobierno de coalición formado por PSOE y Sumar.

Para ello, en las circunscripciones pequeñas que eligen 4 o menos diputados la máxima rentabilidad de los votos se obtendrá votando al Psoe, pues en éstas Sumar no tiene ninguna posibilidad de obtener diputados. Con esto, se logra un doble objetivo: sumar un diputado para el gobierno de coalición y restar uno a las extremas derechas, que, de no hacerlo, son quienes lo conseguirán.

En el resto de las provincias que eligen 5 o más diputados, cada uno que vote a su preferido, bien a Sumar o bien al PSOE, pero que nadie se quede en casa, en la abstención, por muy defraudado que se sienta hoy. Mucho más cabreado, desprotegido y perseguido se sentirá, y nos sentiremos, con un posible gobierno del PP+Vox.

Gabriel Risco Ávila es socio de infoLibre.