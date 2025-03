Esto va, Sr. Feijóo, Sr. Abascal and Company de lo que reza el titular. Aquí no hay corrección política alguna, y sí mucho imbécil político, doy fe. No ofendan mi maltrecha inteligencia, ni castiguen más mi lóbulo frontal. Se les atragantó el reloj y probablemente el diazepam, de modo que tranquilícense; esta legislatura se la comen enterita y háganse un favor: léanse la Crítica de la razón pura o el Ulises de James Joyce, y dejen que el guapo de Pedro Sánchez y sus socios comunistas bolivarianos hagan su trabajo. Bajen el tono y sosiéguense, por dios.

Pedazo flipada con la intro.

“Mazón asume las tesis de Vox para aprobar los Presupuestos en plena crisis con Génova” rezaba otro titular más ortodoxo.

Háganse un favor: Léanse la 'Crítica de la razón pura' o el 'Ulises' de James Joyce y dejen que el guapo de Pedro Sánchez y sus socios comunistas bolivarianos hagan su trabajo

Hay que tenerlos cuadrados, y los tiene Carlos Mazón, a la par de no tener vergüenza o ser un sinvergüenza –que obviamente viene siendo lo mismo– para “chaquetear” de un modo tan despreciable, ruin y mezquino la supervivencia o la compra de tiempo político, siendo un personaje que lleva en su mochila la responsabilidad por la muerte de 224 personas en la DANA que asoló poblaciones de la Comunidad Valenciana.

El prenda de Mazón pactó en 2023 un programa de gobierno con VOX –sin escuchar a Feijóo– para llegar a la presidencia de la Generalitat. El hoy president valenciano describía de este modo burdo en 2022 las concesiones a la extrema derecha en la Diputación de Alicante: “chupársela a unos que vienen a tocar los cojones”, si los resultados en las elecciones no daban la mayoría absoluta al PP. Hoy abraza el discurso de VOX contra la inmigración y el terraplanismo climático para lograr su apoyo a los Presupuestos de 2025, mientras sigue atrincherado en el Palau de la Generalitat. Esto es lo que viene siendo comprar tiempo político, en una huida hacia vaya usted a saber dónde. Será que lo cadáveres políticos resucitan en las Fallas de Valencia.

___________________________

Pako Martí es socio de infoLibre.