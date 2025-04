Los primeros días de la primera campaña electoral del candidato elegido por el partido republicano (2016), The Washington Post sacaba a la luz una grabación de 2005 en la cual Donald Trump manifestaba a un periodista que "cuando eres una estrella, las mujeres te dejan hacerles cualquier cosa. Agarrarlas por el coño" y una innumerable sarta de términos machistas, soeces y vulgares. Lejos de disculparse, ha mantenido su retórica zafia consiguiendo 77.302.580 millones de votos en la segunda campaña electoral y, en tiempo récord (dos meses y medio), ha puesto al mundo “patas arriba” (por utilizar un término suave). Y The Washington Post no volverá a reproducir nada en contra del nuevo líder. El periódico El País, al publicar la noticia, pronosticaba que la aparición del video "puede convertirse en un obstáculo insalvable". Meses más tarde el personaje ganaba las elecciones.

Tras aplicar su ideario favorito –“aranceles urbi-et-orbi” para hacer "América Great Again"–, al parecer (según él) más de 70 países le han llamado para pedirle negociaciones: "me besan el culo". Dicho esto, ante el Comité Nacional Republicano del Congreso: “Me están llamando desesperados con tal de lograr un acuerdo… Por favor, por favor, haré lo que sea, SEÑOR, haré lo que sea”.

Está por decidir qué es lo más espantoso de este panorama a lo Kim Jong un, si la retórica incendiaria copiada de su admirado líder de Corea del Norte o las sonrisas y aplausos con los que congresistas republicanos le agradecen a su SEÑOR. Este es el nivel, esta es la diplomacia que, gracias a los más de 77 millones de ciudadanos estadounidenses, el resto del mundo soportamos.

No cabe ninguna duda de que, en estos 80 años, tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo no se ha construido bajo los principios de igualdad y derechos humanos. Ha sido un mundo injusto en el que los EEUU han impuesto sus reglas y el resto del mundo occidental le ha concedido el apreciado título de “Primera democracia mundial”, a pesar de no encontrarse entre las 10 primeras democracias del mundo, sino en el puesto 30, junto a Botsuana (el próximo estudio colocará a EEUU en el apartado de democracias deficitarias)

No obstante, en estos 80 años no habíamos vivido un mundo tan irrespirable como en estos dos meses y medio. China está respondiendo acorde con su poder económico y como potencia mundial. La UE, como siempre, temerosa, buscando el mayor consenso posible entre los 27 países (quienes tienen la última palabra), del resto del mundo poco se sabe (Brasil, India, Australia, México…¿serán los que le “besan el culo” al SEÑOR?)

Hay quien se apunta al mal menor. Esto acabará dentro de 4 años o 2 (próximas elecciones al congreso de EEUU). La pregunta es: ¿Qué hará el resto del mundo cuando el SEÑOR decida invadir Groenlandia?

Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.