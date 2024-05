Feijóo, las ocupaciones y el negocio de las aseguradoras

Oigo a Feijóo en la reciente campaña electoral catalana: "Los inmigrantes ilegales ocuparán nuestras casas y no podremos entrar en nuestras viviendas".

Seguramente, algún medio de comunicación perspicaz descubrirá que los migrantes que llegan a Canarias llevan anotado el domicilio de Feijóo en su teléfono móvil.

Oigo también, al mismo tiempo, el anuncio de una aseguradora que ofrece un seguro antiokupa por 24 euros al año; no es un error, son dos euros al mes. La oferta incluye a cambio de esos dos euros mensuales defensa jurídica, reparación de daños, alquiler de vivienda alternativa, recibo de suministros, durante el periodo que dure la ocupación.

Si las aseguradoras determinan el precio de sus seguros en función del riesgo, el de ocupación de vivienda que tanto preocupa a Feijóo no debe de ser muy alto. Veamos algunos datos.

En enero de 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística, había en España un total de 19.346.386 hogares. Durante 2023 se produjeron en España un total de 15.289 ocupaciones ilegales de viviendas, lo que representa el 0,079 % del total de hogares, con un descenso del 8,8% respecto a 2022, según Newtral.

Por cierto que en Cataluña, desde donde hablaba Feijóo, el descenso con respecto a 2022 fue del 10%, en contraste con Galicia, donde aumentó un 11,6%. Quizá el líder popular no ubicó muy bien el lugar desde el que hablaba.

Ante los alarmantes augurios del presidente del PP, los oyentes-creyentes que escucharon sus palabras debieron de acudir presurosos a formalizar el seguro de 24 euros que ofrece la aseguradora.

Suponemos que los más preocupados por este problema son los votantes del PP, sobre todo después de las palabras de su líder, y los de Vox. Formulemos la hipótesis de que todos los militantes de ambos partidos acuden a asegurarse frente a la ocupación y veamos cuál es el negocio de las aseguradoras.

Si suponemos que en cifras redondas los militantes del PP son 700.000 y los de Vox un total de 33.000, tenemos un total de 733.000 clientes potenciales de la aseguradora, que ingresaría con dicho número de asegurados 17.592.000 euros anuales.

No es de suponer que los inmigrantes ilegales tengan preferencia por ocupar hogares de militantes del PP y Vox, a no ser que también tengan anotados en sus móviles los domicilios de aquéllos, por lo que su nivel de riesgo será igual al del conjunto de hogares a nivel nacional. Si el porcentaje de ocupación total es de 0,079%, de los 733.000 hogares de los militantes de PP y Vox , serán ocupados 579, sin que ello suponga banalizar el problema de los afectados; no obstante, la cifra supone un excelente negocio.

Desconocemos si las intimidantes declaraciones de Feijóo sobre los inmigrantes ilegales-okupas le han reportado muchos votos en las recientes elecciones en Cataluña, pero seguro que las aseguradoras agradecen la propaganda gratuita que les ha ofrecido el líder popular.