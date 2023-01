Cosas del 'outfit'

Me entretuve esta mañana, tras el café, con mi outfit. No entiendo por qué retiré los jeans rotos y los sustituí por los chinos. Deben de ser cosas de la edad.

La derecha de este país, por llamarla bien o de algún modo, anda empecinada con un adelanto electoral. La otra fuerza política, más allá de la derecha, en los confines de ultramar, perdida en sus propias tormentas políticas, hila su discurso al más puro estilo Trump. Nada nuevo. No hacen más que provocar, envilecer el dialogo político y sobre todo mentir. Se la suda todo, la ética, las maneras, el tiempo o la caló. Son así de gilipollas, por llamarlos bien o de algún modo.

A pocos días de navidad, el Cid a lomos de Babieca, anunciaba la presentación de una querella contra Sánchez ante el Supremo, argumentando que "está pactando con criminales". Este es el nivel. La derecha de ultramar y la del Sr. Feijóo, que, como su segunda “o” muda, mudos deberían estar.

Debería volver a los jeans rotos.

La 'política Trump' ha sido adoptada por las derechas de este país, sin escrúpulo alguno

Donald Trump, como la mayoría de presidentes del Far West, no ha aportado nada nuevo ni bueno al mundo. La 'política Trump' ha sido adoptada por las derechas de este país, sin escrúpulo alguno, sin tener o teniendo en cuenta la vergüenza ajena que siente el ciudadano ante tamaño enjambre de estupideces y mentiras. Nada nuevo. El relato es cansinamente el mismo, tanto en este artículo como en los foros de ultramar. Más de lo mismo. Hay que buscar perspectivas nuevas o no escribir sobre estos tipos.

En cualquier caso y por dar un titular: Carlos Flores, candidato por la derecha de ultramar a la Generalitat Valenciana y miembro desde 2016 a propuesta del PP del Consejo Valenciano de Transparencia, carga en su mochila una condena de un año de cárcel por violencia machista, que por supuesto se la pasó en su momento por el forro. Un prenda transparente.

Pensándolo detenidamente y con una brizna de lógica aristotélica, debo reconocer que los chinos son mas cómodos que los jeans.

Hora de cerrar el chiringuito.

