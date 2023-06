Sobre las derechas españolas

Las derechas españolas de hoy son las herederas de los que dieron el golpe de Estado contra la democrática II República Española, provocaron una guerra civil, la ganaron al coste de cientos de miles de muertos, desaparecidos y exiliados y después gobernaron en dictadura durante casi 40 años; son sus herederos políticos, ideológicos y en muchos casos también de sus apellidos y sus fortunas, por eso se aferran a su defensa, que es la defensa de sus privilegios.

Desde la Transición y a excepción de la folklórica Fuerza Nueva, habían permanecido ocultos, camuflados de demócratas en el partido fundado por los escasamente democráticos ministros franquistas, que nunca fueron demócratas; Adolfo Suárez, que también fue ministro de Franco, sí demostró querer ser demócrata y quizás por eso lo boicotearon hasta terminar con él.

De estas derechas no podemos esperar nada; si durante las décadas de democracia se han comportado con cierta dignidad, es porque les ha venido muy bien para sus negocios, pero sus raíces ideológicas, el catolicismo ultra, el clasismo exacerbado, la uniformidad excluyente que representa su idea de nuestra patria es algo que siempre hemos podido ver a poco que se rascara en la superficie o se animara algún orador en un mitin con los suyos; recordar cuando Aznar dijo que no tenían nada de que avergonzarse o decía que a él nadie le podía decir cuántas copas de vino se podía tomar antes de coger un coche; no aceptan las leyes si no son las suyas.

Estas derechas que han pactado con los independentistas, sean los catalanes de CiU o los vascos de PNV o HB-Bildu cuando sacaban provecho de ello, se rasgan las vestiduras si lo hace el actual gobierno para subir las pensiones o para garantizar un salario mínimo un poco más digno.

Estas derechas que presumen de valores cristianos, que están contra el divorcio y se divorcian, contra el aborto y abortan y contra el matrimonio entre homosexuales y se casan, estas derechas son las que quieren imponernos sus valores

Estas derechas que incumplen la Constitución sistemáticamente, por ejemplo, al bloquear la renovación del CGPJ, se erigen en los adalides del constitucionalismo al mismo tiempo que la vuelven a incumplir al rebajar los impuestos a los más ricos o cuando organizan una “policía patriótica” que delinca para evitar que salgan a la luz sus propios delitos.

Estas derechas que añoran la España UNA, son una fábrica de independentistas, solo hay que ver los que había en Cataluña cuando Rajoy llegó al poder y los que había cuando le echaron del poder por ser el presidente en nombre de un partido condenado por corrupción. Fue al PP al que le declararon la independencia, pero España se rompe cuando no mandan ellos.

En esas circunstancias, la elección no es “sanchismo o España”, la elección es Democracia o “lo que sea”

Los tibios, esos que dicen que todos son iguales, los que hacen como Franco y no se meten en política porque dicen que no entienden, pero luego salen a la calle a gritar “¡A por ellos, Oé, Oé!” o van a la casa del vicepresidente del gobierno durante semanas a intimidar a sus hijos, esos también serán responsables de lo que nos pase a todos.

Las derechas quieren que no entendamos de política, de ese modo, ya la harán ellos, por supuesto contra nosotros, son los muy patriotas que dicen aquello de “Que se hunda España que ya la salvaremos nosotros” y de paso salvarán sus carteras y sus cuentas en Suiza.

Luego están los exquisitos, aquellos de “contra Franco vivíamos mejor”, que ahora sería algo así como “Contra la derecha viviremos mejor”. Son los que en cuanto algo no les gusta de su izquierda, se enojan, se indignan y deciden quedarse en casa en vez de ir a votar; a esos les recuerdo un poema de Allen Ginsberg que decía más o menos: “el mundo es una montaña de mierda, si queremos moverlo, hemos de cogerla a puñados”.

Espero que el día 23 de julio todos aquellos que tengan la más mínima conciencia de ciudadano, que no de súbdito, acudan a votar y, repito, la opción es “Democracia o “lo que sea”

Ángel Díez de Miguel es socio de infoLibre