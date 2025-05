¿Un congreso del PP para el futuro?

El congreso del PP de Feijóo está a la vuelta de la esquina. Y yo me pregunto si en esa reunión se concertará alguna idea interesante o para la transmisión por TV del acto se seguirá explicando lo malvado que es Pedro Sánchez. Porque si Feijóo lucha por gobernar, jamás le he escuchado una oposición en la que se planteen los muchos peligros que existen para el futuro. Porque nunca he escuchado un debate en el que se comente cómo se plantea un futuro en que el robot va a sustituir al humano en muchas tareas que hoy ni nos imaginamos, pero es una realidad que ya no es futuro, está ahí. Y habrá que resolver cómo solucionar el aumento de paro. Tampoco he escuchado una palabra sobre qué harán con la energía, y si implantarán la energía nuclear para todos menos la cercana a sus casas, como bien parece, pero ese es un asunto a debatir. Y qué se hará con la unión de hecho con Vox que es hoy real pero que Feijóo sabe que para gobernar es su lastre. Y la privatización total de la salud y la educación... y de tantas materias que hoy cambian a gran velocidad.

Son muchas las materias que debatir para solucionar ese desastre que él expone cada día en el Congreso del gobierno actual, pero yo, al menos, no votaría jamás a quienes no dan la cara y esconden su futuro. Quizá por temor, pero es algo que la sociedad requiere. No todos, porque ellos se valen de un ejército civil de votantes que nunca les exigirán lo que aquí expongo, pero todos sabemos que la idea de Aznar hace ya tiempo era la unión con Vox porque le caía muy bien Abascal, quizá mejor que Feijóo. ¿Eso es así, o tampoco nos lo va a explicar a los que no queremos el fascismo porque ya lo vivimos demasiados años…?

Y lo que aquí expongo es porque resulta muy preocupante que en la situación actual del mundo un partido que se denomina de Estado lleve tantos años dedicado en exclusiva a insultar a quien ellos no reconocen su legitimidad porque no entienden que en España gobierne la izquierda. Con Felipe no hubo problema porque en aquella época todo estaba pactado, según ha narrado ya algún prestigioso periodista de aquella época, y el gobierno no iba a molestar a los entonces fascistas pero que nunca renegaron de su “ideología”, entrecomillado porque no es una ideología política, aunque se entienda como tal. Es solo entender el mando como cosa de ellos y exclusivamente adaptado a sus deseos, obviando a más de la mitad de la población. Y vivimos un momento crucial en las vidas de esa gente joven engañada por las RRSS que ellos manejan bien que quizá les voten sin importarles lo que quieran hacer. Yo sí sé lo que harían y por eso expongo la exigencia al PP de saber si se someterá a las premisas de Vox como ya ocurre en muchas comunidades. Y eso para el país entero sería volver a antes del siglo XX. Pero a ellos no les importaría si fuera en su beneficio… Es el fascismo, amigo.

César Moya Villasante es socio de infoLibre.