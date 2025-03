No me deis más por muerto; solo llevo un disparo en el ala y un agujero más en el cinturón. Todos creen en dios cuando las turbulencias acechan en el ángulo muerto del ala, bajo los flaps, donde la perspectiva del dron no te deja ver. Ahí, en ese preciso instante, cuando ni las moscas se paran de lo mal que debe de oler, es cuando el cursor te advierte que el articulo sigue vivo a pesar del tiro en el ala, a pesar del agujero en el cinturón, a pesar de los ángulos muertos, a pesar del ruido en los medios.

A partir de los cincuenta todos parecemos ciudades devastadas. Como Gaza.

La maquinaria de guerra israelí está otra vez a plena potencia, engrasada y con mayor virulencia si cabe. No le valen ángulos muertos, tiros en el ala o agujeros en el cinturón. Tonterías las justas. Bombardear a vista de dron, con buena perspectiva, matar mucho y mal. El genocidio se sirve en Gaza, frío y a carita de perro. Bombardeos sobre civiles y un brutal bloqueo de suministros y de energía impiden la supervivencia de la población del campo de ruinas en el que se ha convertido la Franja. Millares de escombros manchados de sangre.

Es la guerra particular de Netanyahu, que trata de sobrevivir políticamente con el apoyo de Trump y recuperando a ministros ultraderechistas, en pos de una anexión territorial en la que puede derivar este genocidio, bloqueando cualquier fórmula de Estado palestino. De ahí que necesite la guerra permanente. Intervenciones militares en Cisjordania, en el Líbano o en Siria. Da igual. Lo suyo es bombardear y matar. Gracias a esto tendrá presupuestos, eludirá la derrota electoral y se escaqueará de las investigaciones sobre su responsabilidad en la prevención de los ataques del 7 de octubre de 2023 al igual que de las investigaciones sobre la corrupción en su entorno, imputaciones que le afectan personalmente. El prenda de Netanyahu necesita cada vez más muertos y dolor para sostenerse en el poder. Eso sí: con el beneplácito de todo dios.

Pako Martí es socio de infoLibre.