El espíritu de Petro en la Moncloa

La semana pasada, el Presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, asombraba y sorprendía a sus ciudadanos (y al resto del mundo) con un Consejo de Ministros abierto al público, es decir, en vivo y en directo todo el debate sobre medidas políticas, sociales y económicas que por su propia naturaleza no procede su exposición pública, más aún si en dicho Consejo cohabitan ideologías, sensibilidades y discrepancias propias de gobiernos sin mayorías absolutas.

¿Por qué lo hizo? Quizás la respuesta (o respuestas) hay que buscarla en las heridas abiertas que tal decisión ha provocado. De momento han dimitido cinco ministros y al parecer, se producirán más. Es una crisis de gobierno cuyas consecuencias suponemos que Gustavo Petro habrá ponderado o ha supuesto la manera tan peculiar de proceder a un cambio de gobierno antes de las elecciones, previstas para el año 2026.

En España, el gobierno de coalición progresista lleva en la Moncloa desde hace 7 años y nada hace pensar que se pudiera tener un espectáculo como el que me hemos visto en Bogotá, entre otras cosas porque legalmente sería inconstitucional. “Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas” (artículo 5. 2 de la Ley Orgánica 50/1997). No obstante, las disputas, discrepancias, desavenencias, disensos… han estado presentes a lo largo de las dos legislaturas (quizás con mayor vehemencia cuando Pablo Iglesias ocupaba la vicepresidencia del gobierno). Quizás por no contribuir a que la botella se encuentre menos llena algunos dejamos caer la variable que apunta a que ello es consecuencia de la primera experiencia de un gobierno de coalición desde 1978.

En cualquier caso, lo vivido el pasado martes (11 de febrero de 2025) durante la rueda de prensa celebrada en el Palacio de la Moncloa, tras la deliberación del Consejo de Ministros, se parece más al “espíritu de Petro”. El rifirrafe entre Yolanda Díaz y la Ministra Portavoz, Pilar Alegría, llegó a ser inquietante, en términos de no ruptura de la coalición. No sabemos que habría ocurrido si la Ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, hubiese estado presente en la rueda de prensa ya que todo apunta a que no dará marcha atrás a su decisión de que el 20% de los beneficiarios de la subida del SMI se incorporen a contribuir en el IRPF.

En este espectáculo del “espíritu de Petro”, de nada servirá recordarle al PP que ellos congelaron el SMI y que se opusieron todos estos años a las subidas propuestas por el gobierno, al igual que en el tema de las pensiones

Todo apunta también a que la solución llegará con una negociación entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, con Montero en tierra de nadie, habiendo sido elegida Secretaria General de los socialistas andaluces hace muy poco. El drama también se ha llevado por delante la buena noticia de la subida histórica del SMI (un 61%) desde 2018, la nueva ley de Dependencia preparada por el ministerio de Pablo Bustinduy, prevaleciendo el conflicto interno del Gobierno y la posible derrota parlamentaria (el PSOE se ha quedado solo) y, por supuesto, un ganador, el PP. No va a desaprovechar este regalo y ya ha avisado que se va a poner del lado de Yolanda Díaz, para pedir que los beneficiarios de la nueva subida del SMI no paguen IRPF. En este espectáculo del “espíritu de Petro”, de nada servirá recordarle al PP que ellos congelaron el SMI y que se opusieron todos estos años a las subidas propuestas por el Gobierno, al igual que en el tema de las pensiones. Ellos ganan, porque el cinismo es su seña de identidad.

Toda la izquierda parlamentaria que apoya al gobierno de coalición está en contra de Hacienda (Podemos, ERC, BILDU, BNG), el PNV todavía no ha dicho su última palabra y Junts a lo suyo. Conviene destacar el mensaje y la postura (siempre mesurada, sin alharacas) de Oskar Matute (Bildu): “Cuando las rentas del trabajo tributan más que las rentas del capital, cuando asistimos con tristeza a cómo se les perdonan impuestos a las grandes empresas energéticas, que nos lanzan a la cara sus beneficios extraordinarios, cada vez más extraordinarios, pues nos parece que es la peor manera de empezar la reforma fiscal”

Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.