Uno de los más fríos criminales de guerra tras Stalin, Vladimir Putin, abre sin ningún escrúpulo la puerta del armamento nuclear táctico en. La nada despliega su abrazo de muerte.

El prenda en cuestión, Putin, afirmaba que abrir la puerta a la nada no viola los tratados de no proliferación del armamento nuclear y que las armas permanecerán bajo control del Kremlin. Faltaría más. Hasta aquí nada nuevo. Nada que no se haya escrito, publicado o opinado. A partir de aquí, cualquier escenario es posible. El mayor hideputa de la historia contemporánea amartilla en la recámara su último y más letal tiro. Bombas de entre uno y 50 kilotones instaladas en proyectiles con un alcance de 500 kilómetros. Armas nucleares tácticas. Es lo que hay y Europa lo sabe.

Es lo que hay tras la comodidad del teclado, donde no llegan las esquirlas de la guerra y la comodidad de las frases no son heridas abiertas producidas por armamento táctico. Y uno lo sabe

Mientras acontece, El País, periódico global donde los haya, abría su digital con tres titulares de diferentes autores sobre no sé qué señora que ha decidido a sus 68 años ser madre, más otro en relación a la regulación de los vientres de alquiler. Cuatro titulares. Media portada. El periódico global por excelencia de este país anda escaso de noticias o se quiere dedicar al papel couché. Nada sobre la escalada de la tensión bélica. Es lo que hay y Pepa Bueno lo sabe.

El día o la tarde en la que a Vladimir le hagan chispa los cables y no le quede otra que finiquitar el Dombàs y con él toda Ucrania, probablemente me pille abrazado a la nada, con un café ristretto, medio cigarro y un tosco artículo por terminar. Es lo que hay tras la comodidad del teclado, donde no llegan las esquirlas de la guerra y la comodidad de las frases no son heridas abiertas producidas por armamento táctico. Y uno lo sabe.

__________

Francisco Martí es socio de infoLibre.