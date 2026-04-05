Bebés, abuelos... sin medicamentos ni incubadoras

En una carta abierta al mundo, sin frontera, a las madres del mundo, a los médicos, a los periodistas con dignidad, a los gobiernos que aún creen en la justicia, una cubana dice: “Escribo esto con el alma desgarrada y las manos temblando, porque lo que hoy vive mi pueblo no es una crisis. Es un asesinato lento, calculado, friamente ejecutado desde Washington… Y el mundo mira hacia otro lado”. Una persona que lleva décadas sufriendo un aislamiento insoportable. “Denuncio que en Cuba hay ancianos que mueren antes de tiempo porque el bloqueo impide que lleguen medicamentos para el corazón, la presión, la diabetes. No es falta de recursos. Es prohibición deliberada. Empresas que quieren venderle a Cuba son multadas, perseguidas, amenazadas. Sus gobiernos callan. Y mientras tanto un abuelo cubano aprieta el pecho y espera. La muerte no avisa. El bloqueo sí.” En Palestina los mataron con bombas. En la isla caribeña, desde donde casi se ve la residencia de verano de Donald Trump, los matan de hambre, sin medicinas, sin misericordia. Y a los niños también.

“Denuncio que hay incubadoras en Cuba que han debido apagarse por falta de combustible. Que hay recién nacidos luchando por su vida mientras el gobierno de Estados Unidos decide qué países pueden vendernos petróleo y cuáles no. Que hay madres cubanas que han visto peligrar la vida de sus hijos porque una orden firmada en una oficina de Washington vale más que el llanto de un bebé a 90 millas de sus costas”.

La mujer cubana se pregunta dónde está la comunidad internacional, dónde están las organizaciones que tanto defienden la infancia. "¿O es que los niños cubanos no merecen vivir?", dice. Su denuncia es primaria: “No es que nos falte comida porque sí, es que nos impiden comprarla”, puesto que los barcos con alimentos son perseguidos, las transacciones bancarias son bloqueadas, las “empresas que nos venden granos, pollo, leche son sancionadas”.

“Cuba no les pide limosna. Cuba no les pide soldados. Cuba no les pide que nos quieran… Cuba les pide justicia. Nada más. Nada menos. Les pido que dejen de normalizar el sufrimiento de mi pueblo. Les pido que llamen al bloqueo por su nombre: crimen de lesa humanidad."

Y, con su lenguaje popular, prosigue: “El hambre en Cuba no es un accidente, es una política de Estado del gobierno de Estados Unidos, refinada durante 60 años, actualizada por cada administración, recrudecida por Donald Trump y ejecutada con saña por Marco Rubio… Ellos llaman a esto `presión económica´. Yo la llamo terrorismo con hambre”,

“Denuncio”, sigue, “que nuestros médicos, los mismos que salvaron vidas en la pandemia mientras el mundo entero colapsaba, hoy no tienen jeringas, ni anestesia, ni equipos de rayos X. No porque no sepamos producirlos, no porque no tengamos talento, sino porque el bloqueo nos impide acceder a los insumos, a los repuestos, a la tecnología… Nuestros científicos crearon cinco vacunas contra el covid-19. Cinco. Sin ayuda de nadie. Contra viento y marea. Contra bloqueo y mentiras. Y aun así, el imperio nos castiga por haberlo logrado”.

“Cuba no les pide limosna”, continúa la remitente. “Cuba no les pide soldados. Cuba no les pide que nos quieran… Cuba les pide justicia. Nada más. Nada menos”. “Les pido que dejen de normalizar el sufrimiento de mi pueblo. Les pido que llamen al bloqueo por su nombre: crimen de lesa humanidad. Les pido —sigue— que no se dejen engañar por el cuento del "diálogo" y la "democracia" mientras nos aprietan el cuello… No queremos caridad. Queremos que nos dejen vivir”.

Su larga carta sigue: “Para que las madres de otros países sepan que aquí hay bebés luchando en incubadoras apagadas por el bloqueo…. Para que los abuelos de otras tierras sepan que aquí hay ancianos que mueren esperando medicamentos que Washington no deja entrar… Para que los gobiernos cómplices sientan vergüenza… Una sola persona compartiendo esto no cambia el mundo. Miles, millones, sí”. Mientras, Trump dice que en Cuba puede hacer lo que quiera. Pero sin encomendarse a la Vieja Trova, el cantante e intelectual Silvio Rodríguez le contesta: “Estoy dispuesto a tomar las armas si Estados Unidos agrede a Cuba”. Queda todo dicho.

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Fernando Granda es socio de infoLibre.