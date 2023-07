Buscando titular

Llevo desde el inicio de la campaña electoral librando batallas con el ojal de mis “shorts”. Es estrecho para que pase con holgura el botón. Tipo Feijóo, Abascal o Ignacio Garriga. Un ojal estrecho que no deja paso a la ética política. Un ojal peligroso.

Duerme el mar. Desaparecen los personajes de medio pelo y quedamos los de siempre. Despiertos entre sueños, con la cerveza en los tobillos, el tabaco a tiro de piedra y los titulares cansinamente repetitivos, en cursiva, como intentando enfatizar lo obvio, la necedad. Hoy busco titular y no creo que lo encuentre. Puede que se esconda tras el olvido. No hay mejor sitio para perderse. En el puto olvido.

Este país y la izquierda de piel fina se juegan el derecho a la libertad de expresión en estos comicios

Cien palabras para una “intro” en el olvido.

Este país y la izquierda de piel fina se juegan el derecho a la libertad de expresión en estos comicios. La derecha de ultramar lo sabe, y movilizará muertos y monjas de clausura, para “liarla parda” en el caso que los resultados le sean adversos. Que lo serán. Les queda una bala en la recámara, la de desacreditar, denigrar o vilipendiar el sistema electoral. Están acostumbrados a llevar el cargador lleno y en esta ocasión no lo está. Van a jugar fuerte la baza del “pucherazo” el que a lo largo de la historia española ha perdurado como sinónimo de fraude electoral.

Trescientas palabras para una intro en el olvido. Para un artículo que nace con la finalidad de ser “random” y acaba siendo una apuesta por la izquierda progresista de este país. Trescientas, no me pidan más, no las tengo.

Probablemente seguiré librando batallas con el ojal de mis “shorts”, buscando titulares que sorprendan o sinteticen el texto. En esta ocasión: no lo encontré.

Duerme el mar.

_______________

Pako Martí es socio de infoLibre.