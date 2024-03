Carta de un socio a infoLibre

Repasaba estos días el texto de la Sociedad de Amigos de infoLibre. Hace bastantes años que soy socio, casi desde el principio, me permitís colaborar de vez en cuando en el espacio de Librepensadores y por supuesto me encanta no solamente la línea editorial sino también los enfoques a la actualidad que mostrais tanto en la web como con vuestra participación en tertulias de radio y televisión. Repasaba, decía, las secciones de la web y me acordé de una cosa que quizá os venga bien a título de curiosidad al menos.

Hace casi dos años que falleció el gran pintor/escultor y se le recuerda por una obra emblemática sobre la solidaridad y la libertad que nos quitaron durante las décadas de la dictadura: 'El abrazo'

Juan Genovés ya plasmó en 1976 su compromiso con la información libre cuando realizó un cuadro en solidaridad con los trabajadores de Nuevo Diario, cuando el 23 de febrero de ese año (¡ya hace 48 años! ¡Qué fecha más recurrente a lo largo del periodo democrático! —intervención de las empresas de Ruiz Mateos, asonada de Tejero…—) Lucas de Oriol, en aquellos tiempos dueño del periódico tras distinto recorrido por empresas ligadas al Opus Dei, cerró el diario (temía a la futura democracia) y quienes trabajábamos en él nos quedamos en la calle. Se levantó un movimiento de solidaridad con nosotros y numerosos artistas nos brindaron obras suyas con las que publicamos un libro para vender y conseguir dinero para sobrevivir.

La obra de Genovés fue multiplicada por un sistema cuya técnica ignoro (puede ser serigrafía…) y cada trabajador recibimos un ejemplar (que tengo debidamente enmarcado). Hace casi dos años que falleció el gran pintor/escultor y se le recuerda por una obra emblemática sobre la solidaridad y la libertad que nos quitaron durante las décadas de la dictadura: El abrazo.

